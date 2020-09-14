https://ria.ru/20200914/vybory-1577206746.html

Володин оценил итоги прошедших выборов

Выборы в единый день голосования в России проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий, "Единая Россия" и другие... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:53

2020-09-14T12:53

2020-09-14T12:53

единый день голосования — 2020

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Выборы в единый день голосования в России проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий, "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" и другие парламентские партии подтвердили свое лидерство, другие партии получили шанс проявить себя, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>), замещались более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября."Выборы проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий. "Единая Россия" подтвердила свои лидирующие позиции вместе с другими парламентскими партиями. Это говорит об эффективной партийной системе, а также о поддержке граждан на разных уровнях. Вместе с тем, другие партии, участвовавшие в выборах, также получили шанс проявить себя, и у ряда из них это получилось. Наша партийно-политическая система открыта, и конкурентная среда дает такие возможности", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577206527.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, вячеслав володин, санкт-петербург, политика