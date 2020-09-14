https://ria.ru/20200914/voroniny-1577188259.html
Звезду "Ворониных" раскритиковали за откровенные фото после смерти Клюева
Актрису Екатерину Волкову, известную по сериалу "Воронины", раскритиковали в Сети за откровенную фотосессию в Instagram. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T01:28
2020-09-14T01:28
2020-09-14T01:28
россия
екатерина волкова (актриса)
шоу-бизнес
борис клюев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155771/47/1557714721_0:27:2794:1598_1400x0_80_0_0_f9b4043e5f5169b35369bd052dc5b325.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Актрису <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерину Волкову</a>, известную по сериалу "Воронины", раскритиковали в Сети за откровенную фотосессию в <a href="https://www.instagram.com/volkovihome/" target="_blank">Instagram</a>. Некоторые подписчики актрисы посчитали такие снимки неуместными в связи с недавней смертью ее коллеги <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>."Сорок дней не прошло, а Вы... Отписываюсь", - написал пользователь alexovsienko."Не стыдно такие фотки выкладывать? Недавно умер (персонаж Клюева. – прим. ред.) Николай Петрович Воронин, а она фотки интимные выкладывает!" – выразил мнение bruni282."Хотя бы немного не выкладывала фото, а то как похоронили, и сразу счастливое фото выставила на следующий день, хоть бы совесть имела, немного воздержалась от фотографий всяких", - возмутилась natalia27blog.При этом большая часть подписчиков вступилась за актрису."Послушайте! Очень жаль Бориса Владимировича, нам всем будет его сильно не хватать! Такова жизнь! И ничего с этим не поделаешь! Катя и все актеры "Ворониных" скорбят! Но жизнь продолжается!" – выразил мнение dalgat77788."Интересно, какая связь между кончиной Клюева и этим фото?" – задался вопросом djam76bulat"По-вашему, она теперь всю жизнь должна фото выкладывать в черно-белом цвете? Она ведь продолжает жить… Я вас не могу понять, извините", - добавила mila.na7114.Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где артист работал с 1969 года.Помимо многочисленных работ в театре и кино Борис Клюев сыграл Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины".
https://ria.ru/20200910/klyuev-1577021536.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155771/47/1557714721_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d1ac78709c5534befe7c2833ccd4fc12.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатерина волкова (актриса), шоу-бизнес, борис клюев
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Актрису Екатерину Волкову
, известную по сериалу "Воронины", раскритиковали в Сети за откровенную фотосессию в Instagram
.
Некоторые подписчики актрисы посчитали такие снимки неуместными в связи с недавней смертью ее коллеги Бориса Клюева
.
"Сорок дней не прошло, а Вы... Отписываюсь", - написал пользователь alexovsienko.
"Не стыдно такие фотки выкладывать? Недавно умер (персонаж Клюева. – прим. ред.) Николай Петрович Воронин, а она фотки интимные выкладывает!" – выразил мнение bruni282.
"Хотя бы немного не выкладывала фото, а то как похоронили, и сразу счастливое фото выставила на следующий день, хоть бы совесть имела, немного воздержалась от фотографий всяких", - возмутилась natalia27blog.
При этом большая часть подписчиков вступилась за актрису.
"Послушайте! Очень жаль Бориса Владимировича, нам всем будет его сильно не хватать! Такова жизнь! И ничего с этим не поделаешь! Катя и все актеры "Ворониных" скорбят! Но жизнь продолжается!" – выразил мнение dalgat77788.
"Интересно, какая связь между кончиной Клюева и этим фото?" – задался вопросом djam76bulat
"По-вашему, она теперь всю жизнь должна фото выкладывать в черно-белом цвете? Она ведь продолжает жить… Я вас не могу понять, извините", - добавила mila.na7114.
Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где артист работал с 1969 года.
Помимо многочисленных работ в театре и кино Борис Клюев сыграл Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины".