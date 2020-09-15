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https://ria.ru/20200915/belaes-1577264261.html
В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС
Министерство энергетики Белоруссии заявило, что удивлено сообщениям в Telegram-каналах об убыточности Белорусской АЭС, которая еще не начала реализацию... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:01
2020-09-15T14:01
министерство энергетики белоруссии
белорусская аэс
белоруссия
в мире
экономика
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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство энергетики Белоруссии</a> заявило, что удивлено сообщениям в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank">Telegram-каналах</a> об убыточности <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a>, которая еще не начала реализацию электроэнергии потребителям.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная станция" является организацией, якобы "имеющей устойчивый характер неплатежеспособности", "де-факто банкротом", в отношении которой разработаны меры по выходу на платежеспособность "только в 2024 году".Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. По данным минэнерго республики, первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать к ноябрю. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20200825/torgovlya-1576306224.html
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министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, белоруссия, в мире, экономика

В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС

14:01 15.09.2020
2290
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"Строительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"
Строительство Белорусской АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Министерство энергетики Белоруссии заявило, что удивлено сообщениям в Telegram-каналах об убыточности Белорусской АЭС, которая еще не начала реализацию электроэнергии потребителям.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная станция" является организацией, якобы "имеющей устойчивый характер неплатежеспособности", "де-факто банкротом", в отношении которой разработаны меры по выходу на платежеспособность "только в 2024 году".

"На БелАЭС еще не ввели в эксплуатацию первый энергоблок, не осуществляется производство и реализация электроэнергии потребителям. Поэтому информация об "убыточности"/ "банкротстве" станции, которую продвигают отдельные Telegram-каналы, вызывает, мягко скажем, удивление", - говорится в сообщении минэнерго в его официальном Telegram-канале.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. По данным минэнерго республики, первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать к ноябрю. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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Министерство энергетики БелоруссииБелорусская АЭСБелоруссияВ миреЭкономика
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