Рекордный урожай арбузов продали в Подмосковье в первой половине сентября
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТорговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рекордные 1,3 тысячи тонн арбузов реализовали в Московской области по итогам первой половины сентября, это в три раза больше, чем за весь август и аналогичные периоды прошлых лет, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости рассказали, что средняя цена за килограмм арбузов на бахчевых развалах Подмосковья составит 45 рублей, а дыни – 65 рублей.
"Самый пик сезона по продаже арбузов и дынь приходится в Московской области как раз на сентябрь. За период с 29 августа по 14 сентября, то есть за 17 дней, в Московской области было продано 1350 тонн арбузов. Эта цифра в три раза больше, чем за весь август, когда было реализовано 440 тонн, и аналогичные периоды прошлых лет", – сказал Разин.
Всего было продано почти 1,8 тысячи тонн арбузов, что на 100 тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
"На сегодняшний день работу продолжают 458 отдельно стоящих точек реализации бахчевых – бахчевые развалы. В этом году они закроются 31 октября", – добавил министр.
Среди ключевых регионов поставки бахчевых культур в Московскую область – Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Дагестан, рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что перед подготовкой к реализации каждая партия проходит исследование на безопасность.
Бахчевые культуры в Подмосковье можно приобрести не только на развалах, но также на сельскохозяйственных и универсальных рынках, ярмарках и в продовольственных магазинах. Помимо традиционных бахчевых культур, выращенных в российских регионах, покупателям предложат арбузы и дыни из Ирана, Марокко и Таиланда. Цена зависит от страны импортера, разновидности, фасовки (от целого плода до четвертинки) и варьируется от 20 до 148 рублей за килограмм, рассказали в пресс-службе.