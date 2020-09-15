https://ria.ru/20200915/bond-1577254645.html
Новый трейлер "Не время умирать" рассказывает о главном злодее
Новый трейлер фильма "Не время умирать", выложенный на YouTube-канале James Bond 007, посвящен главному злодею ленты – Сафину, которого сыграл Рами Малек. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:49
2020-09-15T12:49
2020-09-15T12:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
леа сейду
джеймс бонд
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Новый трейлер фильма "Не время умирать", <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DqNhlud3Czg&feature=emb_title" target="_blank">выложенный</a> на YouTube-канале James Bond 007, посвящен главному злодею ленты – Сафину, которого сыграл Рами Малек. В ролике он впервые говорит один на один с девушкой Бонда Мадлен Суонн (Леа Сейду), с которой, судя по предыдущим трейлерам, он как-то связан. "Я хочу убить человека, которого ты больше всего любишь", — говорит ей Сафин. На что она отвечает: "Я уже потеряла всех, кого когда-либо любила". Помимо кадров из фильма в новом трейлере показано, что думают о злодее сам Рами Малек и режиссер ленты Кэри Фуканага. "Я хотел сделать его ужасным человеком, который при этом считает себя героем. Надо сказать, что он великолепный соперник. Джеймсу Бонду приходится с этим мириться", — говорит Рами Малек, известный по фильму "Богемская рапсодия".По мнению режиссера, "намерения Сафина делают его действительно опасным и для Бонда, и для всего мира". Российская премьера ленты запланирована на 19 ноября.
https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, леа сейду, джеймс бонд
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости
. Новый трейлер фильма "Не время умирать", выложенный
на YouTube-канале James Bond 007, посвящен главному злодею ленты – Сафину, которого сыграл Рами Малек.
В ролике он впервые говорит один на один с девушкой Бонда Мадлен Суонн (Леа Сейду), с которой, судя по предыдущим трейлерам, он как-то связан.
"Я хочу убить человека, которого ты больше всего любишь", — говорит ей Сафин. На что она отвечает: "Я уже потеряла всех, кого когда-либо любила".
Помимо кадров из фильма в новом трейлере показано, что думают о злодее сам Рами Малек и режиссер ленты Кэри Фуканага.
"Я хотел сделать его ужасным человеком, который при этом считает себя героем. Надо сказать, что он великолепный соперник. Джеймсу Бонду приходится с этим мириться", — говорит Рами Малек, известный по фильму "Богемская рапсодия".
По мнению режиссера, "намерения Сафина делают его действительно опасным и для Бонда, и для всего мира".
Российская премьера ленты запланирована на 19 ноября.