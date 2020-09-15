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Мэр Якутска ответила на обвинения о причастности к мошенничеству
Заявления бывшей чиновницы мэрии Якутска Светланы Алтабасовой о якобы причастности мэра к крупному мошенничеству с недвижимостью могут быть заказом... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:38
2020-09-15T10:59
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
якутск
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Заявления бывшей чиновницы мэрии <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> Светланы Алтабасовой о якобы причастности мэра к крупному мошенничеству с недвижимостью могут быть заказом недобросовестных строителей, заявила глава города Якутска <a href="http://ria.ru/person_sardana-avksenteva/" target="_blank" data-auto="true">Сардана Авксентьева</a>.Алтабасова, находящаяся в международном розыске, ранее в интервью "Известиям" обвинила действующую главу города Авксентьеву в причастности к мошенничеству в особо крупном размере."Прошу обратить внимание на ее слова о том, что я создаю препоны в выделении земельных участков для строительства. Мне кажется, или этим она выдает своих заказчиков?" — написала Авксентьева на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/sardanaavksentieva/posts/1279640402374556" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.По словам градоначальницы, Алтабасова умалчивает о том, что в результате мошеннических действий здание почты оказалось в собственности отца ее дочерей, что отражено в материалах уголовного дела. Кроме того, мэр отметила, что, будучи заместителем главы города, она помогла вернуть в собственность Якутска несколько объектов муниципальной недвижимости, в том числе и здание почты. "Никаких квартир в мэрии или МУП "АРТ" ни я, ни мой муж никогда не получали", — добавила Авксентьева.
https://ria.ru/20200311/1568436174.html
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
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республика саха (якутия), сардана авксентьева, якутск, происшествия

Мэр Якутска ответила на обвинения о причастности к мошенничеству

08:38 15.09.2020 (обновлено: 10:59 15.09.2020)
4095
© Фото : мэрия ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : мэрия Якутска
Мэр Якутска Сардана Авксентьева. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Заявления бывшей чиновницы мэрии Якутска Светланы Алтабасовой о якобы причастности мэра к крупному мошенничеству с недвижимостью могут быть заказом недобросовестных строителей, заявила глава города Якутска Сардана Авксентьева.
Алтабасова, находящаяся в международном розыске, ранее в интервью "Известиям" обвинила действующую главу города Авксентьеву в причастности к мошенничеству в особо крупном размере.
"Прошу обратить внимание на ее слова о том, что я создаю препоны в выделении земельных участков для строительства. Мне кажется, или этим она выдает своих заказчиков?" — написала Авксентьева на своей странице в фейсбуке.
По словам градоначальницы, Алтабасова умалчивает о том, что в результате мошеннических действий здание почты оказалось в собственности отца ее дочерей, что отражено в материалах уголовного дела. Кроме того, мэр отметила, что, будучи заместителем главы города, она помогла вернуть в собственность Якутска несколько объектов муниципальной недвижимости, в том числе и здание почты. "Никаких квартир в мэрии или МУП "АРТ" ни я, ни мой муж никогда не получали", — добавила Авксентьева.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.03.2020
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Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЯкутскПроисшествия
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