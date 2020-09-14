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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577194427.html
Общественная палата представит доклад об итогах наблюдения на выборах
Общественная палата РФ до 1 октября представит доклад президенту РФ с анализом результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования, сообщила секретарь... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:32
2020-09-14T09:32
единый день голосования — 2020
россия
лидия михеева
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Общественная палата РФ до 1 октября представит доклад президенту РФ с анализом результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования, сообщила секретарь ОП РФ <a href="http://ria.ru/person_lidiya-mikheeva/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Михеева</a>."В соответствии с поручением президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, до 1 октября мы представим доклад, который будет содержать анализ результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования. Вместе с региональными общественными палатами, НКО, политическими партиями подведем итоги и выработаем рекомендации по развитию и поддержке института общественного наблюдения", — рассказала Михеева в ходе брифинга.В частности, по словам главы ОП РФ, палата проработает программы обучения наблюдателей и сформулирует соответствующие предложения.В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>).
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577181464.html
россия
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россия, лидия михеева, санкт-петербург, общество

Общественная палата представит доклад об итогах наблюдения на выборах

09:32 14.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Общественная палата РФ до 1 октября представит доклад президенту РФ с анализом результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации, до 1 октября мы представим доклад, который будет содержать анализ результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования. Вместе с региональными общественными палатами, НКО, политическими партиями подведем итоги и выработаем рекомендации по развитию и поддержке института общественного наблюдения", — рассказала Михеева в ходе брифинга.
В частности, по словам главы ОП РФ, палата проработает программы обучения наблюдателей и сформулирует соответствующие предложения.
В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).
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