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БСК представит план действий по дальнейшей разработке Шахтау
Башкирская содовая компания (БСК) представит властям Башкирии предложения по экологическим проектам, программу ликвидации "белых морей" на горе Шахтау и... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:55
2020-09-15T13:56
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
уфа
экономика
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<strong>УФА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирская содовая компания</a> (БСК) представит властям <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> предложения по экологическим проектам, программу ликвидации "белых морей" на горе Шахтау и дальнейшие перспективы разработки шихана ниже уровня моря, заявил гендиректор акционерного общества Эдуард Давыдов в ходе нефтегазохимического форума в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a>.Ранее глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> присвоил статус памятника природы горе Куштау, которую планировала использовать в качестве источника сырья БСК. В компании приняли решение продолжить разрабатывать ниже уровня моря шихан Шахтау, известняк из которого завод использует с советских времен."В рамках инвестиционной программы смотрим экологические вопросы, разрабатываем программу по ликвидации шлама "белых морей" и делаем упор на поиски сырья. Пока решили безболезненно выйти до 15-18 метров (ниже уровня моря на месторождении Шахтау – ред.), это нам даст сырье до середины 2027 года. И будем прорабатывать комплекс мероприятий, вам представим на изучение, что нужно сделать, чтобы углубляться туда глубже. Как воду откачивать, как ее очищать, куда ее сбрасывать, какие варианты и какие последствия. К этому готовимся", - сказал Давыдов, обращаясь к главе региона."Все-таки нам надо вместе собраться, и если в глубину уйти, какие-то вопросы надо решать. Мы готовы во всем плечо подставить, давайте вместе дальше двигаться", - ответил Хабиров.В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шахтау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тратау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предлагали содовой компании разработать Куштау, а чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тратау и Юрактау.
https://ria.ru/20200902/kushtau-1576629059.html
https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html
республика башкортостан
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башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, уфа, экономика

БСК представит план действий по дальнейшей разработке Шахтау

13:55 15.09.2020 (обновлено: 13:56 15.09.2020)
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© Depositphotos / Eugene_R. Шихан Куштау
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / Eugene_R.
Шихан Куштау. Архивное фото
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Башкирская содовая компания (БСК) представит властям Башкирии предложения по экологическим проектам, программу ликвидации "белых морей" на горе Шахтау и дальнейшие перспективы разработки шихана ниже уровня моря, заявил гендиректор акционерного общества Эдуард Давыдов в ходе нефтегазохимического форума в Уфе.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров присвоил статус памятника природы горе Куштау, которую планировала использовать в качестве источника сырья БСК. В компании приняли решение продолжить разрабатывать ниже уровня моря шихан Шахтау, известняк из которого завод использует с советских времен.
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
"В рамках инвестиционной программы смотрим экологические вопросы, разрабатываем программу по ликвидации шлама "белых морей" и делаем упор на поиски сырья. Пока решили безболезненно выйти до 15-18 метров (ниже уровня моря на месторождении Шахтау – ред.), это нам даст сырье до середины 2027 года. И будем прорабатывать комплекс мероприятий, вам представим на изучение, что нужно сделать, чтобы углубляться туда глубже. Как воду откачивать, как ее очищать, куда ее сбрасывать, какие варианты и какие последствия. К этому готовимся", - сказал Давыдов, обращаясь к главе региона.
"Все-таки нам надо вместе собраться, и если в глубину уйти, какие-то вопросы надо решать. Мы готовы во всем плечо подставить, давайте вместе дальше двигаться", - ответил Хабиров.
В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шахтау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тратау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предлагали содовой компании разработать Куштау, а чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тратау и Юрактау.
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