https://ria.ru/20200915/bank-1577254277.html

Топ-менеджеры ПСБ вошли в рейтинг топ-1000 лучших менеджеров России

Ряд топ-менеджеров ПСБ вошел в число лидеров рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" в категории "Коммерческие банки", составленном Ассоциацией менеджеров... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:01

2020-09-15T12:01

2020-09-15T12:08

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Ряд топ-менеджеров <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> вошел в число лидеров рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" в категории "Коммерческие банки", составленном Ассоциацией менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ", сообщает пресс-служба банка. Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года и является признанным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.Главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов вошел в тройку лучших в номинации "ТОП-100 финансовых директоров", в номинации "Топ-50 ИТ-директоров" четвертое место занял Сергей Пегасов, старший вице-президент - руководитель дирекции информационных технологий ПСБ, Михаил Дорофеев, руководитель юридического блока банка, и Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ, вошли в пятерку лучших в соответствующих номинациях "Топ-50 директоров по правовым вопросам" и "ТОП-100 директоров по персоналу".

https://ria.ru/20200908/bank-1576922160.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика