Трехсторонняя комиссия одобрила проект федерального бюджета на 2021 год
© РИА Новости / Илья ПиталевПроект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект федерального бюджета на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова во вторник провела заседание российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в сообщении.
В ходе заседания также рассматривались проекты федеральных законов: "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"; "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям и иных мер социальной поддержки в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь"; "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год", уточнили в секретариате.
"Все названные законопроекты были одобрены", - говорится в сообщении.
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