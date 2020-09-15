https://ria.ru/20200915/apple-watch-se-1577288601.html
Apple представила новые часы Watch Series SE
Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант — SE. Новинку показали на сентябрьской презентации Apple. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:38
2020-09-15T20:38
2020-09-16T00:02
риа наука
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант — SE. Новинку показали на сентябрьской презентации Apple.Новинка основана на устаревшем процессоре S5 и в остальном значительно упрощена. В Apple ее представляют, как замену популярным до сих пор Series 3.Apple подчеркнула, что SE будут хороши для детей и пожилых. За устройство попросят 280 долларов.К слову, ни Apple Watch Series 6, ни SE не получат в комплекте поставки USB-зарядки. В компании такое непопулярное решение объяснили заботой об экологии, а пользователям придется докупать ЗУ за отдельные деньги.
https://ria.ru/20200915/apple-watch-series-6-1577287967.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, гаджеты, технологии
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант — SE. Новинку показали на сентябрьской презентации Apple.
Новинка основана на устаревшем процессоре S5 и в остальном значительно упрощена. В Apple ее представляют, как замену популярным до сих пор Series 3.
Apple подчеркнула, что SE будут хороши для детей и пожилых. За устройство попросят 280 долларов.
К слову, ни Apple Watch Series 6, ни SE не получат в комплекте поставки USB-зарядки. В компании такое непопулярное решение объяснили заботой об экологии, а пользователям придется докупать ЗУ за отдельные деньги.