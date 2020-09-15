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Трехсторонняя комиссия одобрила проект федерального бюджета на 2021 год
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект федерального бюджета на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T19:10
2020-09-15T19:10
россия
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект федерального бюджета на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Голиковой</a>.Голикова во вторник провела заседание российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в сообщении.В ходе заседания также рассматривались проекты федеральных законов: "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"; "О внесении изменений в отдельные законодательные акты <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям и иных мер социальной поддержки в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь"; "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год", уточнили в секретариате."Все названные законопроекты были одобрены", - говорится в сообщении.
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россия, татьяна голикова, общество

Трехсторонняя комиссия одобрила проект федерального бюджета на 2021 год

19:10 15.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевПроект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект федерального бюджета на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова во вторник провела заседание российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в сообщении.
В ходе заседания также рассматривались проекты федеральных законов: "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"; "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям и иных мер социальной поддержки в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь"; "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год", уточнили в секретариате.
"Все названные законопроекты были одобрены", - говорится в сообщении.
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