https://ria.ru/20200915/belaes-1577264261.html

В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии заявило, что удивлено сообщениям в Telegram-каналах об убыточности Белорусской АЭС, которая еще не начала реализацию... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:01

2020-09-15T14:01

2020-09-15T14:01

министерство энергетики белоруссии

белорусская аэс

белоруссия

в мире

экономика

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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство энергетики Белоруссии</a> заявило, что удивлено сообщениям в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank">Telegram-каналах</a> об убыточности <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a>, которая еще не начала реализацию электроэнергии потребителям.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная станция" является организацией, якобы "имеющей устойчивый характер неплатежеспособности", "де-факто банкротом", в отношении которой разработаны меры по выходу на платежеспособность "только в 2024 году".Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. По данным минэнерго республики, первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать к ноябрю. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20200825/torgovlya-1576306224.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, белоруссия, в мире, экономика