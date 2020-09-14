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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577190666.html
Развожаев лидирует на выборах губернатора Севастополя
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после обработки 99% протоколов участковых комиссий получил почти 87% голосов избирателей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:08
2020-09-14T09:27
единый день голосования — 2020
михаил развожаев
севастополь
политика
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> после обработки 99% протоколов участковых комиссий получил почти 87% голосов избирателей, сообщил РИА Новости представитель Севизбиркома."После обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий Михаил Развожаев получил 86,86% голосов избирателей", - сообщили в избиркоме.
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михаил развожаев, севастополь, политика

Развожаев лидирует на выборах губернатора Севастополя

07:08 14.09.2020 (обновлено: 09:27 14.09.2020)
3869
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМихаил Развожаев на досрочном голосовании на выборах губернатора на избирательном участке №96 в Севастополе
Михаил Развожаев на досрочном голосовании на выборах губернатора на избирательном участке №96 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после обработки 99% протоколов участковых комиссий получил почти 87% голосов избирателей, сообщил РИА Новости представитель Севизбиркома.
"После обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий Михаил Развожаев получил 86,86% голосов избирателей", - сообщили в избиркоме.
6200013
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Единый день голосования — 2020Михаил РазвожаевСевастопольПолитика
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