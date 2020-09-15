Топ-менеджеры ПСБ вошли в рейтинг топ-1000 лучших менеджеров России
12:01 15.09.2020 (обновлено: 12:08 15.09.2020)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ряд топ-менеджеров ПСБ вошел в число лидеров рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" в категории "Коммерческие банки", составленном Ассоциацией менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ", сообщает пресс-служба банка.
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года и является признанным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.
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Главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов вошел в тройку лучших в номинации "ТОП-100 финансовых директоров", в номинации "Топ-50 ИТ-директоров" четвертое место занял Сергей Пегасов, старший вице-президент - руководитель дирекции информационных технологий ПСБ, Михаил Дорофеев, руководитель юридического блока банка, и Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ, вошли в пятерку лучших в соответствующих номинациях "Топ-50 директоров по правовым вопросам" и "ТОП-100 директоров по персоналу".