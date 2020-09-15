https://ria.ru/20200915/advokaty-1577258284.html

Новые адвокаты приходили к Ефремову в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после встречи с Михаилом Ефремовым сообщила журналистам, что к актеру в СИЗО приходили два адвоката,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:57

2020-09-15T12:57

2020-09-15T13:01

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Potjaeva/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Потяева</a> после встречи с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> сообщила журналистам, что к актеру в СИЗО приходили два адвоката, приглашённые женой, а Мосгорсуд принял его апелляцию.Она пояснила, что все это время актер занимался вопросом подачи апелляции. "Принял Мосгорсуд апелляцию", - добавила Потяева.Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого он отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.. Пока приговор не вступит в законную силу, Ефремов будет находиться в СИЗО.ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия