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Правительство продлило стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:17
2020-09-14T17:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что соответствующее постановление подписано. Кроме того, по его словам, было подготовлено постановление о продлении выплат соцработникам."Также было подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 миллиарда рублей, которые необходимы на эти цели", - сообщил Мишустин.На сайте кабмина сообщается, что соответствующее распоряжение подписано премьером. Уточняется, что государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины октября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Правительство продлило стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19

17:17 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Правительство приняло решение продлить еще на месяц сентябрь медицинским работникам стимулирующие выплаты , которые были введены по инициативе президента, как и прежде с перерасчетом на отпускные", - сказал Мишустин.
Он отметил, что соответствующее постановление подписано. Кроме того, по его словам, было подготовлено постановление о продлении выплат соцработникам.
"Также было подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 миллиарда рублей, которые необходимы на эти цели", - сообщил Мишустин.
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На сайте кабмина сообщается, что соответствующее распоряжение подписано премьером. Уточняется, что государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины октября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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