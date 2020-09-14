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Развожаев лидирует на выборах губернатора Севастополя
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после обработки 99% протоколов участковых комиссий получил почти 87% голосов избирателей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:08
2020-09-14T07:08
2020-09-14T09:27
единый день голосования — 2020
михаил развожаев
севастополь
политика
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> после обработки 99% протоколов участковых комиссий получил почти 87% голосов избирателей, сообщил РИА Новости представитель Севизбиркома."После обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий Михаил Развожаев получил 86,86% голосов избирателей", - сообщили в избиркоме.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, политика