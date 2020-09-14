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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577228533.html
Первую партию вакцины "Вектора" от коронавируса могут запустить в ноябре
Первая партия вакцины от коронавируса центра "Вектор" может поступить уже в ноябре для расширенных доклинических исследований, заявил в эфире Первого канала... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:04
2020-09-14T19:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
михаил мурашко
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
astrazeneca
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от коронавируса центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_ce" target="_blank">Вектор</a>" может поступить уже в ноябре для расширенных доклинических исследований, заявил в эфире Первого канала ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ильназ Иматдинов.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций."Планируется ... после регистрации препарата первые серии препаратов для расширенных доклинических исследований будут выпущены уже в ноябре"- сообщил Иматдинов, отвечая на вопрос, когда вакцина может пойти в массовое производство.По его словам, "именно вакцина - тот инструмент, который позволит решить проблему коронавирусной инфекции"."Принципиально важный момент ... в том, что сама по себе вакцина состоит из малых фрагментов тех самых антигенных детерминант, на который и формируется иммунный ответ. Мы таргетируем, как бы нацеливаем иммунный ответ", - сказал ученый.Ильназ Иматдинов назвал сроки разработки вакцины от коронавируса самой большой победой на сегодня.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.Он добавил, что в настоящее время подготовлено несколько вариантов готовых лекарственных форм вакцин. "Сами по себе они представляют ампулы, внутри имеется инструкция, в которой описаны все особенности данного препарата, его состав и в том числе рекомендуемые собственно условия применения", - сказал учёный.Отвечая на вопрос, как удалось в кратчайшие сроки разработать вакцину, ученый сказал, что все работали, не считаясь со временем."Да, мы работаем без выходных, зачастую без сна, но тем не менее мы готовы, горим энтузиазмом", - сказал Иматдинов и добавил, что хотелось выпустить достойный препарат, который защитит.Как заявил ранее министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>, две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, уже зарегистрирована. Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор", одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> заявил, что существенных побочных эффектов применения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", у добровольцев в ходе клинических исследований, кроме болезненности в месте инъекции, не отмечено. Были незначительные и кратковременные (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона", сообщало ведомство. Отмечалось, что вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" "характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200914/vektor-1577221308.html
https://ria.ru/20200913/vaktsina-1577170034.html
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вакцина "спутник v", михаил мурашко, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, astrazeneca , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Первую партию вакцины "Вектора" от коронавируса могут запустить в ноябре

18:04 14.09.2020 (обновлено: 19:56 14.09.2020)
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© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса центра "Вектор" может поступить уже в ноябре для расширенных доклинических исследований, заявил в эфире Первого канала ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ильназ Иматдинов.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
"Планируется ... после регистрации препарата первые серии препаратов для расширенных доклинических исследований будут выпущены уже в ноябре"- сообщил Иматдинов, отвечая на вопрос, когда вакцина может пойти в массовое производство.
По его словам, "именно вакцина - тот инструмент, который позволит решить проблему коронавирусной инфекции".
"Принципиально важный момент ... в том, что сама по себе вакцина состоит из малых фрагментов тех самых антигенных детерминант, на который и формируется иммунный ответ. Мы таргетируем, как бы нацеливаем иммунный ответ", - сказал ученый.
Ильназ Иматдинов назвал сроки разработки вакцины от коронавируса самой большой победой на сегодня.
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"Вектор" рассказал о реакции добровольцев на вакцину от COVID-19
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

"Конечно, это строки. За принципиально короткие сроки разработаны прототипные вакцинные препараты, и в настоящий момент они уже показали свою эффективность в доклинических исследованиях, и показали свою эффективность в клинических исследованиях. Это важно", - сказал Иматдинов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, что он считает самой большой победой на сегодняшний день.

Он добавил, что в настоящее время подготовлено несколько вариантов готовых лекарственных форм вакцин. "Сами по себе они представляют ампулы, внутри имеется инструкция, в которой описаны все особенности данного препарата, его состав и в том числе рекомендуемые собственно условия применения", - сказал учёный.
Отвечая на вопрос, как удалось в кратчайшие сроки разработать вакцину, ученый сказал, что все работали, не считаясь со временем.
"Да, мы работаем без выходных, зачастую без сна, но тем не менее мы готовы, горим энтузиазмом", - сказал Иматдинов и добавил, что хотелось выпустить достойный препарат, который защитит.
Как заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, уже зарегистрирована. Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор", одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что существенных побочных эффектов применения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", у добровольцев в ходе клинических исследований, кроме болезненности в месте инъекции, не отмечено. Были незначительные и кратковременные (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона", сообщало ведомство. Отмечалось, что вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" "характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения".
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Михаил МурашкоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоAstraZenecaФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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