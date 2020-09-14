https://ria.ru/20200914/voz-1577208402.html

Мурашко раскритиковал работу ВОЗ при оценке готовности к пандемии

Руководство Всемирной организации здравоохранения не учитывало мнение некоторых стран при создании независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:23

2020-09-14T13:23

2020-09-14T21:28

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Руководство Всемирной организации здравоохранения не учитывало мнение некоторых стран при создании независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер, Россия разочарована нетранспарентностью процесса формирования данной комиссии, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Отмечаем важность выполнения резолюции 73 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая поручила гендиректору ВОЗ при участии государств инициировать процесс оценки международных мер реагирования на COVID-19. С сожалением констатируем, что ряд ключевых решений по выполнению резолюции принимались руководством <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> без надлежащего учета мнений стран-членов. Мы разочарованы нетранспарентностью процесса формирования независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер", - сказал Мурашко на онлайн-сессии европейского комитета ВОЗ.В ходе выступления он обратился с просьбой, чтобы Россия была активно подключена к процессу обсуждения подобных проблем.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200907/pandemiya-1576896255.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, воз, в мире