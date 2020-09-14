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На Голанских высотах прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах в районе сирийско-израильской границы, сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 14.09.2020
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голанские высоты
сирия
израиль
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах в районе сирийско-израильской границы, сообщает ливанское национальное агентство <a href="http://www.nna-leb.gov.lb/en" target="_blank">NNA</a>."Жители некоторых поселений округа Марджаюн (южный Ливан) услышали звук сильного взрыва. Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым", — пишет агентство.Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана. Данный район считается территорией повышенной напряженности.
https://ria.ru/20200804/1575355184.html
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голанские высоты
сирия
израиль
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голанские высоты, сирия, израиль, в мире

На Голанских высотах прогремел взрыв

10:54 14.09.2020 (обновлено: 22:35 14.09.2020)
13612
© РИА Новости / Михаил АлаеддинУлица на сирийских Голанских высотах
Улица на сирийских Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Улица на сирийских Голанских высотах. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах в районе сирийско-израильской границы, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
"Жители некоторых поселений округа Марджаюн (южный Ливан) услышали звук сильного взрыва. Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым", — пишет агентство.
Голанские высоты - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 15:08Война в Сирии
При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека
Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана. Данный район считается территорией повышенной напряженности.
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Голанские высотыСирияИзраильВ мире
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