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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
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Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона с 82,5% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:44
2020-09-14T02:44
единый день голосования — 2020
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
политика
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="https://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank">Еврейской автономной области</a> (ЕАО) <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> побеждает на выборах главы региона с 82,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила в понедельник РИА Новости глава избиркома ЕАО Елена Саутина.
еврейская автономная область
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ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, политика

Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО

02:44 14.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона с 82,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила в понедельник РИА Новости глава избиркома ЕАО Елена Саутина.
"Предварительные итоги выборов после обработки 100% протоколов: Ростислав Гольдштейн - 82,5%, Владимир Дудин - 7,06%, Александр Крупский- 4,28%, Роман Куземский - 1,27%, Борис Тихонов - 2,15%. В выборах приняли участие 73,02% избирателей", - сказала Саутина РИА Новости.
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Единый день голосования — 2020Ростислав ГольдштейнЕврейская автономная областьПолитика
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