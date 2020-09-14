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https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html
Следы жизни на Венере. Что скрывают сернистые облака
Исследователи обнаружили в облаках Венеры фосфин — газ, вырабатываемый на Земле анаэробными бактериями. Это первый случай находки конкретного "маркера жизни" на РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:00
2020-09-14T18:01
риа наука
венера
биология
открытия - риа наука
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Исследователи обнаружили в облаках Венеры фосфин — газ, вырабатываемый на Земле анаэробными бактериями. Это первый случай находки конкретного "маркера жизни" на другой планете. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-020-1174-4" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Astronomy.<strong>Жизнь в облаках</strong>Обстановка на поверхности Венеры мало подходит для жизни — температура около 470 градусов Цельсия и давление больше 90 бар, но на высоте 50-65 километров над поверхностью, в так называемом верхнем облачном слое, условия вполне приемлемые и напоминают земные. Поэтому ученые ищут возможные признаки жизни на Венере в верхних слоях ее атмосферы.В течение десяти лет ученые наблюдали за изменениями, происходящими в атмосфере Венеры с помощью ультрафиолетовых сканеров, установленных на космическом аппарате Европейского космического агентства "Венера-экспресс" и автоматической межпланетной станции Японского агентства аэрокосмических исследований "Акацуки", а также спектрометров американской автоматической межпланетной станции "Мессенджер", основной целью которой было изучение Меркурия, и космического телескопа <a href="http://ria.ru/product_KHabbl/" target="_blank" data-auto="true">"Хаббл"</a>.В целом облака Венеры, состоящие в основном из сернистого газа и частиц серной кислоты с небольшим количеством воды, довольно плохо поглощают солнечное излучение, отражая до 75 процентов падающего потока. Однако на их фоне наблюдаются темные пятна, в пределах которых поглощение составляет до 50 процентов и более. Эти пятна со временем то появляются, то исчезают, меняя свое местоположение и четкость очертаний.Ученые предполагают, что вблизи верхнего уровня облаков формируются скопления крошечных частиц, характеризующиеся широким диапазоном спектра поглощения солнечной энергии — от ультрафиолета до видимого, и этот "неизвестный поглотитель" вполне может иметь биогенную природу.По крайней мере, частицы имеют примерно тот же размер и обладают такими же светопоглощающими свойствами, что и микроорганизмы, обнаруженные в атмосфере Земли. Гипотезу о том, что темные пятна в облаках Венеры сложены микроорганизмами, в свое время поддерживали такие крупные ученые, как американский биофизик Гарольд Моровиц и известный астроном и астрофизик Карл Саган.Но наблюдений поглощательной способности и результатов моделирования недостаточно. Нужны конкретные доказательства присутствия самих бактерий или их жизнедеятельности.<strong>Первое вещественное доказательство</strong>Исследователи их <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> под руководством Джейн Гривз (Jane Greaves) из Школы физики и астрономии Кардиффского университета в <a href="http://ria.ru/location_Wales/" target="_blank" data-auto="true">Уэльсе</a> проанализировали спектральные данные, полученные инфракрасным телескопом Джеймса Кларка Максвелла на Гавайах и комплексом радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама в 2017 и 2019 годах соответственно, и обнаружили в верхнем облачном слое Венеры на высоте около 53–62 километров над поверхностью однозначные признаки фосфина — газа, который в земных условиях имеет исключительно биогенное происхождение.Фосфин, или фосфористый водород (РН<sub>3</sub>) на Земле производят анаэробные бактерии, которые могут жить и получать энергию при полном отсутствии кислорода. Любое другое происхождение фосфина в настоящее время неизвестно. Поэтому в 2019 году астробиологи признали фосфористый водород потенциальным биомаркером, наряду с кислородом и метаном, потенциально указывающим на наличие жизни. Правда, не всегда. Например, фосфин присутствует в атмосферах газовых гигантов — Юпитера и Сатурна, но там его природа совсем другая: газ образуется в нижних слоях, где среда восстановительная, а давления огромные, а затем, в результат атмосферной конвекции доставляется в верхние слои, где его уже фиксируют спектрометры.