https://ria.ru/20200915/avksenteva-1577242626.html

Мэр Якутска ответила на обвинения о причастности к мошенничеству

Заявления бывшей чиновницы мэрии Якутска Светланы Алтабасовой о якобы причастности мэра к крупному мошенничеству с недвижимостью могут быть заказом... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:38

2020-09-15T08:38

2020-09-15T10:59

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

якутск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Заявления бывшей чиновницы мэрии <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> Светланы Алтабасовой о якобы причастности мэра к крупному мошенничеству с недвижимостью могут быть заказом недобросовестных строителей, заявила глава города Якутска <a href="http://ria.ru/person_sardana-avksenteva/" target="_blank" data-auto="true">Сардана Авксентьева</a>.Алтабасова, находящаяся в международном розыске, ранее в интервью "Известиям" обвинила действующую главу города Авксентьеву в причастности к мошенничеству в особо крупном размере."Прошу обратить внимание на ее слова о том, что я создаю препоны в выделении земельных участков для строительства. Мне кажется, или этим она выдает своих заказчиков?" — написала Авксентьева на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/sardanaavksentieva/posts/1279640402374556" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.По словам градоначальницы, Алтабасова умалчивает о том, что в результате мошеннических действий здание почты оказалось в собственности отца ее дочерей, что отражено в материалах уголовного дела. Кроме того, мэр отметила, что, будучи заместителем главы города, она помогла вернуть в собственность Якутска несколько объектов муниципальной недвижимости, в том числе и здание почты. "Никаких квартир в мэрии или МУП "АРТ" ни я, ни мой муж никогда не получали", — добавила Авксентьева.

https://ria.ru/20200311/1568436174.html

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якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), сардана авксентьева, якутск, происшествия