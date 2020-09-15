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National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике является "ночным кошмаром", противостоять которому Вашингтон совершенно не готов... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T03:22
2020-09-15T09:23
россия
арктика
арктический совет
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> является "ночным кошмаром", противостоять которому Вашингтон совершенно не готов. Такое мнение выразил эксперт журнала <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> Майкл Лайонс."Арктика — это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав", — написал автор. По его словам, из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности, и крупные мировые державы все чаще заявляют о своем намерении в нем доминировать. Эксперт отметил, что в 2018 году Китай провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы "Полярный Шелковый путь". По его мнению, уже сейчас очевидно, что Пекин, получив статус обозревателя в <a href="http://ria.ru/organization_Arkticheskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Арктическом совете</a> и сотрудничая с Россией в регионе, продемонстрировал решительное стремление стать важным игроком в "относительно эксклюзивной" игре. Он добавил, что Арктика — это не только "потенциальный коридор для стратегического соперничества" и не только "потенциальная площадка для расширенного соперничества между крупными державами". "Эта игра уже началась, и американские политики отстают от своих коллег из других стран в реакции на эту угрозу", — заключил эксперт.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200914/248114110.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200728/1575024961.html
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россия
арктика
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россия, арктика, арктический совет, китай, сша, в мире

National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике

03:22 15.09.2020 (обновлено: 09:23 15.09.2020)
23033
© Фото : Никита КузнецовЛедовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Никита Кузнецов
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля). Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике является "ночным кошмаром", противостоять которому Вашингтон совершенно не готов. Такое мнение выразил эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс.
"Арктика — это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав", — написал автор. По его словам, из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности, и крупные мировые державы все чаще заявляют о своем намерении в нем доминировать.
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"К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников", — посетовал Лайонс. Он напомнил, что в распоряжении Береговой охраны США, как и у Китая, есть всего два ледокола, в то время как у российского флота есть как минимум 40 таких судов, а к 2035 году будет на 13 атомных ледоколов больше.
Эксперт отметил, что в 2018 году Китай провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы "Полярный Шелковый путь". По его мнению, уже сейчас очевидно, что Пекин, получив статус обозревателя в Арктическом совете и сотрудничая с Россией в регионе, продемонстрировал решительное стремление стать важным игроком в "относительно эксклюзивной" игре.
"Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечет за собой целый ряд вызовов, однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединенных Штатов в Арктике — это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова", — подчеркнул Лайонс.
Он добавил, что Арктика — это не только "потенциальный коридор для стратегического соперничества" и не только "потенциальная площадка для расширенного соперничества между крупными державами".
"Эта игра уже началась, и американские политики отстают от своих коллег из других стран в реакции на эту угрозу", — заключил эксперт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияАрктикаАрктический советКитайСШАВ мире
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