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Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона с 82,5% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:44

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единый день голосования — 2020

ростислав гольдштейн

еврейская автономная область

политика

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="https://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank">Еврейской автономной области</a> (ЕАО) <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> побеждает на выборах главы региона с 82,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила в понедельник РИА Новости глава избиркома ЕАО Елена Саутина.

еврейская автономная область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, политика