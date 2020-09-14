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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577212554.html
Памфилова оценила запрос на электронное голосование
Запрос на электронное голосование и востребованность в нем возникают раз за разом, ЦИК будет его наращивать, чтобы наряду с традиционным голосованием увеличить... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:38
2020-09-14T14:38
единый день голосования — 2020
элла памфилова
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Запрос на электронное голосование и востребованность в нем возникают раз за разом, ЦИК будет его наращивать, чтобы наряду с традиционным голосованием увеличить право выбора для большого количества регионов, сообщила глава Центризбиркома <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Сейчас как никогда запрос и востребованность на дистанционное электронное голосование возрастает раз за разом. Мы не будем дожидаться крупной федеральной кампании, чтобы следующий шаг сделать. Мы уже сейчас продумываем, поскольку у нас каждую неделю идут разного уровня, каким образом вот эти микропроекты обкатывать на текущих выборах перманентно, которые проходят", - сказала Памфилова в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.По ее словам, такая тактика позволит к крупной федеральной кампании нарастить "серьезные мускулы" и максимально масштабно проводить этот вид голосования, чтобы "наряду с традиционным голосованием увеличить право выбора для большого количества регионов".
https://ria.ru/20200913/moskva-1577182387.html
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элла памфилова, политика

Памфилова оценила запрос на электронное голосование

14:38 14.09.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБрифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования
Брифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Брифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Запрос на электронное голосование и востребованность в нем возникают раз за разом, ЦИК будет его наращивать, чтобы наряду с традиционным голосованием увеличить право выбора для большого количества регионов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Сейчас как никогда запрос и востребованность на дистанционное электронное голосование возрастает раз за разом. Мы не будем дожидаться крупной федеральной кампании, чтобы следующий шаг сделать. Мы уже сейчас продумываем, поскольку у нас каждую неделю идут разного уровня, каким образом вот эти микропроекты обкатывать на текущих выборах перманентно, которые проходят", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, такая тактика позволит к крупной федеральной кампании нарастить "серьезные мускулы" и максимально масштабно проводить этот вид голосования, чтобы "наряду с традиционным голосованием увеличить право выбора для большого количества регионов".
Женщина голосует на дополнительных выборах в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района Москвы - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 20:48Единый день голосования — 2020
Явка на электронном голосовании на довыборах в Москве составила 94,6%
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Единый день голосования — 2020Элла ПамфиловаПолитика
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