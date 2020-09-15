Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200915/buker-1577275357.html
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
В объявленный во вторник короткий список Букеровской премии вошли американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:37
2020-09-15T16:37
культура
книги
новости культуры
великобритания
ирландия
зимбабве
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96435/37/964353710_0:24:800:474_1400x0_80_0_0_b43407c1867ad5fb5de07c3a8a8e81fd.jpg
<strong>ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. </strong>В объявленный во вторник короткий список Букеровской премии вошли американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте и шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.Английская писательница Хилари Мэнтел не попала, как ожидалось, в шорт-лист на соискание престижной Букеровской премии, обладательницей которой она становилась уже дважды.Победитель будет назван 17 ноября.Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Победитель получает еще 50 тысяч фунтов.Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг. Лауреатами Букера-2019 были канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.
https://ria.ru/20200911/premiya-1577114403.html
https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html
великобритания
ирландия
зимбабве
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/96435/37/964353710_69:0:732:497_1400x0_80_0_0_4fc75782e940f24608cfbc946ddd9f7c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, великобритания, ирландия, зимбабве, сша

Объявлен шорт-лист Букеровской премии

16:37 15.09.2020
555
© The Booker Prize FoundationБукеровская премия
Букеровская премия - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© The Booker Prize Foundation
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. В объявленный во вторник короткий список Букеровской премии вошли американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте и шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.
Английская писательница Хилари Мэнтел не попала, как ожидалось, в шорт-лист на соискание престижной Букеровской премии, обладательницей которой она становилась уже дважды.
Победитель будет назван 17 ноября.
Литературная премия Ясная Поляна - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 19:16Культура
Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"
Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Победитель получает еще 50 тысяч фунтов.
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг. Лауреатами Букера-2019 были канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.
Обложки книг - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 08:00Культура
Пелевин, Сорокин, Ферранте: бестселлеры этой осени
210003
КультураКнигиНовости культурыВеликобританияИрландияЗимбабвеСША
Рекомендуем
Угон автомобиля
Названы самые угоняемые автомобили
Российские рубли
Опрос показал отношение россиян к зарплате "в конверте"
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Операторы пояснили, почему продают билеты на неподтвержденные рейсы в ОАЭ
Актриса Агата Муцениеце
Муцениеце грубо высказалась о новой девушке Прилучного
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что Россия предпочла бы видеть президентом США Байдена
Алексей Навальный
В бундестаге призвали поддержать расследование России по Навальному
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов предложил не занимать школы под участки для выборов
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Huawei разрабатывает фантастическую лазерную зарядку для смартфона
Алексей Навальный
Мясников обратился к Навальному
Истребитель F-35А
Трамп не видит проблем в продаже новейших истребителей F-35 ОАЭ
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Вид Москвы
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Назван новый адвокат Ефремова
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния