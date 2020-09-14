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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577213324.html
В Пермском крае не выявили серьезных нарушений на выборах
Избирательная комиссия Пермского края получила 35 обращений о возможных нарушениях во время прошедших выборов, более двух десятков жалоб оказались... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:48
2020-09-14T14:48
единый день голосования — 2020
дмитрий махонин
максим решетников
лдпр
кпрф
патриоты россии
пермский край
политика
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<strong>ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> получила 35 обращений о возможных нарушениях во время прошедших выборов, более двух десятков жалоб оказались необоснованными, шесть обращений отозваны и три направлены в правоохранительные органы, сообщил представитель крайизбиркома."За весь период кампании поступило 35 обращений от граждан, 33 рассмотрены и по ним даны разъяснения, по 13 нарушения не установлены, шесть обращений отозваны, два на рассмотрении, 11 рассмотрены территориальными избирательными комиссиями и также нарушения не обнаружены, еще три заявления отправлены в правоохранительные органы. Одно касается розыгрыша, остальные связаны с возможным принуждением к голосованию в двух пермских колледжах", - сказал член региональной избирательной комиссии Антон Маклаев на пресс-конференции рабочей группы при Общественной палате Пермского края по мониторингу реализации избирательных прав граждан.Он уточнил, что 19 из 35 обращений поступили в воскресенье, 13 сентября, остальные - во время досрочного голосования, 11 и 12 сентября.В комиссии подчеркнули, что существенных нарушений в процессе голосования на данный момент не выявлено, ни на одном участке итоги не были аннулированы.Ранее выборы губернатора крайизбиркомом были признаны состоявшимися. Предварительно объявлено, что победителем стал врио главы региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a>, набравший 75,69% голосов избирателей, Ксения Айтакова (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) получила 13,63%, Олег Постников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 5,66%, Евгений Козлов ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") - 2,34%. Окончательные итоги планируется объявить 16 сентября.В Пермском крае работали 1798 участков, процесс голосования контролировали около 8 тысяч наблюдателей. Явка избирателей на выборы губернатора составила 35,74%, это меньше, чем на выборах главы региона в 2017 году (42,53%), когда кандидат от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> получил 82,06% голосов.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577212576.html
пермский край
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дмитрий махонин, максим решетников, лдпр, кпрф, патриоты россии, пермский край, политика

В Пермском крае не выявили серьезных нарушений на выборах

14:48 14.09.2020
58
© РИА Новости / Виталий ТимкивГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Пермского края получила 35 обращений о возможных нарушениях во время прошедших выборов, более двух десятков жалоб оказались необоснованными, шесть обращений отозваны и три направлены в правоохранительные органы, сообщил представитель крайизбиркома.
"За весь период кампании поступило 35 обращений от граждан, 33 рассмотрены и по ним даны разъяснения, по 13 нарушения не установлены, шесть обращений отозваны, два на рассмотрении, 11 рассмотрены территориальными избирательными комиссиями и также нарушения не обнаружены, еще три заявления отправлены в правоохранительные органы. Одно касается розыгрыша, остальные связаны с возможным принуждением к голосованию в двух пермских колледжах", - сказал член региональной избирательной комиссии Антон Маклаев на пресс-конференции рабочей группы при Общественной палате Пермского края по мониторингу реализации избирательных прав граждан.
Он уточнил, что 19 из 35 обращений поступили в воскресенье, 13 сентября, остальные - во время досрочного голосования, 11 и 12 сентября.
В комиссии подчеркнули, что существенных нарушений в процессе голосования на данный момент не выявлено, ни на одном участке итоги не были аннулированы.
Ранее выборы губернатора крайизбиркомом были признаны состоявшимися. Предварительно объявлено, что победителем стал врио главы региона Дмитрий Махонин, набравший 75,69% голосов избирателей, Ксения Айтакова (КПРФ) получила 13,63%, Олег Постников (ЛДПР) - 5,66%, Евгений Козлов ("Патриоты России") - 2,34%. Окончательные итоги планируется объявить 16 сентября.
В Пермском крае работали 1798 участков, процесс голосования контролировали около 8 тысяч наблюдателей. Явка избирателей на выборы губернатора составила 35,74%, это меньше, чем на выборах главы региона в 2017 году (42,53%), когда кандидат от "Единой России" Максим Решетников получил 82,06% голосов.
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 14:39Единый день голосования — 2020
В Подмосковье итоговая явка на выборы составила около 22%
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Единый день голосования — 2020Дмитрий МахонинМаксим РешетниковЛДПРКПРФПатриоты РоссииПермский крайПолитика
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