https://ria.ru/20200915/aviabilety-1577253822.html

Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты на новогодние праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, за сколько можно будет улетать по открытым на данный момент направлениям в предстоящие новогодние... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:42

2020-09-15T13:42

2020-09-15T13:42

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, за сколько можно будет улетать по открытым на данный момент направлениям в предстоящие новогодние праздники, сообщает Туту.ру. В Стамбул из Москвы 31 декабря можно улететь за 10-11 тысяч рублей. На 1 января минимальные цены такие же, а вот 2 января — уже восемь тысяч рублей. Авиабилет из Стамбула в Москву на 9 января можно купить за 11 тысяч рублей, 10 января — 6,5 тысячи рублей. Возвращаться 7-8 января выгоднее: билеты стоят от 5,2 тысячи рублей.Цены на проездные документы в Анталью с вылетом 31 декабря и 1 января начинаются от 8,4 тысяч рублей. 2 января дороже: минимальная цена — 10,4 тысячи рублей. Если возвращаться 10 января, то за обратный билет придется заплатить минимум 11,5 тысячи, 9 января прямой рейс стоит от 16,4 тысячи рублей, а 6-7 января можно вернуться за 12,3 тысячи рублей. Минимальная цена авиабилета в Каир из Москвы 31 декабря составляет почти 17 тысяч рублей с пересадкой в Стамбуле. 1 января можно улететь за 18 тысяч, но это уже прямой рейс. Обратные билеты на 9 января стоят от 22-23 тысяч рублей; 10 января лететь дешевле: от 16 тысяч рублей.Билет на самолет в Дубай из Москвы с вылетом 31 декабря стоит от 13,8 тысячи рублей с пересадкой в Стамбуле. 1 января минимальная цена выше — 15,8 тысяч рублей, но рейс прямой. Обратные маршруты с 7 по 10 января стоят от 20,8 тысяч рублей. Из Москвы в Мале улететь 31 декабря можно, начиная от 27,2 тысячи рублей. 1 января гораздо дороже: минимальная цена — 47,5 тысячи рублей с пересадкой в Дубае. Билеты из Мале в Москву на 9-10 января стоят от 56,2 тысячи рублей. Вылеты 7-8 января сэкономить не позволяют. По данным сервиса, в тройку популярных российских авианаправлений на новогодние праздники сейчас входят рейсы из Москвы в Сочи, Калининград и Симферополь. Средние чеки по уже оформленным билетам в Сочи снизились на 20 процентов, c 14 455 до 11 528 рублей за перелет туда-обратно. Проездные документы с вылетом 31 декабря и 1 января из Москвы сейчас стоят от 5,5 тысячи рублей, а на 2 января минимальная цена снижается до 4,5 тысячи рублей. Билеты из Сочи в Москву на 9 января стоят от 5,6 тысяч рублей, а 10 января можно улететь чуть дешевле, за 5 тысяч рублей. Самые низкие цены на обратную дорогу — 7 января, от 4,6 тысяч рублей. Билеты в Калининград обходятся дешевле в среднем на 12 процентов, чек сократился с 9 574 до 8 417 рублей. Проездные документы из Москвы в Калининград с вылетом из столицы 31 декабря стоят от 4,6 тысячи рублей, 1 января — 4,1 тысячи рублей. Обратный билет на 9 января стоит от 5,8 тысячи рублей, а на 10 января — от 3,6 тысячи рублей. Самые низкие цены на обратный путь — 7 января, от 4,6 тысячи рублей, или же можно улететь 4 января за 3,6 тысячи рублей, если достаточно короткого путешествия. Билеты в Симферополь пока стоят в среднем дороже, чем год назад: средний чек на данный момент составляет 10 639 рублей, он вырос с 9 137 на 16 процентов. 31 декабря улететь в Симферополь из Москвы можно за 5,4 тысячи рублей, а 1 января — за 4,6 тысячи рублей. Отправиться обратно одинаково выгодно с 7 по 10 января, минимальная цена на эти дни — от 5,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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