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Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона с 82,5% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:44
2020-09-14T02:44
2020-09-14T02:44
единый день голосования — 2020
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
политика
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="https://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank">Еврейской автономной области</a> (ЕАО) <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> побеждает на выборах главы региона с 82,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила в понедельник РИА Новости глава избиркома ЕАО Елена Саутина.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, политика