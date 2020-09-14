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Единый день голосования — 2020
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Врио главы Калужской области лидирует на выборах
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах главы региона с 73% голосов после обработки 57,3% протоколов, следует из данных,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T04:25
2020-09-14T04:25
единый день голосования — 2020
владислав шапша
калужская область
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> лидирует на выборах главы региона с 73% голосов после обработки 57,3% протоколов, следует из данных, транслируемых телеканалом "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>"."Калужская область. Выборы губернатора. Владислав Шапша - 73%", - говорится в сообщении.
калужская область
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владислав шапша, калужская область, политика

Врио главы Калужской области лидирует на выборах

04:25 14.09.2020
904
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах главы региона с 73% голосов после обработки 57,3% протоколов, следует из данных, транслируемых телеканалом "Россия 24".
"Калужская область. Выборы губернатора. Владислав Шапша - 73%", - говорится в сообщении.
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Единый день голосования — 2020Владислав ШапшаКалужская областьПолитика
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