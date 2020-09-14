https://ria.ru/20200914/vybory-1577207047.html

Памфилова: из четырех новых партий три преодолели барьер в 5% на выборах

Из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов, всего в разных регионах этот барьер преодолели девять... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:59

2020-09-14T12:59

2020-09-14T12:59

единый день голосования — 2020

партия "зеленая альтернатива"

партия "новые люди"

партия "за правду"

элла памфилова

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов, всего в разных регионах этот барьер преодолели девять партий в разных регионах, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Предварительные результаты показывают, что девять политических партий в разных регионах сумели преодолеть пятипроцентный барьер, это большой успех", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.Она особо отметила новые партии."Нужно отметить недавно созданные партии, которые продемонстрировали мощный старт. Они впервые участвуют в выборах, но довольно результативно. Вы видите, три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер. Это "Новые люди", "За правду" и "Зеленая альтернатива", с чем мы их и поздравляем", - добавила Памфилова.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577206746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "зеленая альтернатива", партия "новые люди", партия "за правду", элла памфилова, политика