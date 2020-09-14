https://ria.ru/20200914/vzryv-1577198963.html
На Голанских высотах прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах в районе сирийско-израильской границы, сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:54
2020-09-14T10:54
2020-09-14T22:35
голанские высоты
сирия
израиль
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах в районе сирийско-израильской границы, сообщает ливанское национальное агентство <a href="http://www.nna-leb.gov.lb/en" target="_blank">NNA</a>."Жители некоторых поселений округа Марджаюн (южный Ливан) услышали звук сильного взрыва. Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым", — пишет агентство.Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана. Данный район считается территорией повышенной напряженности.
https://ria.ru/20200804/1575355184.html
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голанские высоты
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голанские высоты, сирия, израиль, в мире