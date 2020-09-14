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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577205221.html
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша побеждает на выборах главы региона с 71,20% голосов, такие данные привела РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:31
2020-09-14T12:52
единый день голосования — 2020
владислав шапша
калужская область
политика
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> побеждает на выборах главы региона с 71,20% голосов, такие данные привела РИА Новости представитель облизбиркома по итогам обработки 100% протоколов."Шапша по итогам обработки 100% бюллетеней набирает 71,20%", - сказала собеседница агентства.Представитель облизбиркома рассказала, что явка на выборах губернатора составила 35,39%. На выборах главы региона в 2015 году общая явка была 36,07%.На выборы главы региона в эту избирательную кампанию были зарегистрированы шесть кандидатов. Автомеханик Александр Абросимов от Коммунистической партии социальной справедливости набрал 3,87%, начальник управления по работе с персоналом транспортной компании Елена Ефанова от Партии роста получила 2,27% голосов, за юриста Надежду Ефремову от "Справедливой России" проголосовали 5,01%, начальник отдела по развитию регионов в строительной компании Степан Опарышев от ЛДПР получил 3,73%, директор сельхозкооператива, депутат регионального заксобрания Николай Яшкин от КПРФ – 9,93%.Президент России Владимир Путин 13 февраля 2020 года назначил Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора вместо руководившего регионом почти 20 лет Анатолия Артамонова. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577196273.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577202913.html
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владислав шапша, калужская область, политика

Шапша победил на выборах губернатора Калужской области

12:31 14.09.2020 (обновлено: 12:52 14.09.2020)
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© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Владислав Шапша. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша побеждает на выборах главы региона с 71,20% голосов, такие данные привела РИА Новости представитель облизбиркома по итогам обработки 100% протоколов.
"Шапша по итогам обработки 100% бюллетеней набирает 71,20%", - сказала собеседница агентства.
Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 10:12Единый день голосования — 2020
Голубев победил на выборах губернатора Ростовской области
Представитель облизбиркома рассказала, что явка на выборах губернатора составила 35,39%. На выборах главы региона в 2015 году общая явка была 36,07%.
На выборы главы региона в эту избирательную кампанию были зарегистрированы шесть кандидатов. Автомеханик Александр Абросимов от Коммунистической партии социальной справедливости набрал 3,87%, начальник управления по работе с персоналом транспортной компании Елена Ефанова от Партии роста получила 2,27% голосов, за юриста Надежду Ефремову от "Справедливой России" проголосовали 5,01%, начальник отдела по развитию регионов в строительной компании Степан Опарышев от ЛДПР получил 3,73%, директор сельхозкооператива, депутат регионального заксобрания Николай Яшкин от КПРФ – 9,93%.
Президент России Владимир Путин 13 февраля 2020 года назначил Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора вместо руководившего регионом почти 20 лет Анатолия Артамонова. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 12:00Единый день голосования — 2020
Островский победил на выборах губернатора Смоленской области
710207
Обсудить 0
Единый день голосования — 2020Владислав ШапшаКалужская областьПолитика
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