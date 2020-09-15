В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС
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Строительство Белорусской АЭС. Архивное фото
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Министерство энергетики Белоруссии заявило, что удивлено сообщениям в Telegram-каналах об убыточности Белорусской АЭС, которая еще не начала реализацию электроэнергии потребителям.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная станция" является организацией, якобы "имеющей устойчивый характер неплатежеспособности", "де-факто банкротом", в отношении которой разработаны меры по выходу на платежеспособность "только в 2024 году".
"На БелАЭС еще не ввели в эксплуатацию первый энергоблок, не осуществляется производство и реализация электроэнергии потребителям. Поэтому информация об "убыточности"/ "банкротстве" станции, которую продвигают отдельные Telegram-каналы, вызывает, мягко скажем, удивление", - говорится в сообщении минэнерго в его официальном Telegram-канале.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. По данным минэнерго республики, первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать к ноябрю. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.