https://ria.ru/20200914/vybory-1577213324.html

В Пермском крае не выявили серьезных нарушений на выборах

Избирательная комиссия Пермского края получила 35 обращений о возможных нарушениях во время прошедших выборов, более двух десятков жалоб оказались... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:48

2020-09-14T14:48

2020-09-14T14:48

единый день голосования — 2020

дмитрий махонин

максим решетников

лдпр

кпрф

патриоты россии

пермский край

политика

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<strong>ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> получила 35 обращений о возможных нарушениях во время прошедших выборов, более двух десятков жалоб оказались необоснованными, шесть обращений отозваны и три направлены в правоохранительные органы, сообщил представитель крайизбиркома."За весь период кампании поступило 35 обращений от граждан, 33 рассмотрены и по ним даны разъяснения, по 13 нарушения не установлены, шесть обращений отозваны, два на рассмотрении, 11 рассмотрены территориальными избирательными комиссиями и также нарушения не обнаружены, еще три заявления отправлены в правоохранительные органы. Одно касается розыгрыша, остальные связаны с возможным принуждением к голосованию в двух пермских колледжах", - сказал член региональной избирательной комиссии Антон Маклаев на пресс-конференции рабочей группы при Общественной палате Пермского края по мониторингу реализации избирательных прав граждан.Он уточнил, что 19 из 35 обращений поступили в воскресенье, 13 сентября, остальные - во время досрочного голосования, 11 и 12 сентября.В комиссии подчеркнули, что существенных нарушений в процессе голосования на данный момент не выявлено, ни на одном участке итоги не были аннулированы.Ранее выборы губернатора крайизбиркомом были признаны состоявшимися. Предварительно объявлено, что победителем стал врио главы региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a>, набравший 75,69% голосов избирателей, Ксения Айтакова (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) получила 13,63%, Олег Постников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 5,66%, Евгений Козлов ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") - 2,34%. Окончательные итоги планируется объявить 16 сентября.В Пермском крае работали 1798 участков, процесс голосования контролировали около 8 тысяч наблюдателей. Явка избирателей на выборы губернатора составила 35,74%, это меньше, чем на выборах главы региона в 2017 году (42,53%), когда кандидат от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> получил 82,06% голосов.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577212576.html

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, максим решетников, лдпр, кпрф, патриоты россии, пермский край, политика