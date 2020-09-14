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https://ria.ru/20200914/voroniny-1577188259.html
Звезду "Ворониных" раскритиковали за откровенные фото после смерти Клюева
Актрису Екатерину Волкову, известную по сериалу "Воронины", раскритиковали в Сети за откровенную фотосессию в Instagram. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T01:28
2020-09-14T01:28
россия
екатерина волкова (актриса)
шоу-бизнес
борис клюев
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Актрису <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерину Волкову</a>, известную по сериалу "Воронины", раскритиковали в Сети за откровенную фотосессию в <a href="https://www.instagram.com/volkovihome/" target="_blank">Instagram</a>. Некоторые подписчики актрисы посчитали такие снимки неуместными в связи с недавней смертью ее коллеги <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>."Сорок дней не прошло, а Вы... Отписываюсь", - написал пользователь alexovsienko."Не стыдно такие фотки выкладывать? Недавно умер (персонаж Клюева. – прим. ред.) Николай Петрович Воронин, а она фотки интимные выкладывает!" – выразил мнение bruni282."Хотя бы немного не выкладывала фото, а то как похоронили, и сразу счастливое фото выставила на следующий день, хоть бы совесть имела, немного воздержалась от фотографий всяких", - возмутилась natalia27blog.При этом большая часть подписчиков вступилась за актрису."Послушайте! Очень жаль Бориса Владимировича, нам всем будет его сильно не хватать! Такова жизнь! И ничего с этим не поделаешь! Катя и все актеры "Ворониных" скорбят! Но жизнь продолжается!" – выразил мнение dalgat77788."Интересно, какая связь между кончиной Клюева и этим фото?" – задался вопросом djam76bulat"По-вашему, она теперь всю жизнь должна фото выкладывать в черно-белом цвете? Она ведь продолжает жить… Я вас не могу понять, извините", - добавила mila.na7114.Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где артист работал с 1969 года.Помимо многочисленных работ в театре и кино Борис Клюев сыграл Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины".
https://ria.ru/20200910/klyuev-1577021536.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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россия, екатерина волкова (актриса), шоу-бизнес, борис клюев

Звезду "Ворониных" раскритиковали за откровенные фото после смерти Клюева

01:28 14.09.2020
687
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Екатерина Волкова . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Актрису Екатерину Волкову, известную по сериалу "Воронины", раскритиковали в Сети за откровенную фотосессию в Instagram.
Некоторые подписчики актрисы посчитали такие снимки неуместными в связи с недавней смертью ее коллеги Бориса Клюева.
"Сорок дней не прошло, а Вы... Отписываюсь", - написал пользователь alexovsienko.
"Не стыдно такие фотки выкладывать? Недавно умер (персонаж Клюева. – прим. ред.) Николай Петрович Воронин, а она фотки интимные выкладывает!" – выразил мнение bruni282.
"Хотя бы немного не выкладывала фото, а то как похоронили, и сразу счастливое фото выставила на следующий день, хоть бы совесть имела, немного воздержалась от фотографий всяких", - возмутилась natalia27blog.
При этом большая часть подписчиков вступилась за актрису.
"Послушайте! Очень жаль Бориса Владимировича, нам всем будет его сильно не хватать! Такова жизнь! И ничего с этим не поделаешь! Катя и все актеры "Ворониных" скорбят! Но жизнь продолжается!" – выразил мнение dalgat77788.
"Интересно, какая связь между кончиной Клюева и этим фото?" – задался вопросом djam76bulat
"По-вашему, она теперь всю жизнь должна фото выкладывать в черно-белом цвете? Она ведь продолжает жить… Я вас не могу понять, извините", - добавила mila.na7114.
Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где артист работал с 1969 года.
Помимо многочисленных работ в театре и кино Борис Клюев сыграл Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины".
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 10:45Культура
В Сети появились кадры со съемок последнего сезона "Ворониных" с Клюевым
210010
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РоссияЕкатерина Волкова (актриса)Шоу-бизнесБорис Клюев
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