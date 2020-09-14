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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/zelenskiy-1577238562.html
Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung выразил обеспокоенность, что в Белоруссии может случиться "что-то вроде... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T22:52
2020-09-14T23:36
протесты в белоруссии
вольфганг соботка
себастьян курц
владимир зеленский
белоруссия
австрия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью австрийскому изданию <a href="https://www.wienerzeitung.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wiener Zeitung</a> выразил обеспокоенность, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> может случиться "что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с обществом."Я в любом случае поддерживаю белорусский народ. &lt;...&gt; Для меня важно, чтобы не было кровавой бани", — добавил глава государства.При этом Зеленский отметил, что он не видит "символического лидера", вокруг которого люди в Белоруссии могли бы сплотиться."В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", — заключил президент Украины.Зеленский посетит <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a> с официальным визитом 15 сентября. У него запланированы переговоры с президентом <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Van_der_Bellen/" target="_blank" data-auto="true">Александром Ван дер Белленом</a>, канцлером <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьяном Курцем</a> и председателем Национального совета <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_Sobotka/" target="_blank" data-auto="true">Вольфгангом Соботкой</a>.Сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности — 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Януковича</a> и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и бойцы "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html
https://ria.ru/20200806/1575461565.html
Сказал тот кто забил на Минские соглашения...
62
Обеспокоен невозможностью майдана в РБ
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белоруссия
австрия
украина
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вольфганг соботка, себастьян курц, владимир зеленский, белоруссия, австрия, украина, в мире

Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"

22:52 14.09.2020 (обновлено: 23:36 14.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung выразил обеспокоенность, что в Белоруссии может случиться "что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с обществом.
"Я в любом случае поддерживаю белорусский народ. <...> Для меня важно, чтобы не было кровавой бани", — добавил глава государства.
При этом Зеленский отметил, что он не видит "символического лидера", вокруг которого люди в Белоруссии могли бы сплотиться.
"В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", — заключил президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 15:49Протесты в Белоруссии
Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского
Зеленский посетит Вену с официальным визитом 15 сентября. У него запланированы переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой.
Сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности — 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и бойцы "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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Протесты в БелоруссииВольфганг СоботкаСебастьян КурцВладимир ЗеленскийБелоруссияАвстрияУкраинаВ мире
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