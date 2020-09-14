Памфилова рассказала о наблюдении за прошедшими выборами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Почти 257 тысяч наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса присутствовали на выборах в России, явка наблюдателей составила 80% от партий, 66% от кандидатов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"В дни проведения голосования, в том числе досрочного, на избирательных участках присутствовал 177 621 наблюдатель, и плюс 75 507 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 3800 представителей СМИ от 1271 СМИ. Таким образом, за голосованием наблюдали почти 257 тысяч наблюдателей", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Согласно онлайн-табло, за выборами следили наблюдатели и члены комиссий от 17 политических партий из 30 партий участников в выборах. Больше всего наблюдателей было от "Единой России" - 46 705 человек и 12 251 член избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Второе место по численности наблюдателей заняла партия КПРФ (12 771 наблюдатель).
Явка наблюдателей составила 80% от партий, 66% от кандидатов, уточнила Памфилова.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.