https://ria.ru/20200914/vorobev-1577215808.html
Воробьев: вопросы жителей являются приоритетом нашей работы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по решению вопросов, возникающих у жителей региона, говорится в Telegram-канале Воробьева. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:15
2020-09-14T15:15
2020-09-14T15:15
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> призвал усилить работу по решению вопросов, возникающих у жителей региона, говорится в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале Воробьева.В понедельник глава региона провел традиционное совещание с зампредами и главами муниципалитетов."Жалобы и обращения жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> не останутся без ответа - в регионе работает и ЦУР, и портал "Добродел". Каждый человек имеет право потребовать ответ на то, что беспокоит, предложить решение какого-то вопроса. Это является приоритетом нашей работы. Большинство обращений мы с вами должны решать посредством внимательного отношения и чуткости к жителям", — подчеркнул Воробьев.
https://realty.ria.ru/20200914/voda-1577213384.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)