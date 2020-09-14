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Депутат-самовыдвиженец в Новосибирске вступит в "Единую Россию"
Самовыдвиженец Александр Савельев, избранный депутатом городского совета Новосибирска по итогам выборов 13 сентября, намерен вступить во фракцию "Единая... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:48
2020-09-14T11:48
единая россия
новосибирск
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Самовыдвиженец Александр Савельев, избранный депутатом городского совета Новосибирска по итогам выборов 13 сентября, намерен вступить во фракцию "Единая Россия". Он считает, что это поможет ему решать проблемы избирателей.Савельев в конкурентной борьбе одержал победу над оппонентами из КПРФ и несистемной оппозиции в округе №33 в Новосибирске, сообщает издание "Новая Сибирь"."Мой округ – один из самых сложных, эта территория включает в себя и новостройки, и частный сектор. Я провел более 100 встреч и собрал почти 500 наказов. Теперь нужно работать и оправдывать доверие избирателей, – рассказал Александр Савельев.По словам депутата, он уже работал в горсовете в течение пяти лет, но без поддержки коллег добиваться результата было сложно."Для того чтобы эффективно работать на благо округа, вступление во фракцию "ЕР" – логичное решение", – подчеркнул он.В горсовете представители партии "Единая Россия" получили 23 мандата. Формирование партийных фракций начнется в ближайшее время. Некоторые из самовыдвиженцев уже заявили, что готовы рассмотреть предложение "Единой России" о вступлении во фракцию.
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новосибирск
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единая россия, новосибирск

Депутат-самовыдвиженец в Новосибирске вступит в "Единую Россию"

11:48 14.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самовыдвиженец Александр Савельев, избранный депутатом городского совета Новосибирска по итогам выборов 13 сентября, намерен вступить во фракцию "Единая Россия". Он считает, что это поможет ему решать проблемы избирателей.
Савельев в конкурентной борьбе одержал победу над оппонентами из КПРФ и несистемной оппозиции в округе №33 в Новосибирске, сообщает издание "Новая Сибирь".
"Мой округ – один из самых сложных, эта территория включает в себя и новостройки, и частный сектор. Я провел более 100 встреч и собрал почти 500 наказов. Теперь нужно работать и оправдывать доверие избирателей, – рассказал Александр Савельев.
По словам депутата, он уже работал в горсовете в течение пяти лет, но без поддержки коллег добиваться результата было сложно.
"Для того чтобы эффективно работать на благо округа, вступление во фракцию "ЕР" – логичное решение", – подчеркнул он.
В горсовете представители партии "Единая Россия" получили 23 мандата. Формирование партийных фракций начнется в ближайшее время. Некоторые из самовыдвиженцев уже заявили, что готовы рассмотреть предложение "Единой России" о вступлении во фракцию.
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Единая РоссияНовосибирск
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