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Депутат-самовыдвиженец в Новосибирске вступит в "Единую Россию"

Самовыдвиженец Александр Савельев, избранный депутатом городского совета Новосибирска по итогам выборов 13 сентября, намерен вступить во фракцию "Единая... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:48

2020-09-14T11:48

2020-09-14T11:48

единая россия

новосибирск

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Самовыдвиженец Александр Савельев, избранный депутатом городского совета Новосибирска по итогам выборов 13 сентября, намерен вступить во фракцию "Единая Россия". Он считает, что это поможет ему решать проблемы избирателей.Савельев в конкурентной борьбе одержал победу над оппонентами из КПРФ и несистемной оппозиции в округе №33 в Новосибирске, сообщает издание "Новая Сибирь"."Мой округ – один из самых сложных, эта территория включает в себя и новостройки, и частный сектор. Я провел более 100 встреч и собрал почти 500 наказов. Теперь нужно работать и оправдывать доверие избирателей, – рассказал Александр Савельев.По словам депутата, он уже работал в горсовете в течение пяти лет, но без поддержки коллег добиваться результата было сложно."Для того чтобы эффективно работать на благо округа, вступление во фракцию "ЕР" – логичное решение", – подчеркнул он.В горсовете представители партии "Единая Россия" получили 23 мандата. Формирование партийных фракций начнется в ближайшее время. Некоторые из самовыдвиженцев уже заявили, что готовы рассмотреть предложение "Единой России" о вступлении во фракцию.

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новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, новосибирск