https://ria.ru/20200914/vybory-1577190002.html

Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае

Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и конкурентно, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T05:52

2020-09-14T05:52

2020-09-14T05:52

единый день голосования — 2020

михаил дегтярев

хабаровский край

политика

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<strong>ХАБАРОВСК, 14 сен — РИА Новости.</strong> Выборы в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a> прошли спокойно, без серьезных нарушений и конкурентно, сообщил врио губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.В Хабаровском крае завершилось голосование по 30 избирательным кампаниям. Избирательные комиссии завершили подсчет голосов и подвели предварительные итоги.По информации краевого правительства, в трех районах края выбирали глав. В Аяно-Майском районе избран действующий глава Алексей Ивлиев. Как самовыдвиженец он набрал 49,52% голосов. Руководителем <a href="http://ria.ru/location_Vjazemskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Вяземского района</a> избран Александр Усенко. Ранее он возглавлял город <a href="http://ria.ru/location_Vjazemskijj/" target="_blank" data-auto="true">Вяземский</a>. В Охотском муниципальном районе наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.Кроме того, завершились дополнительные выборы депутата законодательной думы края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4. Там победила Наталья Чумакова. Как самовыдвиженец она набрала 43,57% голосов. Помимо этого, в ряде сельских поселений состоялись выборы и довыборы депутатов местных заксобраний, а также глав сельских поселений в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Полины-Осипенко, <a href="http://ria.ru/location_Solnechnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Солнечном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Verkhnebureinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Верхнебуреинском районах</a> края.Всего в выборах на территории края было задействовано 122 избирательных участка в 16 муниципальных районах.

https://ria.ru/20200910/degtyarev-1577027672.html

Антон Любицкий Михаил подымай Хабаровский край.Дай бог чтобы тебе никто не помешал.После Фургала как Путину после Ельцина предстоит большая работа удачи... 310

Егор Панкратов Хорошо. 106

32

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, хабаровский край, политика