https://ria.ru/20200915/advokat-1577282324.html

Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов не будет общаться с журналистами во время работы по делу артиста. Об этом "Подъему" сообщил его коллега по... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:08

2020-09-15T18:08

2020-09-15T18:11

москва

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Новый адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Роман Филиппов не будет общаться с журналистами во время работы по делу артиста. Об этом "Подъему" <a href="https://pdmnews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> его коллега по адвокатской конторе Владимир Алексеев.Ограничить контакты с представителями СМИ юриста попросила семья Ефремова."Я спросил его об этом. Да, он подтвердил, что есть такая просьба, что сильно в СМИ не распространяться теперь", — заявил Алексеев.Ранее стало известно, что при рассмотрении апелляции интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. До этого актера защищал в суде <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, которого Минюст предложил лишить адвокатского статуса. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер говорил, что Пашаев его "подставил".Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем отечественного авто был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков

https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html

https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html

Андрей Иванов Давай, адвокат, старайся! Надо чтоб ещё минимум трёху добавили)) Учиться есть у кого. 22

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия