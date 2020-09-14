https://ria.ru/20200914/vybory-1577189683.html

Врио главы Калужской области лидирует на выборах

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах главы региона с 73% голосов после обработки 57,3% протоколов, следует из данных,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T04:25

2020-09-14T04:25

2020-09-14T04:25

единый день голосования — 2020

владислав шапша

калужская область

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> лидирует на выборах главы региона с 73% голосов после обработки 57,3% протоколов, следует из данных, транслируемых телеканалом "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>"."Калужская область. Выборы губернатора. Владислав Шапша - 73%", - говорится в сообщении.

калужская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, политика