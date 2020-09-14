https://ria.ru/20200914/vyplaty-1577225922.html

Правительство продлило стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:17

2020-09-14T17:17

2020-09-14T17:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что соответствующее постановление подписано. Кроме того, по его словам, было подготовлено постановление о продлении выплат соцработникам."Также было подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 миллиарда рублей, которые необходимы на эти цели", - сообщил Мишустин.На сайте кабмина сообщается, что соответствующее распоряжение подписано премьером. Уточняется, что государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины октября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество