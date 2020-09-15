https://ria.ru/20200915/apocalypse-1577280875.html

Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, и призвал заранее готовиться к новой более опасной инфекции. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:45

2020-09-15T17:45

2020-09-15T18:22

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

здоровье - общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, и призвал заранее готовиться к новой более опасной инфекции."Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься", — заявил медик в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>". Он напомнил, что с коронавирусом человечество уже сталкивалось прежде и врачи знали, откуда ждать новую инфекцию.Мясников добавил, что писал в своей книге пять лет назад, что человечеству угрожают не инфаркты или инсульты, которых все боятся, а инфекции. По словам врача, в будущем следует готовиться к более опасной эпидемии. "Может быть смертность до 30-35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп", — предостерег он. Мясников обратил внимание, что с начала пандемии коронавирус унес жизни около 900 тысяч человек, несмотря на то, что уже существуют наработки с первой эпидемии коронавируса с 2002 года. Врач сравнил нынешний коронавирус с испанкой, от которой за первые три месяца эпидемии умерли 30 миллионов человек. Он напомнил, что у этого гриппа было три возрастные группы риска — старики, люди среднего возраста и дети, в то время как коронавирус опасен прежде всего для людей старшего возраста.Пандемия коронавирусаВспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в китайском городе <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank">Ухань</a> в конце декабря. Возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a> объявила о всемирной пандемии. С тех пор число инфицированных по всему миру, по данным ВОЗ, составило более 29 миллионов человек, около 926 тысяч из них умерли.Наиболее серьезная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где больше всего как заразившихся (почти 6,5 миллиона), так и жертв (193 тысячи). В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,07 миллиона, более 18 тысяч человек скончались, 884 тысячи вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260363.html

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html

mal-anv - Шура! Если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии? - По-моему, да... - Вы это хорошо помните? - Да, по-моему. - Так вот, было бы очень полезно, если б вы иногда – время от времени - ...занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями. Лучше бы людей лечил этот Мясников. 31

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире