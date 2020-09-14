https://ria.ru/20200914/vybory-1577207463.html

Памфилова рассказала о наблюдении за прошедшими выборами

Почти 257 тысяч наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса присутствовали на выборах в России, явка наблюдателей составила 80% от партий, 66% РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:07

2020-09-14T13:07

2020-09-14T13:07

единый день голосования — 2020

элла памфилова

единая россия

санкт-петербург

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Почти 257 тысяч наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса присутствовали на выборах в России, явка наблюдателей составила 80% от партий, 66% от кандидатов, заявила глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."В дни проведения голосования, в том числе досрочного, на избирательных участках присутствовал 177 621 наблюдатель, и плюс 75 507 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 3800 представителей СМИ от 1271 СМИ. Таким образом, за голосованием наблюдали почти 257 тысяч наблюдателей", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Согласно онлайн-табло, за выборами следили наблюдатели и члены комиссий от 17 политических партий из 30 партий участников в выборах. Больше всего наблюдателей было от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" - 46 705 человек и 12 251 член избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Второе место по численности наблюдателей заняла партия КПРФ (12 771 наблюдатель).Явка наблюдателей составила 80% от партий, 66% от кандидатов, уточнила Памфилова.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577206687.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, единая россия, санкт-петербург, в мире