https://ria.ru/20200915/byudzhet-1579542011.html

Трехсторонняя комиссия одобрила проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 г

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджета Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:30

2020-09-15T11:30

2020-10-13T11:53

обязательное медицинское страхование

россия

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджета Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяны Голиковой</a>.Голикова во вторник провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению... проектов федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. Данные документы рассматривались до заседания правительства Российской Федерации, в повестку дня которого они включены. В результате обсуждения проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов в основном были одобрены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200724/1574843699.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия