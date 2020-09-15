https://ria.ru/20200915/arktika-1577240769.html

National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике

Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике является "ночным кошмаром", противостоять которому Вашингтон совершенно не готов... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T03:22

2020-09-15T03:22

2020-09-15T09:23

россия

арктика

арктический совет

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> является "ночным кошмаром", противостоять которому Вашингтон совершенно не готов. Такое мнение выразил эксперт журнала <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> Майкл Лайонс."Арктика — это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав", — написал автор. По его словам, из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности, и крупные мировые державы все чаще заявляют о своем намерении в нем доминировать. Эксперт отметил, что в 2018 году Китай провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы "Полярный Шелковый путь". По его мнению, уже сейчас очевидно, что Пекин, получив статус обозревателя в <a href="http://ria.ru/organization_Arkticheskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Арктическом совете</a> и сотрудничая с Россией в регионе, продемонстрировал решительное стремление стать важным игроком в "относительно эксклюзивной" игре. Он добавил, что Арктика — это не только "потенциальный коридор для стратегического соперничества" и не только "потенциальная площадка для расширенного соперничества между крупными державами". "Эта игра уже началась, и американские политики отстают от своих коллег из других стран в реакции на эту угрозу", — заключил эксперт.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200914/248114110.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200728/1575024961.html

https://ria.ru/20200728/1574992378.html

Лысый Кучерявый Какие ледоколы, в Арктике льда скоро не будет. да и по Омерике можно будет на пароходе кататься. 58

Mz Срочно санкции за отсутствие демократии среди белых медведей! 46

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, арктический совет, китай, сша, в мире