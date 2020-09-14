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https://ria.ru/20200914/vremya-1577231380.html
Разгадана загадка, почему с возрастом ощущение времени меняется
Японские ученые обнаружили, что чувствительные ко времени нейроны головного мозга с годами изнашиваются и искажают наше восприятие времени. Результаты... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:00
2020-09-14T19:59
риа наука
нейробиология
старение
биология
здоровье
открытия - риа наука
япония
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Японские ученые обнаружили, что чувствительные ко времени нейроны головного мозга с годами изнашиваются и искажают наше восприятие времени. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0078-20.2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Journal of Neuroscience.Многие замечают, что с возрастом ощущение времени меняется — чем дальше, тем оно летит быстрее. И, оказывается, это не субъективное ощущение.Результаты исследования японских нейрофизиологов Хаяши (Hayashi) и Иври (Ivry) из Национального института здоровья показали, что нейроны надкраевой извилины (gyrus supramarginalis — SMG) теменной доли, которые в мозге отвечают за "отсчет времени", со временем "утомляются", начинают отставать от темпа работы других нейронов, и ощущение времени искажается: пожилым людям, с одной стороны, кажется, что время "летит", с другой — они не успевают уложиться в короткие временные отрезки с выполнением определенных действий, потому что думают, что у них еще есть время.Исследователи измеряли активность мозга участников эксперимента с помощью функциональной МРТ во время выполнения ими заданий по сравнению временных интервалов.Здоровым взрослым участникам сначала 30 раз подряд показывали "адаптер" — серый кружок в течение определенного промежутка времени и указывали его продолжительность. Это называлось процедурой визуальной адаптации. После этого им показывали тестовое изображение и просили оценить время в сравнении с "адаптером".Оказалось, что если продолжительность "адаптера" была большой, участники недооценивали время, а если короткой — переоценивали. Результаты фМРТ показывали, что при многократном срабатывании сигнала "адаптера" активность нейронов в надкраевой извилине снижалась, и после этого участники ошибались с оценкой времени.Авторы отмечают, что нейроны SMG функционально реагируют на каждый сигнал. При многократном воздействии стимулов фиксированной продолжительности нейроны утомляются. То же происходит с оценкой человеком продолжительности многократно повторяющихся минут, часов, дней.Степень искаженного восприятия времени в результатах эксперимента коррелировала с тем, насколько снизилась активность в нейронах надкраевой извилины — большая утомляемость нейронов приводила к большему искажению времени и ошибкам в его оценке.
https://ria.ru/20200819/1575955677.html
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япония
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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нейробиология, старение, биология, здоровье, открытия - риа наука, япония

Разгадана загадка, почему с возрастом ощущение времени меняется

20:00 14.09.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга
Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Японские ученые обнаружили, что чувствительные ко времени нейроны головного мозга с годами изнашиваются и искажают наше восприятие времени. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.
Многие замечают, что с возрастом ощущение времени меняется — чем дальше, тем оно летит быстрее. И, оказывается, это не субъективное ощущение.
Результаты исследования японских нейрофизиологов Хаяши (Hayashi) и Иври (Ivry) из Национального института здоровья показали, что нейроны надкраевой извилины (gyrus supramarginalis — SMG) теменной доли, которые в мозге отвечают за "отсчет времени", со временем "утомляются", начинают отставать от темпа работы других нейронов, и ощущение времени искажается: пожилым людям, с одной стороны, кажется, что время "летит", с другой — они не успевают уложиться в короткие временные отрезки с выполнением определенных действий, потому что думают, что у них еще есть время.
Исследователи измеряли активность мозга участников эксперимента с помощью функциональной МРТ во время выполнения ими заданий по сравнению временных интервалов.
© Hayashi and Ivry, JNeurosci 2020Корреляция между величиной искажения времени и изменением активности надкраевой извилины (SMG)
Корреляция между величиной искажения времени и изменением активности надкраевой извилины - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Hayashi and Ivry, JNeurosci 2020
Корреляция между величиной искажения времени и изменением активности надкраевой извилины (SMG)
Здоровым взрослым участникам сначала 30 раз подряд показывали "адаптер" — серый кружок в течение определенного промежутка времени и указывали его продолжительность. Это называлось процедурой визуальной адаптации. После этого им показывали тестовое изображение и просили оценить время в сравнении с "адаптером".
Оказалось, что если продолжительность "адаптера" была большой, участники недооценивали время, а если короткой — переоценивали.
Результаты фМРТ показывали, что при многократном срабатывании сигнала "адаптера" активность нейронов в надкраевой извилине снижалась, и после этого участники ошибались с оценкой времени.
Авторы отмечают, что нейроны SMG функционально реагируют на каждый сигнал. При многократном воздействии стимулов фиксированной продолжительности нейроны утомляются. То же происходит с оценкой человеком продолжительности многократно повторяющихся минут, часов, дней.
Степень искаженного восприятия времени в результатах эксперимента коррелировала с тем, насколько снизилась активность в нейронах надкраевой извилины — большая утомляемость нейронов приводила к большему искажению времени и ошибкам в его оценке.
Восприятие времени - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 08:00РИА Наука
Обратный отсчет. Почему с возрастом время течет быстрее
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