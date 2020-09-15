https://ria.ru/20200915/chempion-1577289974.html

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом. Об этом сообщает "КП". РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T21:21

2020-09-15T21:21

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эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Новый адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом. Об этом сообщает <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"КП"</a>."Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет", — заявил изданию коллега юриста Владимир Алексеев.За годы занятий армрестлингом Филиппову удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира. На опубликованных в Сети кадрах с соревнований можно увидеть его выступления на поединках."В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая", — добавил Алексеев.Ранее в адвокатской конторе Russian Lawyers Company сообщили РИА Новости, что при обжаловании приговора по делу о смертельном ДТП интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.Ранее защитником актера был <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, которого Минюст предложил лишить статуса адвоката. По мнению представителей профессионального сообщества, он допускал высказывания, несовместимые с адвокатской этикой.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. По словам актера, Пашаев его "подставил".

https://ria.ru/20200915/advokat-1577282324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия