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"Вектор" рассказал о реакции добровольцев на вакцину от COVID-19
Заведующий лабораторией центра "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал о том, как добровольцы перенесли испытания вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:23
2020-09-14T17:03
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Заведующий лабораторией центра "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал о том, как добровольцы перенесли испытания вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.Ученый рассказал, что у всех участников испытаний вакцины обнаружили антитела к коронавирусу и только шестеро из ста пожаловались на болезненные ощущения в месте укола после повторной вакцинации. Однако эта проблема решилась сама собой за "пару дней". "Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре", — сказал он.В России разрабатывается сразу несколько вакцин, но наибольшие перспективы имеют две из них — разработки Центра имени Гамалеи и новосибирского "Вектора", считает вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank">Татьяна Голикова</a>.Она рассказала, что сейчас препарат "Вектора" проходит клинические испытания. Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank">Анна Попова</a> отметила отличие разработки "Вектора". Вакцина пептидная — не несет биологического агента и является абсолютно ареактогенной. Пандемия коронавирусаВспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в китайском городе <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank">Ухань</a> в конце декабря. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19.В январе в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось и 11 марта <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a> объявила о всемирной пандемии. С тех пор число инфицированных по всему миру, по данным ВОЗ, составило почти 29 миллионов человек, около 922 тысяч из них умерли.Наиболее серьезная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где больше всего как заразившихся (6,4 миллиона), так и жертв (192 тысячи). В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,06 миллиона, более 18 тысяч человек скончались, 879 тысяч вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200729/1575095182.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество

"Вектор" рассказал о реакции добровольцев на вакцину от COVID-19

16:23 14.09.2020 (обновлено: 17:03 14.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Производство вакцины от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заведующий лабораторией центра "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал о том, как добровольцы перенесли испытания вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
Ученый рассказал, что у всех участников испытаний вакцины обнаружили антитела к коронавирусу и только шестеро из ста пожаловались на болезненные ощущения в месте укола после повторной вакцинации. Однако эта проблема решилась сама собой за "пару дней".
"Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре", — сказал он.
В России разрабатывается сразу несколько вакцин, но наибольшие перспективы имеют две из них — разработки Центра имени Гамалеи и новосибирского "Вектора", считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Она рассказала, что сейчас препарат "Вектора" проходит клинические испытания. Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила отличие разработки "Вектора". Вакцина пептидная — не несет биологического агента и является абсолютно ареактогенной.
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Пандемия коронавируса

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии. С тех пор число инфицированных по всему миру, по данным ВОЗ, составило почти 29 миллионов человек, около 922 тысяч из них умерли.
Наиболее серьезная ситуация складывается в США, где больше всего как заразившихся (6,4 миллиона), так и жертв (192 тысячи).
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,06 миллиона, более 18 тысяч человек скончались, 879 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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