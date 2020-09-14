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https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html
Суд в Париже не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой
Суд Парижа принял решение оставить россиянина Александра Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября, передаёт корреспондент РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:15
2020-09-14T21:06
александр винник
франция
сша
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко.</strong> Суд Парижа принял решение оставить россиянина <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik" target="_blank">Александра Винника</a> под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой.После получасового совещания судья огласила решение о том, Винник должен остаться под стражей, упомянув, что у россиянина нет работы во Франции и существует риск, что он может сбежать."Но есть и положительный момент: суд взял время на то, чтобы посовещаться и принять решение. И суд слушает аргументы защиты. Это хороший знак на будущее, потому что мы должны будем убедить суд в невиновности господина Винника. И если будет суд, который слушает, это уже важный момент", - продолжил он.Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.С 23 января Винник находится на территории <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a>, куда его экстрадировали из Греции.Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
https://ria.ru/20200424/1570523579.html
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франция
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александр винник, франция, сша, париж, в мире

Суд в Париже не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой

18:15 14.09.2020 (обновлено: 21:06 14.09.2020)
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© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник. 6 декабря 2017 года
Александр Винник. 6 декабря 2017 года - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Petros Giannakouris
ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд Парижа принял решение оставить россиянина Александра Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой.
После получасового совещания судья огласила решение о том, Винник должен остаться под стражей, упомянув, что у россиянина нет работы во Франции и существует риск, что он может сбежать.

"Мы пытались добиться освобождения Винника до начала его процесса. К сожалению, в этом нам было отказано. Суд полагает, что есть риск того, что Александр не предстанет перед судом на слушаниях, которые пройдут 19-22 октября. Безусловно, мы разочарованы", - сказал журналистам адвокат Винника Фредерик Бело.

"Но есть и положительный момент: суд взял время на то, чтобы посовещаться и принять решение. И суд слушает аргументы защиты. Это хороший знак на будущее, потому что мы должны будем убедить суд в невиновности господина Винника. И если будет суд, который слушает, это уже важный момент", - продолжил он.
Адвокат Тимофей Мусатов - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля, 15:08
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.03.2020
23 марта, 11:37
Москалькова обратилась в ООН в защиту прав Винника в парижской тюрьме
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Александр ВинникФранцияСШАПарижВ мире
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