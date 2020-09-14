Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577190002.html
Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае
Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и конкурентно, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T05:52
2020-09-14T05:52
единый день голосования — 2020
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_0:0:1544:870_1400x0_80_0_0_15edf2e2459d2cbfee372240eb7123d5.jpg
<strong>ХАБАРОВСК, 14 сен — РИА Новости.</strong> Выборы в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a> прошли спокойно, без серьезных нарушений и конкурентно, сообщил врио губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.В Хабаровском крае завершилось голосование по 30 избирательным кампаниям. Избирательные комиссии завершили подсчет голосов и подвели предварительные итоги.По информации краевого правительства, в трех районах края выбирали глав. В Аяно-Майском районе избран действующий глава Алексей Ивлиев. Как самовыдвиженец он набрал 49,52% голосов. Руководителем <a href="http://ria.ru/location_Vjazemskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Вяземского района</a> избран Александр Усенко. Ранее он возглавлял город <a href="http://ria.ru/location_Vjazemskijj/" target="_blank" data-auto="true">Вяземский</a>. В Охотском муниципальном районе наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.Кроме того, завершились дополнительные выборы депутата законодательной думы края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4. Там победила Наталья Чумакова. Как самовыдвиженец она набрала 43,57% голосов. Помимо этого, в ряде сельских поселений состоялись выборы и довыборы депутатов местных заксобраний, а также глав сельских поселений в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Полины-Осипенко, <a href="http://ria.ru/location_Solnechnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Солнечном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Verkhnebureinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Верхнебуреинском районах</a> края.Всего в выборах на территории края было задействовано 122 избирательных участка в 16 муниципальных районах.
https://ria.ru/20200910/degtyarev-1577027672.html
Михаил подымай Хабаровский край.Дай бог чтобы тебе никто не помешал.После Фургала как Путину после Ельцина предстоит большая работа удачи...
310
Хорошо.
106
32
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_12:0:1452:1080_1400x0_80_0_0_5e0346105f2dcecd8f254b616987a9d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае

05:52 14.09.2020
356803
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 14 сен — РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и конкурентно, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
В Хабаровском крае завершилось голосование по 30 избирательным кампаниям. Избирательные комиссии завершили подсчет голосов и подвели предварительные итоги.
"Выборы в крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и, главное, конкурентно. Я так настраивал краевой избирком ещё в начале своей работы в регионе. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края", - сообщил врио губернатора края в своем Telegram-канале.
По информации краевого правительства, в трех районах края выбирали глав. В Аяно-Майском районе избран действующий глава Алексей Ивлиев. Как самовыдвиженец он набрал 49,52% голосов. Руководителем Вяземского района избран Александр Усенко. Ранее он возглавлял город Вяземский. В Охотском муниципальном районе наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.
Кроме того, завершились дополнительные выборы депутата законодательной думы края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4. Там победила Наталья Чумакова. Как самовыдвиженец она набрала 43,57% голосов. Помимо этого, в ряде сельских поселений состоялись выборы и довыборы депутатов местных заксобраний, а также глав сельских поселений в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Полины-Осипенко, Солнечном и Верхнебуреинском районах края.
Всего в выборах на территории края было задействовано 122 избирательных участка в 16 муниципальных районах.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 12:20
Путин не планирует встречу с Дегтяревым в ближайшее время
24140192549588
Обсудить 32
Единый день голосования — 2020Михаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Михаил подымай Хабаровский край.Дай бог чтобы тебе никто не помешал.После Фургала как Путину после Ельцина предстоит большая работа удачи...
14 сентября, 07:35
Антон ЛюбицкийАнтон Любицкий
15911107132
Хорошо.
14 сентября, 06:00
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
71200231
Рекомендуем
Каски рабочих
На шахте в Кузбассе обрушилась кровля, погиб один человек
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Вид на Новосибирск
"Единая Россия" потеряла большинство в горсовете Новосибирска
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обратилась к Путину
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Открытие мемориального комплекса Малахов курган после реконструкции
Крымские татары готовы рассказать в ПАСЕ правду о жизни на полуострове
Крым
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона Вместе мы сильнее
Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области
Планета Венера
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
Прохожие в Лондоне
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Капельницы
Девушка попала в больницу в критическом состоянии, выдавив прыщ на носу
Домашний холодильник
Россиянам назвали ошибку при хранении фруктов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния