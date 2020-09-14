https://ria.ru/20200914/zhkkh-1577187363.html

Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T00:08

2020-09-14T00:08

2020-09-14T01:28

россия

жкх

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует <a href="https://ria.ru/20200914/zhilischno-kommunalnye-uslugi-1577120502.html" target="_blank">исследование</a> РИА Новости*.Зависит от регионаСитуация в сфере ЖКХ является одной из острых и широко обсуждаемых тем в России, в том числе, из-за периодического роста тарифов на фоне непрозрачности системы ценообразования и частых претензий к качеству предоставляемых услуг.Для многих россиян оплата коммунальных услуг составляет существенную часть семейного бюджета, и даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне благосостояния.Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в российских регионах. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов федерации по доле расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).Результаты исследования свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ в региональном разрезе. Значение показателя в регионах изменяется в диапазоне от 4,9% до 13,7%.Доля трат на ЖКУПо итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ - в Ингушетии (4,9%). Также мало тратят на оплату услуг ЖКХ жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области. В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Всего же свыше десяти процентов своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов.Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов РИА Новости, объясняются влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе, природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование жилищно-коммунальными услугами. В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов.Доля расходов выросла в 43 регионахКак свидетельствует исследование, в половине регионов доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла.В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на таком же уровне и составила 9,6%. Сокращение доли отмечается в 36 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (-4,4 процентных пункта), в Камчатском крае (-2,2 процентных пункта) и в Иркутской области (-1,4 процентных пункта)Увеличилась доля расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семей в 43 регионах. Самый существенный рост произошел в Севастополе (+1,9 процентных пункта), Республике Татарстан (+1,6 процентных пункта) и в Чеченской Республике (+1,5 процентных пункта).В шести регионах – в Кемеровской области, Башкирии, Удмуртии, Ульяновской Курской и в Тверской областях доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2018 годом не изменилась.Средний размер тратЭксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, который семьи тратят на услуги ЖКХ в регионах. Самый существенный объем затрат в Камчатском крае – средняя семья здесь платит за услуги ЖКХ более девяти тысяч рублей в месяц.Свыше 7,5 тысячи рублей в месяц расходуют на ЖКУ также в Магаданской области, Москве, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в этих регионах составляют менее 2,6 тысячи рублей в месяц.В целом же по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2019 году составляли 4,8 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9,1%.Эксперты полагают, что в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса можно ожидать некоторого изменения структуры потребительских расходов. Затраты на путешествия, развлечения, кафе и рестораны по понятным причинам снизятся. Также из-за нестабильной экономической ситуации наверняка многие отложат крупные покупки до лучших времен.При этом оплата коммунальных платежей является "обязательной" статьей расходов. Таким образом, можно ожидать, что доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов вырастет. <em><sub>* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.</sub></em>

https://ria.ru/20200910/lgota-1577058975.html

https://realty.ria.ru/20200909/zhkkh-1576990483.html

https://realty.ria.ru/20200907/shtrafy-1576857636.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, общество