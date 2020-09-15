https://ria.ru/20200915/aloe-1577292597.html

Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ

Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце, из-за риска появления злокачественных новообразований, заявила заслуженный врач... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T23:50

2020-09-15T23:50

2020-09-15T23:55

елена малышева

рак

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце, из-за риска появления злокачественных новообразований, <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявила</a> заслуженный врач России, телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале.Она отметила, что мякоть этого растения на 98% состоит из воды, оставшиеся 2% — полисахариды. Никаких подтвержденных медицинских данных о "целебных свойствах" алоэ не существует, добавила врач.Малышева рассказала об исследовании, в ходе которого ученые в течение года выкладывали свежее алоэ на кожу лысых мышей. Выяснилось, что из-за фотосенсибилизации этих участков у грызунов увеличилась вероятность развития плоскоклеточного <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">рака</a>.После этого Американская ассоциация исследований в области онкологии (AACR) стала считать свежее алоэ потенциально опасным и канцерогенным, то есть провоцирующим онкологические заболевания.Телеведущая пояснила, что участие людей в подобных экспериментах не рассматривалось из-за этических соображений. При этом она призвала зрителей "не проводить опыты на себе"."Если вы любите кремы с алоэ вера, если вы смазываете им руки, лицо и так далее, то как минимум вы должны знать что, может быть, когда на эту поверхность светит солнце, повышается риск рака", — заключила она.

https://ria.ru/20200910/rak-1576955236.html

https://ria.ru/20200915/mifi-1577199786.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, рак, здоровье - общество, общество