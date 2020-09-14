https://ria.ru/20200914/vorobev-1577215808.html

Воробьев: вопросы жителей являются приоритетом нашей работы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по решению вопросов, возникающих у жителей региона, говорится в Telegram-канале Воробьева. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:15

2020-09-14T15:15

2020-09-14T15:15

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> призвал усилить работу по решению вопросов, возникающих у жителей региона, говорится в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале Воробьева.В понедельник глава региона провел традиционное совещание с зампредами и главами муниципалитетов."Жалобы и обращения жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> не останутся без ответа - в регионе работает и ЦУР, и портал "Добродел". Каждый человек имеет право потребовать ответ на то, что беспокоит, предложить решение какого-то вопроса. Это является приоритетом нашей работы. Большинство обращений мы с вами должны решать посредством внимательного отношения и чуткости к жителям", — подчеркнул Воробьев.

https://realty.ria.ru/20200914/voda-1577213384.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)