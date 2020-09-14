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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/voz-1577208402.html
Мурашко раскритиковал работу ВОЗ при оценке готовности к пандемии
Руководство Всемирной организации здравоохранения не учитывало мнение некоторых стран при создании независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:23
2020-09-14T21:28
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Руководство Всемирной организации здравоохранения не учитывало мнение некоторых стран при создании независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер, Россия разочарована нетранспарентностью процесса формирования данной комиссии, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Отмечаем важность выполнения резолюции 73 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая поручила гендиректору ВОЗ при участии государств инициировать процесс оценки международных мер реагирования на COVID-19. С сожалением констатируем, что ряд ключевых решений по выполнению резолюции принимались руководством <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> без надлежащего учета мнений стран-членов. Мы разочарованы нетранспарентностью процесса формирования независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер", - сказал Мурашко на онлайн-сессии европейского комитета ВОЗ.В ходе выступления он обратился с просьбой, чтобы Россия была активно подключена к процессу обсуждения подобных проблем.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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михаил мурашко, здоровье - общество, воз, в мире

Мурашко раскритиковал работу ВОЗ при оценке готовности к пандемии

13:23 14.09.2020 (обновлено: 21:28 14.09.2020)
1379
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Руководство Всемирной организации здравоохранения не учитывало мнение некоторых стран при создании независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер, Россия разочарована нетранспарентностью процесса формирования данной комиссии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Отмечаем важность выполнения резолюции 73 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая поручила гендиректору ВОЗ при участии государств инициировать процесс оценки международных мер реагирования на COVID-19. С сожалением констатируем, что ряд ключевых решений по выполнению резолюции принимались руководством ВОЗ без надлежащего учета мнений стран-членов. Мы разочарованы нетранспарентностью процесса формирования независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер", - сказал Мурашко на онлайн-сессии европейского комитета ВОЗ.
В ходе выступления он обратился с просьбой, чтобы Россия была активно подключена к процессу обсуждения подобных проблем.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
7 сентября, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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