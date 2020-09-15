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https://ria.ru/20200915/advokat-1577282324.html
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов не будет общаться с журналистами во время работы по делу артиста. Об этом "Подъему" сообщил его коллега по... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:08
2020-09-15T18:11
москва
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Новый адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Роман Филиппов не будет общаться с журналистами во время работы по делу артиста. Об этом "Подъему" <a href="https://pdmnews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> его коллега по адвокатской конторе Владимир Алексеев.Ограничить контакты с представителями СМИ юриста попросила семья Ефремова."Я спросил его об этом. Да, он подтвердил, что есть такая просьба, что сильно в СМИ не распространяться теперь", — заявил Алексеев.Ранее стало известно, что при рассмотрении апелляции интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. До этого актера защищал в суде <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, которого Минюст предложил лишить адвокатского статуса. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер говорил, что Пашаев его "подставил".Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем отечественного авто был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html
Давай, адвокат, старайся! Надо чтоб ещё минимум трёху добавили)) Учиться есть у кого.
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москва, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами

18:08 15.09.2020 (обновлено: 18:11 15.09.2020)
34731
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов не будет общаться с журналистами во время работы по делу артиста. Об этом "Подъему" сообщил его коллега по адвокатской конторе Владимир Алексеев.
Ограничить контакты с представителями СМИ юриста попросила семья Ефремова.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
"Я спросил его об этом. Да, он подтвердил, что есть такая просьба, что сильно в СМИ не распространяться теперь", — заявил Алексеев.
Ранее стало известно, что при рассмотрении апелляции интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. До этого актера защищал в суде Эльман Пашаев, которого Минюст предложил лишить адвокатского статуса.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер говорил, что Пашаев его "подставил".
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем отечественного авто был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков
Чулпан Хаматова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Обсудить 6
МоскваЭльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Давай, адвокат, старайся! Надо чтоб ещё минимум трёху добавили)) Учиться есть у кого.
15 сентября, 18:42
Андрей ИвановАндрей Иванов
1710004
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