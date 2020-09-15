https://ria.ru/20200915/bond-1577254645.html

Новый трейлер "Не время умирать" рассказывает о главном злодее

Новый трейлер фильма "Не время умирать", выложенный на YouTube-канале James Bond 007, посвящен главному злодею ленты – Сафину, которого сыграл Рами Малек. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:49

2020-09-15T12:49

2020-09-15T12:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

леа сейду

джеймс бонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577252304_180:0:2045:1049_1400x0_80_0_0_7169e7b43e0d21a0a6222ddb743e2160.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Новый трейлер фильма "Не время умирать", <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DqNhlud3Czg&feature=emb_title" target="_blank">выложенный</a> на YouTube-канале James Bond 007, посвящен главному злодею ленты – Сафину, которого сыграл Рами Малек. В ролике он впервые говорит один на один с девушкой Бонда Мадлен Суонн (Леа Сейду), с которой, судя по предыдущим трейлерам, он как-то связан. "Я хочу убить человека, которого ты больше всего любишь", — говорит ей Сафин. На что она отвечает: "Я уже потеряла всех, кого когда-либо любила". Помимо кадров из фильма в новом трейлере показано, что думают о злодее сам Рами Малек и режиссер ленты Кэри Фуканага. "Я хотел сделать его ужасным человеком, который при этом считает себя героем. Надо сказать, что он великолепный соперник. Джеймсу Бонду приходится с этим мириться", — говорит Рами Малек, известный по фильму "Богемская рапсодия".По мнению режиссера, "намерения Сафина делают его действительно опасным и для Бонда, и для всего мира". Российская премьера ленты запланирована на 19 ноября.

https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, леа сейду, джеймс бонд