А химическая среда в облаках Венеры — экстремально кислая. И в ней фосфор может присутствовать только в окисленной форме, а фосфин разрушается очень быстро. Так же — и на поверхность каменистых планет, таких как Земля, <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марс</a> и Венера, кора которых сложена в основном кислыми породами.Для того, чтобы его спектральные линии устойчиво присутствовали в наблюдениях, на поверхности планеты или в атмосфере должны действовать процессы, постоянно генерирующие этот газ в количествах, достаточных для обнаружения. Приборы показали содержания фосфина в облаках Венеры около 20 частей на миллиард. По оценкам ученых, для поддержания такого уровня продуктивность самой системы должна составлять 10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> молекул на сантиметр в секунду. Для сравнения, темпы производства фосфина земными сообществами анаэробных бактерий примерно на порядок выше — 10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> молекул на сантиметр в секунду.Для самих бактерий жизнь в экстремально кислой среде — не проблема. Например, Helicobacter pylori прекрасно себя чувствуют в желудке человека, клетки которого продуцируют соляную кислоту, а в кислых вулканических источниках на Земле найдены бактерии Thiobacillus ferrooxidans, питающиеся соединениями серы и имеющие, кстати, очень сходные с "неизвестным поглотителем" кривые поглощения в ультрафиолетовом диапазоне.Авторы проверили несколько версий возможного абиогенного образования фосфина в атмосфере Венеры — разряды молний, пролет микрометеоритов или химические процессы, происходящие в облаках, однако ни одна из этих версий не подтвердилась: моделирование показало, что все эти процессы создают ничтожно малое количество молекул РН<sub>3</sub>.Исследователи отмечают, что теоретически газ может быть продуктом каких-то неизвестных фотохимических или геохимических реакций, но скорее всего в атмосфере Венеры действительно обитают микробы. Окончательный же ответ смогут дать только пробы аэрозоля из облаков планеты, полученные космическими зондами.
https://ria.ru/20200914/venera-1577205647.html
https://ria.ru/20200720/1574608254.html
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венера, биология, открытия - риа наука, космос - риа наука

Следы жизни на Венере. Что скрывают сернистые облака

18:00 14.09.2020 (обновлено: 18:01 14.09.2020)
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© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia BouicФотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки"
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда Акацуки - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Исследователи обнаружили в облаках Венеры фосфин — газ, вырабатываемый на Земле анаэробными бактериями. Это первый случай находки конкретного "маркера жизни" на другой планете. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Жизнь в облаках
Обстановка на поверхности Венеры мало подходит для жизни — температура около 470 градусов Цельсия и давление больше 90 бар, но на высоте 50-65 километров над поверхностью, в так называемом верхнем облачном слое, условия вполне приемлемые и напоминают земные. Поэтому ученые ищут возможные признаки жизни на Венере в верхних слоях ее атмосферы.
В течение десяти лет ученые наблюдали за изменениями, происходящими в атмосфере Венеры с помощью ультрафиолетовых сканеров, установленных на космическом аппарате Европейского космического агентства "Венера-экспресс" и автоматической межпланетной станции Японского агентства аэрокосмических исследований "Акацуки", а также спектрометров американской автоматической межпланетной станции "Мессенджер", основной целью которой было изучение Меркурия, и космического телескопа "Хаббл".
В целом облака Венеры, состоящие в основном из сернистого газа и частиц серной кислоты с небольшим количеством воды, довольно плохо поглощают солнечное излучение, отражая до 75 процентов падающего потока. Однако на их фоне наблюдаются темные пятна, в пределах которых поглощение составляет до 50 процентов и более. Эти пятна со временем то появляются, то исчезают, меняя свое местоположение и четкость очертаний.
Ученые предполагают, что вблизи верхнего уровня облаков формируются скопления крошечных частиц, характеризующиеся широким диапазоном спектра поглощения солнечной энергии — от ультрафиолета до видимого, и этот "неизвестный поглотитель" вполне может иметь биогенную природу.
