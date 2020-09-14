https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577228533.html

Первую партию вакцины "Вектора" от коронавируса могут запустить в ноябре

Первая партия вакцины от коронавируса центра "Вектор" может поступить уже в ноябре для расширенных доклинических исследований, заявил в эфире Первого канала... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:04

2020-09-14T18:04

2020-09-14T19:56

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

михаил мурашко

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

astrazeneca

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от коронавируса центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_ce" target="_blank">Вектор</a>" может поступить уже в ноябре для расширенных доклинических исследований, заявил в эфире Первого канала ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ильназ Иматдинов.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций."Планируется ... после регистрации препарата первые серии препаратов для расширенных доклинических исследований будут выпущены уже в ноябре"- сообщил Иматдинов, отвечая на вопрос, когда вакцина может пойти в массовое производство.По его словам, "именно вакцина - тот инструмент, который позволит решить проблему коронавирусной инфекции"."Принципиально важный момент ... в том, что сама по себе вакцина состоит из малых фрагментов тех самых антигенных детерминант, на который и формируется иммунный ответ. Мы таргетируем, как бы нацеливаем иммунный ответ", - сказал ученый.Ильназ Иматдинов назвал сроки разработки вакцины от коронавируса самой большой победой на сегодня.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.Он добавил, что в настоящее время подготовлено несколько вариантов готовых лекарственных форм вакцин. "Сами по себе они представляют ампулы, внутри имеется инструкция, в которой описаны все особенности данного препарата, его состав и в том числе рекомендуемые собственно условия применения", - сказал учёный.Отвечая на вопрос, как удалось в кратчайшие сроки разработать вакцину, ученый сказал, что все работали, не считаясь со временем."Да, мы работаем без выходных, зачастую без сна, но тем не менее мы готовы, горим энтузиазмом", - сказал Иматдинов и добавил, что хотелось выпустить достойный препарат, который защитит.Как заявил ранее министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>, две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, уже зарегистрирована. Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор", одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> заявил, что существенных побочных эффектов применения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", у добровольцев в ходе клинических исследований, кроме болезненности в месте инъекции, не отмечено. Были незначительные и кратковременные (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона", сообщало ведомство. Отмечалось, что вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" "характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200914/vektor-1577221308.html

https://ria.ru/20200913/vaktsina-1577170034.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", михаил мурашко, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, astrazeneca , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество