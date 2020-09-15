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Трехсторонняя комиссия одобрила проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 г
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджета Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:30
2020-10-13T11:53
обязательное медицинское страхование
россия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджета Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяны Голиковой</a>.Голикова во вторник провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению... проектов федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. Данные документы рассматривались до заседания правительства Российской Федерации, в повестку дня которого они включены. В результате обсуждения проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов в основном были одобрены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200724/1574843699.html
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россия

Трехсторонняя комиссия одобрила проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 г

11:30 15.09.2020 (обновлено: 11:53 13.10.2020)
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджета Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова во вторник провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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"Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению... проектов федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. Данные документы рассматривались до заседания правительства Российской Федерации, в повестку дня которого они включены. В результате обсуждения проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов в основном были одобрены", - говорится в сообщении.
 
Обязательное медицинское страхованиеРоссия
 
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