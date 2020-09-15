Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200915/arbuzy-1577265625.html
Рекордный урожай арбузов продали в Подмосковье в первой половине сентября
Рекордные 1,3 тысячи тонн арбузов реализовали в Московской области по итогам первой половины сентября, это в три раза больше, чем за весь август и аналогичные... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:26
2020-09-15T14:26
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149969/29/1499692935_0:108:3072:1836_1400x0_80_0_0_d02c2feb6844ea4699c329c82fa5d69f.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Рекордные 1,3 тысячи тонн арбузов реализовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> по итогам первой половины сентября, это в три раза больше, чем за весь август и аналогичные периоды прошлых лет, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости рассказали, что средняя цена за килограмм арбузов на бахчевых развалах Подмосковья составит 45 рублей, а дыни – 65 рублей."Самый пик сезона по продаже арбузов и дынь приходится в Московской области как раз на сентябрь. За период с 29 августа по 14 сентября, то есть за 17 дней, в Московской области было продано 1350 тонн арбузов. Эта цифра в три раза больше, чем за весь август, когда было реализовано 440 тонн, и аналогичные периоды прошлых лет", – сказал Разин.Всего было продано почти 1,8 тысячи тонн арбузов, что на 100 тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года."На сегодняшний день работу продолжают 458 отдельно стоящих точек реализации бахчевых – бахчевые развалы. В этом году они закроются 31 октября", – добавил министр.Среди ключевых регионов поставки бахчевых культур в Московскую область – <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, Астраханская, Волгоградская, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовская области</a> и Республика Дагестан, рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что перед подготовкой к реализации каждая партия проходит исследование на безопасность.Бахчевые культуры в Подмосковье можно приобрести не только на развалах, но также на сельскохозяйственных и универсальных рынках, ярмарках и в продовольственных магазинах. Помимо традиционных бахчевых культур, выращенных в российских регионах, покупателям предложат арбузы и дыни из <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a> и <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a>. Цена зависит от страны импортера, разновидности, фасовки (от целого плода до четвертинки) и варьируется от 20 до 148 рублей за килограмм, рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20200123/1563798486.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149969/29/1499692935_279:0:3008:2047_1400x0_80_0_0_ddaa75d4f3e3b97b59e5154692e66b62.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей разин, московская область (подмосковье)

Рекордный урожай арбузов продали в Подмосковье в первой половине сентября

14:26 15.09.2020
146
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТорговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рекордные 1,3 тысячи тонн арбузов реализовали в Московской области по итогам первой половины сентября, это в три раза больше, чем за весь август и аналогичные периоды прошлых лет, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости рассказали, что средняя цена за килограмм арбузов на бахчевых развалах Подмосковья составит 45 рублей, а дыни – 65 рублей.
"Самый пик сезона по продаже арбузов и дынь приходится в Московской области как раз на сентябрь. За период с 29 августа по 14 сентября, то есть за 17 дней, в Московской области было продано 1350 тонн арбузов. Эта цифра в три раза больше, чем за весь август, когда было реализовано 440 тонн, и аналогичные периоды прошлых лет", – сказал Разин.
Всего было продано почти 1,8 тысячи тонн арбузов, что на 100 тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Сотрудница во время сбора урожая томатов в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 23.01.2020
23 января, 19:08Новости Подмосковья
Урожай овощей в теплицах Подмосковья превысил 100 тысяч тонн
"На сегодняшний день работу продолжают 458 отдельно стоящих точек реализации бахчевых – бахчевые развалы. В этом году они закроются 31 октября", – добавил министр.
Среди ключевых регионов поставки бахчевых культур в Московскую область – Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Дагестан, рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что перед подготовкой к реализации каждая партия проходит исследование на безопасность.
Бахчевые культуры в Подмосковье можно приобрести не только на развалах, но также на сельскохозяйственных и универсальных рынках, ярмарках и в продовольственных магазинах. Помимо традиционных бахчевых культур, выращенных в российских регионах, покупателям предложат арбузы и дыни из Ирана, Марокко и Таиланда. Цена зависит от страны импортера, разновидности, фасовки (от целого плода до четвертинки) и варьируется от 20 до 148 рублей за килограмм, рассказали в пресс-службе.
200000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Каски рабочих
Источник: горняка, пропавшего при обвале шахты в Кузбассе, нашли мертвым
Презентация детективного романа Александры Марининой
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска ответила на обвинения о причастности к мошенничеству
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Мурашко рассказал о жалобах привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Вид на улицу Баумана в Казани
Минкультуры изучит вопрос открытия в Казани театрального института
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Суд отказался отменить штраф лишенному сана схимонаху Сергию
Столица Южной Осетии город Цхинвал
Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией
Овощи
Названы идеальные продукты для похудения
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион: я получил первую дозу вакцины, вторая не понадобится
Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии России
В Кремле оценили появление новых партий в стране
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Тегеране назвали угрозы Трампа частью предвыборной борьбы
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Почему "чужой" Трамп ближе Китаю, чем "свой" Байден
Американский военный
Американский военный вертолет разбился в Сирии
Посетитель на книжной ярмарке
Названы самые популярные среди россиян детективы
Фаез Саррадж
Глава ПНС Ливии намерен объявить об отставке, сообщил Блумберг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния