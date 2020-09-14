https://ria.ru/20200914/vybory-1577205221.html

Шапша победил на выборах губернатора Калужской области

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша побеждает на выборах главы региона с 71,20% голосов, такие данные привела РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:31

2020-09-14T12:31

2020-09-14T12:52

единый день голосования — 2020

владислав шапша

калужская область

политика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> побеждает на выборах главы региона с 71,20% голосов, такие данные привела РИА Новости представитель облизбиркома по итогам обработки 100% протоколов."Шапша по итогам обработки 100% бюллетеней набирает 71,20%", - сказала собеседница агентства.Представитель облизбиркома рассказала, что явка на выборах губернатора составила 35,39%. На выборах главы региона в 2015 году общая явка была 36,07%.На выборы главы региона в эту избирательную кампанию были зарегистрированы шесть кандидатов. Автомеханик Александр Абросимов от Коммунистической партии социальной справедливости набрал 3,87%, начальник управления по работе с персоналом транспортной компании Елена Ефанова от Партии роста получила 2,27% голосов, за юриста Надежду Ефремову от "Справедливой России" проголосовали 5,01%, начальник отдела по развитию регионов в строительной компании Степан Опарышев от ЛДПР получил 3,73%, директор сельхозкооператива, депутат регионального заксобрания Николай Яшкин от КПРФ – 9,93%.Президент России Владимир Путин 13 февраля 2020 года назначил Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора вместо руководившего регионом почти 20 лет Анатолия Артамонова. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577196273.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577202913.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, политика