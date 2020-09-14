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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577209310.html
В ЦИК РФ рассказали о письменных обращениях участников выборов
ЦИК получил 1301 письменных обращений от всех участников избирательного процесса, большинство связаны с муниципальными выборами, причем это вдвое меньше... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:38
2020-09-14T13:38
единый день голосования — 2020
элла памфилова
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> ЦИК получил 1301 письменных обращений от всех участников избирательного процесса, большинство связаны с муниципальными выборами, причем это вдвое меньше прошлого года, заявила глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Что касается обращений с жалобами. На данный момент в <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> поступило 1 301 письменное обращение различных участников избирательного процесса. При этом за аналогичный период на выборах в единый день голосования в прошлом году было зафиксировано практически в два раза больше (обращений). Большинство поступивших обращений связаны с проведением избирательных кампаний муниципального уровня", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.При этом, по вопросам проведения выборов регионального уровня поступило 397 обращения, по поводу довыборов в Госдуму – 77 обращений, 181 обращение касается отказа в регистрации кандидатов в списках, в прошлом году этот показатель составлял 595 жалоб, уточнила глава ЦИК.Памфилова добавила, что по вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения из Челябинской и Тамбовской областей, при этом на принуждение голосования за определенного кандидата пожаловалось 11 избирателей."На горячую линию ЦИК России в указанный период поступило 8 491 сообщение от участников избирательного процесса, в прошлом году - 9 624", - заключила Памфилова.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200914/novosibirsk-1577198363.html
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элла памфилова, цик рф, политика

В ЦИК РФ рассказали о письменных обращениях участников выборов

13:38 14.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ЦИК получил 1301 письменных обращений от всех участников избирательного процесса, большинство связаны с муниципальными выборами, причем это вдвое меньше прошлого года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается обращений с жалобами. На данный момент в ЦИК России поступило 1 301 письменное обращение различных участников избирательного процесса. При этом за аналогичный период на выборах в единый день голосования в прошлом году было зафиксировано практически в два раза больше (обращений). Большинство поступивших обращений связаны с проведением избирательных кампаний муниципального уровня", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Вид на Новосибирск - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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При этом, по вопросам проведения выборов регионального уровня поступило 397 обращения, по поводу довыборов в Госдуму – 77 обращений, 181 обращение касается отказа в регистрации кандидатов в списках, в прошлом году этот показатель составлял 595 жалоб, уточнила глава ЦИК.
Памфилова добавила, что по вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения из Челябинской и Тамбовской областей, при этом на принуждение голосования за определенного кандидата пожаловалось 11 избирателей.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 12:35
Памфилова оценила прошедшую выборную кампанию
"На горячую линию ЦИК России в указанный период поступило 8 491 сообщение от участников избирательного процесса, в прошлом году - 9 624", - заключила Памфилова.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
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Единый день голосования — 2020Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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