https://ria.ru/20200914/vybory-1577233053.html

Эксперты: довыборы депутата ГД в Ярославской области прошли честно

Эксперимент по досрочному электронному голосованию на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ в Ярославской области прошел успешно, процедура выборов была... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T19:41

2020-09-14T19:41

2020-09-14T19:41

ярославская область

дмитрий миронов

анатолий лисицын

госдума рф

ярославская область

политика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Эксперимент по досрочному электронному голосованию на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ в Ярославской области прошел успешно, процедура выборов была честной и прозрачной, считают опрошенные РИА Новости эксперты.По решению ЦИК РФ дополнительные выборы депутатов ГД РФ в этом году проходили по новой схеме в Курской и Ярославской областях. Голосование прошло в течение трех дней: 11 и 12 сентября ‒ досрочное голосование, 13 сентября ‒ основной день голосования, при этом в течение этих трех дней жители обоих регионов могли проголосовать дистанционно, в личном кабинете портала госуслуг. Для этого необходимо было подать соответствующее заявление. По данным ярославского облизбиркома, в дистанционном электронном голосовании приняли участие 91,91% избирателей, подавших заявления на участие в этой процедуре – всего 16,9 тысячи человек.Победителем выборов депутата Госдумы РФ по 194-му одномандатному избирательному округу в Ярославской области стал кандидат от партии "Единая Россия", бывший хоккеист Андрей Коваленко, он набрал 40,27% голосов избирателей.Эксперимент прошел успешно"Это интересный опыт, который, на мой взгляд, был реализован именно так, как был задуман. Довольно большое число избирателей подключилось к этой системе дистанционного электронного голосования, и очень большой процент тех, кто, заявляясь на участие в этом голосовании, реально проголосовал. Отзывы, которые я слышал от людей, положительные – они отмечают, что это просто, удобно, современно. И мы видим, что это действительно работает", - заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Baburkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бабуркин</a>.Он подчеркнул, что в Ярославской области уже не в первый раз внедряют технические новшества в избирательный процесс."Когда я был председателем избирательной комиссии Ярославской области, я помню, как мы наращивали парк КОИБов, я специально ездил в соседние регионы, чтобы привезти КОИБы сюда, и оснастить все участки в регионе. Сейчас это стало привычным, и я думаю, что так будет и с этой нормой голосования. Сейчас у некоторых возникают вопросы, насколько обеспечена тайна голосования, насколько обеспечена неприкосновенность результатов волеизъявления граждан в этой форме? Но это естественные вопросы, которые возникают при внедрении новых технических средств", - отметил Бабуркин.По мнению омбудсмена, опыт электронного голосования в регионе оказался положительным и перспективным. "Я думаю, дальше надо работать над тем, чтобы было обеспечено адекватное наблюдение за этой формой голосования, чтобы это наблюдение было обеспечено квалифицированными людьми, и людьми, которые пользуются доверием населения", - резюмировал собеседник агентства.Ответ современностиПолитолог, глава клуба регионов Сергей Старовойтов отметил в беседе с РИА Новости, что большое число проголосовавших дистанционно свидетельствует о востребованности такой формы волеизъявления. "Это означает, что есть запрос на такую форму голосования. Прежде всего, это пандемический запрос, но, с другой стороны, это такой запрос современный, у людей, привыкших пользоваться электронными услугами – вызывать такси, покупать товары онлайн. И мы видим, что на электронном голосовании очень высокая явка, это означает, что люди, которые заявляются на него, делают это осознанно", - подчеркнул собеседник агентства.При этом, по его мнению, данные электронного голосования коррелируют с данными избирательных участков. "Это всего лишь один из сервисов голосования, но ни в коем случае не инструмент манипуляции или агитации", - отметил Старовойтов.По мнению эксперта, форму электронного голосования можно признать удачной и ожидать, что в ближайшем будущем она будет внедрена в большом числе регионов или же станет массовой.Коваленко против ЛисицынаЭксперты сходятся на том, что выборы в регионе были чистыми. В частности, глава областной общественной палаты Сергей Соловьев рассказал, что наблюдал за выборами в течение трех дней и серьезных нарушений не зафиксировал. Всего же на выборах работали более 600 наблюдателей."Я думаю, что победа Коваленко логична. Была хорошая, плотная борьба, очень интересная. И то, что Коваленко с большим отрывом выиграл у бывшего губернатора Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Lisicyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Лисицына</a>, человека очень опытного и авторитетного, придает его победе еще большее значение. Разрыв в 6% невозможно сфальсифицировать", - отметил Соловьев.По его словам, логично, что Коваленко был поддержан губернатором Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Мироновым</a>. Еще на этапе предвыборной кампании губернатор описал образ идеального кандидата, с которым его команде будет комфортно работать на общий результат, и Андрей Коваленко, по мнению Соловьева, отлично вписался в этот образ."Мне кажется правильным, что исполнительная власть в области и законодательная власть, в том числе на федеральном уровне, все-таки должны в одну линию работать. Тут надо четкую вертикаль выстраивать, потому что очень многое сейчас от <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> зависит - законодательство меняется, в том числе трудовое законодательство будет меняться. Все эти вещи надо четко и ясно продумывать", - резюмировал Соловьев.Политолог Старовойтов тоже отметил, что выборы были яркими и конкурентными. "Это большой плюс внутриполитическому блоку <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>. Никому рот не закрывали, все сказали ровно столько, сколько хотели сказать. Это очень хороший задел на выборы 2021 года", - подчеркнул собеседник.Он отметил нюанс, что в регионе за кресло федерального депутата бился бывший губернатор, и его проигрыш, по словам Старовойтова, его не сильно удивил.

https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577212554.html

https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577201596.html

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

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ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, анатолий лисицын, госдума рф, ярославская область, политика