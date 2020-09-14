https://ria.ru/20200914/vybory-1577209310.html

В ЦИК РФ рассказали о письменных обращениях участников выборов

ЦИК получил 1301 письменных обращений от всех участников избирательного процесса, большинство связаны с муниципальными выборами, причем это вдвое меньше... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:38

2020-09-14T13:38

2020-09-14T13:38

единый день голосования — 2020

элла памфилова

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577179813_0:148:3072:1876_1400x0_80_0_0_50950b0069b8bd6daa2cb4c8f6294c12.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> ЦИК получил 1301 письменных обращений от всех участников избирательного процесса, большинство связаны с муниципальными выборами, причем это вдвое меньше прошлого года, заявила глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Что касается обращений с жалобами. На данный момент в <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> поступило 1 301 письменное обращение различных участников избирательного процесса. При этом за аналогичный период на выборах в единый день голосования в прошлом году было зафиксировано практически в два раза больше (обращений). Большинство поступивших обращений связаны с проведением избирательных кампаний муниципального уровня", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.При этом, по вопросам проведения выборов регионального уровня поступило 397 обращения, по поводу довыборов в Госдуму – 77 обращений, 181 обращение касается отказа в регистрации кандидатов в списках, в прошлом году этот показатель составлял 595 жалоб, уточнила глава ЦИК.Памфилова добавила, что по вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения из Челябинской и Тамбовской областей, при этом на принуждение голосования за определенного кандидата пожаловалось 11 избирателей."На горячую линию ЦИК России в указанный период поступило 8 491 сообщение от участников избирательного процесса, в прошлом году - 9 624", - заключила Памфилова.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200914/novosibirsk-1577198363.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577205486.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, политика