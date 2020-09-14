https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html

Суд в Париже не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой

Суд Парижа принял решение оставить россиянина Александра Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября, передаёт корреспондент РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:15

2020-09-14T18:15

2020-09-14T21:06

александр винник

франция

сша

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152138/35/1521383576_0:266:2064:1427_1400x0_80_0_0_eee9faf3cf67ba801c2fd950e577ba69.jpg

<strong>ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко.</strong> Суд Парижа принял решение оставить россиянина <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik" target="_blank">Александра Винника</a> под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой.После получасового совещания судья огласила решение о том, Винник должен остаться под стражей, упомянув, что у россиянина нет работы во Франции и существует риск, что он может сбежать."Но есть и положительный момент: суд взял время на то, чтобы посовещаться и принять решение. И суд слушает аргументы защиты. Это хороший знак на будущее, потому что мы должны будем убедить суд в невиновности господина Винника. И если будет суд, который слушает, это уже важный момент", - продолжил он.Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.С 23 января Винник находится на территории <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a>, куда его экстрадировали из Греции.Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.

https://ria.ru/20200424/1570523579.html

https://ria.ru/20200323/1569003487.html

франция

сша

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр винник, франция, сша, париж, в мире