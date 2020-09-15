https://ria.ru/20200915/arbuzy-1577265625.html

Рекордный урожай арбузов продали в Подмосковье в первой половине сентября

Рекордные 1,3 тысячи тонн арбузов реализовали в Московской области по итогам первой половины сентября, это в три раза больше, чем за весь август и аналогичные... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:26

2020-09-15T14:26

2020-09-15T14:26

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Рекордные 1,3 тысячи тонн арбузов реализовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> по итогам первой половины сентября, это в три раза больше, чем за весь август и аналогичные периоды прошлых лет, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости рассказали, что средняя цена за килограмм арбузов на бахчевых развалах Подмосковья составит 45 рублей, а дыни – 65 рублей."Самый пик сезона по продаже арбузов и дынь приходится в Московской области как раз на сентябрь. За период с 29 августа по 14 сентября, то есть за 17 дней, в Московской области было продано 1350 тонн арбузов. Эта цифра в три раза больше, чем за весь август, когда было реализовано 440 тонн, и аналогичные периоды прошлых лет", – сказал Разин.Всего было продано почти 1,8 тысячи тонн арбузов, что на 100 тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года."На сегодняшний день работу продолжают 458 отдельно стоящих точек реализации бахчевых – бахчевые развалы. В этом году они закроются 31 октября", – добавил министр.Среди ключевых регионов поставки бахчевых культур в Московскую область – <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, Астраханская, Волгоградская, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовская области</a> и Республика Дагестан, рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что перед подготовкой к реализации каждая партия проходит исследование на безопасность.Бахчевые культуры в Подмосковье можно приобрести не только на развалах, но также на сельскохозяйственных и универсальных рынках, ярмарках и в продовольственных магазинах. Помимо традиционных бахчевых культур, выращенных в российских регионах, покупателям предложат арбузы и дыни из <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a> и <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a>. Цена зависит от страны импортера, разновидности, фасовки (от целого плода до четвертинки) и варьируется от 20 до 148 рублей за килограмм, рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20200123/1563798486.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)