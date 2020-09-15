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https://ria.ru/20200915/chempion-1577289974.html
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом. Об этом сообщает "КП". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T21:21
2020-09-15T21:25
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Новый адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом. Об этом сообщает <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"КП"</a>."Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет", — заявил изданию коллега юриста Владимир Алексеев.За годы занятий армрестлингом Филиппову удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира. На опубликованных в Сети кадрах с соревнований можно увидеть его выступления на поединках."В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая", — добавил Алексеев.Ранее в адвокатской конторе Russian Lawyers Company сообщили РИА Новости, что при обжаловании приговора по делу о смертельном ДТП интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.Ранее защитником актера был <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, которого Минюст предложил лишить статуса адвоката. По мнению представителей профессионального сообщества, он допускал высказывания, несовместимые с адвокатской этикой.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. По словам актера, Пашаев его "подставил".
https://ria.ru/20200915/advokat-1577282324.html
Новая версия защиты: за рулем был другой человек, который занимался с Ефремовым армрестлингом и не справился с управлением.
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чемпионом мира по вранью
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9
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

21:21 15.09.2020 (обновлено: 21:25 15.09.2020)
20967
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом. Об этом сообщает "КП".
"Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет", — заявил изданию коллега юриста Владимир Алексеев.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 18:08
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
За годы занятий армрестлингом Филиппову удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира. На опубликованных в Сети кадрах с соревнований можно увидеть его выступления на поединках.
"В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая", — добавил Алексеев.
Ранее в адвокатской конторе Russian Lawyers Company сообщили РИА Новости, что при обжаловании приговора по делу о смертельном ДТП интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.
Ранее защитником актера был Эльман Пашаев, которого Минюст предложил лишить статуса адвоката. По мнению представителей профессионального сообщества, он допускал высказывания, несовместимые с адвокатской этикой.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. По словам актера, Пашаев его "подставил".
© Russian Lawyers CompanyАдвокат Роман Филлипов. Скриншот сайта Russian Lawyers Company
Адвокат Роман Филлипов. Скриншот сайта Russian Lawyers Company - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Russian Lawyers Company
Адвокат Роман Филлипов. Скриншот сайта Russian Lawyers Company
208644321
Обсудить 9
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Новая версия защиты: за рулем был другой человек, который занимался с Ефремовым армрестлингом и не справился с управлением.
15 сентября, 21:29
MYMake Yellowstone Great Again
2110102
чемпионом мира по вранью
15 сентября, 21:32
Иван ГрозныйИван Грозный
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