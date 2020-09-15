https://ria.ru/20200915/byudzhet-1577285596.html

Трехсторонняя комиссия одобрила проект федерального бюджета на 2021 год

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект федерального бюджета на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T19:10

2020-09-15T19:10

2020-09-15T19:10

россия

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект федерального бюджета на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Голиковой</a>.Голикова во вторник провела заседание российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в сообщении.В ходе заседания также рассматривались проекты федеральных законов: "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"; "О внесении изменений в отдельные законодательные акты <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям и иных мер социальной поддержки в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь"; "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год", уточнили в секретариате."Все названные законопроекты были одобрены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200908/byudzhet-1576949247.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, общество