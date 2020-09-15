Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200915/apple-watch-se-1577288601.html
Apple представила новые часы Watch Series SE
Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант — SE. Новинку показали на сентябрьской презентации Apple. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:38
2020-09-16T00:02
риа наука
apple
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577288565_0:8:640:368_1400x0_80_0_0_96e533c0a3c5fdd28e0f2722ce153c36.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант — SE. Новинку показали на сентябрьской презентации Apple.Новинка основана на устаревшем процессоре S5 и в остальном значительно упрощена. В Apple ее представляют, как замену популярным до сих пор Series 3.Apple подчеркнула, что SE будут хороши для детей и пожилых. За устройство попросят 280 долларов.К слову, ни Apple Watch Series 6, ни SE не получат в комплекте поставки USB-зарядки. В компании такое непопулярное решение объяснили заботой об экологии, а пользователям придется докупать ЗУ за отдельные деньги.
https://ria.ru/20200915/apple-watch-series-6-1577287967.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577288565_126:0:626:375_1400x0_80_0_0_8e391f20b3bf4035a8f09a610424a477.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple, гаджеты, технологии

Apple представила новые часы Watch Series SE

20:38 15.09.2020 (обновлено: 00:02 16.09.2020)
5548
© AppleApple Watch SE
Apple Watch SE - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант — SE. Новинку показали на сентябрьской презентации Apple.
Новинка основана на устаревшем процессоре S5 и в остальном значительно упрощена. В Apple ее представляют, как замену популярным до сих пор Series 3.
Apple подчеркнула, что SE будут хороши для детей и пожилых. За устройство попросят 280 долларов.
К слову, ни Apple Watch Series 6, ни SE не получат в комплекте поставки USB-зарядки. В компании такое непопулярное решение объяснили заботой об экологии, а пользователям придется докупать ЗУ за отдельные деньги.
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 20:23РИА Наука
Apple представила новые модели умных часов
81610043
Обсудить 1
РИА НаукаAppleгаджетыТехнологии
Рекомендуем
Скриншот видео про Даню Милохина
Популярный 18-летний блогер рассказал о миллионных тратах
Apple Watch Series 6
Apple представила новые модели умных часов
Apple iPad 2020
Apple показала новый планшет iPad Air
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков жестко ответил на слова Трампа об устранении Асада
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
Apple впервые не показала новый iPhone на осенней презентации
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Тель-Авив
Израиль и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Биньямин Нетаньяху, Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Абдуллатиф Аль Зайани перед подписанием договора в Белом доме США
Израиль подписал соглашения об установлении отношений с ОАЭ и Бахрейном
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР назвал циничными высказывания Зеленского о ситуации в Донбассе
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана. Архивное фото
Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о пропуске хасидов
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018
Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния