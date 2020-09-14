https://ria.ru/20200914/zelenskiy-1577238562.html

Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung выразил обеспокоенность, что в Белоруссии может случиться "что-то вроде... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T22:52

2020-09-14T22:52

2020-09-14T23:36

протесты в белоруссии

вольфганг соботка

себастьян курц

владимир зеленский

белоруссия

австрия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью австрийскому изданию <a href="https://www.wienerzeitung.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wiener Zeitung</a> выразил обеспокоенность, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> может случиться "что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с обществом."Я в любом случае поддерживаю белорусский народ. <...> Для меня важно, чтобы не было кровавой бани", — добавил глава государства.При этом Зеленский отметил, что он не видит "символического лидера", вокруг которого люди в Белоруссии могли бы сплотиться."В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", — заключил президент Украины.Зеленский посетит <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a> с официальным визитом 15 сентября. У него запланированы переговоры с президентом <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Van_der_Bellen/" target="_blank" data-auto="true">Александром Ван дер Белленом</a>, канцлером <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьяном Курцем</a> и председателем Национального совета <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_Sobotka/" target="_blank" data-auto="true">Вольфгангом Соботкой</a>.Сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности — 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Януковича</a> и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и бойцы "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html

https://ria.ru/20200806/1575461565.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вольфганг соботка, себастьян курц, владимир зеленский, белоруссия, австрия, украина, в мире