По крайней мере, частицы имеют примерно тот же размер и обладают такими же светопоглощающими свойствами, что и микроорганизмы, обнаруженные в атмосфере Земли. Гипотезу о том, что темные пятна в облаках Венеры сложены микроорганизмами, в свое время поддерживали такие крупные ученые, как американский биофизик Гарольд Моровиц и известный астроном и астрофизик Карл Саган.
Но наблюдений поглощательной способности и результатов моделирования недостаточно. Нужны конкретные доказательства присутствия самих бактерий или их жизнедеятельности.
© Иллюстрация РИА НовостиСерные облака на Венере
Серные облака на Венере - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Серные облака на Венере
Первое вещественное доказательство
Исследователи их США, Великобритании и Японии под руководством Джейн Гривз (Jane Greaves) из Школы физики и астрономии Кардиффского университета в Уэльсе проанализировали спектральные данные, полученные инфракрасным телескопом Джеймса Кларка Максвелла на Гавайах и комплексом радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама в 2017 и 2019 годах соответственно, и обнаружили в верхнем облачном слое Венеры на высоте около 53–62 километров над поверхностью однозначные признаки фосфина — газа, который в земных условиях имеет исключительно биогенное происхождение.
Фосфин, или фосфористый водород (РН3) на Земле производят анаэробные бактерии, которые могут жить и получать энергию при полном отсутствии кислорода. Любое другое происхождение фосфина в настоящее время неизвестно. Поэтому в 2019 году астробиологи признали фосфористый водород потенциальным биомаркером, наряду с кислородом и метаном, потенциально указывающим на наличие жизни.
Правда, не всегда. Например, фосфин присутствует в атмосферах газовых гигантов — Юпитера и Сатурна, но там его природа совсем другая: газ образуется в нижних слоях, где среда восстановительная, а давления огромные, а затем, в результат атмосферной конвекции доставляется в верхние слои, где его уже фиксируют спектрометры.
А химическая среда в облаках Венеры — экстремально кислая. И в ней фосфор может присутствовать только в окисленной форме, а фосфин разрушается очень быстро. Так же — и на поверхность каменистых планет, таких как Земля, Марс и Венера, кора которых сложена в основном кислыми породами.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 12:38
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Для того, чтобы его спектральные линии устойчиво присутствовали в наблюдениях, на поверхности планеты или в атмосфере должны действовать процессы, постоянно генерирующие этот газ в количествах, достаточных для обнаружения.
Приборы показали содержания фосфина в облаках Венеры около 20 частей на миллиард. По оценкам ученых, для поддержания такого уровня продуктивность самой системы должна составлять 106-107 молекул на сантиметр в секунду. Для сравнения, темпы производства фосфина земными сообществами анаэробных бактерий примерно на порядок выше — 107-108 молекул на сантиметр в секунду.
Для самих бактерий жизнь в экстремально кислой среде — не проблема. Например, Helicobacter pylori прекрасно себя чувствуют в желудке человека, клетки которого продуцируют соляную кислоту, а в кислых вулканических источниках на Земле найдены бактерии Thiobacillus ferrooxidans, питающиеся соединениями серы и имеющие, кстати, очень сходные с "неизвестным поглотителем" кривые поглощения в ультрафиолетовом диапазоне.
Авторы проверили несколько версий возможного абиогенного образования фосфина в атмосфере Венеры — разряды молний, пролет микрометеоритов или химические процессы, происходящие в облаках, однако ни одна из этих версий не подтвердилась: моделирование показало, что все эти процессы создают ничтожно малое количество молекул РН3.
Исследователи отмечают, что теоретически газ может быть продуктом каких-то неизвестных фотохимических или геохимических реакций, но скорее всего в атмосфере Венеры действительно обитают микробы. Окончательный же ответ смогут дать только пробы аэрозоля из облаков планеты, полученные космическими зондами.
Активные (красным) и неактивные (белым) короны на карте Венеры - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 18:05РИА Наука
Ученые обнаружили на Венере активные вулканы
3464013
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