https://ria.ru/20200914/voroniny-1577188259.html

Звезду "Ворониных" раскритиковали за откровенные фото после смерти Клюева

Актрису Екатерину Волкову, известную по сериалу "Воронины", раскритиковали в Сети за откровенную фотосессию в Instagram. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T01:28

2020-09-14T01:28

2020-09-14T01:28

россия

екатерина волкова (актриса)

шоу-бизнес

борис клюев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155771/47/1557714721_0:27:2794:1598_1400x0_80_0_0_f9b4043e5f5169b35369bd052dc5b325.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Актрису <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерину Волкову</a>, известную по сериалу "Воронины", раскритиковали в Сети за откровенную фотосессию в <a href="https://www.instagram.com/volkovihome/" target="_blank">Instagram</a>. Некоторые подписчики актрисы посчитали такие снимки неуместными в связи с недавней смертью ее коллеги <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>."Сорок дней не прошло, а Вы... Отписываюсь", - написал пользователь alexovsienko."Не стыдно такие фотки выкладывать? Недавно умер (персонаж Клюева. – прим. ред.) Николай Петрович Воронин, а она фотки интимные выкладывает!" – выразил мнение bruni282."Хотя бы немного не выкладывала фото, а то как похоронили, и сразу счастливое фото выставила на следующий день, хоть бы совесть имела, немного воздержалась от фотографий всяких", - возмутилась natalia27blog.При этом большая часть подписчиков вступилась за актрису."Послушайте! Очень жаль Бориса Владимировича, нам всем будет его сильно не хватать! Такова жизнь! И ничего с этим не поделаешь! Катя и все актеры "Ворониных" скорбят! Но жизнь продолжается!" – выразил мнение dalgat77788."Интересно, какая связь между кончиной Клюева и этим фото?" – задался вопросом djam76bulat"По-вашему, она теперь всю жизнь должна фото выкладывать в черно-белом цвете? Она ведь продолжает жить… Я вас не могу понять, извините", - добавила mila.na7114.Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где артист работал с 1969 года.Помимо многочисленных работ в театре и кино Борис Клюев сыграл Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины".

https://ria.ru/20200910/klyuev-1577021536.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, екатерина волкова (актриса), шоу-бизнес, борис клюев