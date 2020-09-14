https://ria.ru/20200914/vybory-1577194427.html

Общественная палата представит доклад об итогах наблюдения на выборах

Общественная палата РФ до 1 октября представит доклад президенту РФ с анализом результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования, сообщила секретарь... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:32

2020-09-14T09:32

2020-09-14T09:32

единый день голосования — 2020

россия

лидия михеева

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Общественная палата РФ до 1 октября представит доклад президенту РФ с анализом результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования, сообщила секретарь ОП РФ <a href="http://ria.ru/person_lidiya-mikheeva/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Михеева</a>."В соответствии с поручением президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, до 1 октября мы представим доклад, который будет содержать анализ результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования. Вместе с региональными общественными палатами, НКО, политическими партиями подведем итоги и выработаем рекомендации по развитию и поддержке института общественного наблюдения", — рассказала Михеева в ходе брифинга.В частности, по словам главы ОП РФ, палата проработает программы обучения наблюдателей и сформулирует соответствующие предложения.В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>).

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577181464.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лидия михеева, санкт-петербург, общество