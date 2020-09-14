https://ria.ru/20200914/vybory-1577208458.html

ЛДПР представила в ЦИК 79 жалоб по проведению выборов

ЛДПР представила в ЦИК 79 жалоб по итогам проведения выборов, сообщил лидер партии Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам Единого дня голосования. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:23

2020-09-14T13:23

2020-09-14T13:23

единый день голосования — 2020

лдпр

справедливая россия

владимир жириновский

пенза

красноярский край

смоленская область

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> представила в ЦИК 79 жалоб по итогам проведения выборов, сообщил лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> на пресс-конференции по итогам Единого дня голосования."Жалобы во время голосования были, 79 жалоб мы представили в ЦИК… Вброс бюллетеней - Хакасия, Приморье, <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пенза</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rostov/" target="_blank" data-auto="true">Ростов</a>. Пенза - в пользу кандидата депутата от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>"… Фальсификация итогов голосования - 18 случаев: <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородская область</a>, Ростовская, колл-центр. Подкуп избирателей - пять: Коми, Красноярский край, Приморский, Ульяновская область", - сказал Жириновский.Также, по его словам, партия зафиксировала и массовые подвозы избирателей на участки в Приморье, <a href="http://ria.ru/location_Magadan/" target="_blank" data-auto="true">Магадане</a>, в Новосибирской и <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской областях</a>. Кроме того, ЛДПР выявила 10 случаев незаконной агитации в Якутии, Чувашии, Курской и <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской областях</a>.Помимо этого, были случаи порчи имущества депутатов, нарушение порядка голосования, заявил Жириновский.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577207463.html

https://ria.ru/20200913/kprf-1577182445.html

пенза

красноярский край

смоленская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, справедливая россия, владимир жириновский, пенза, красноярский край, смоленская область, политика