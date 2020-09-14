https://ria.ru/20200914/ukraina-1577193718.html

В офисе Зеленского рассказали о ситуации с решением о местных выборах

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не брал на себя никаких... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:15

2020-09-14T09:15

2020-09-14T09:15

андрей ермак

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> не брал на себя никаких обязательств по пересмотру постановления <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о местных выборах.Консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию прошли в пятницу в Берлине. С российской стороны в них принимал участие замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a>. По итогам встречи он отметил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта, но "прорывов нет". Он добавил, что новой даты встречи политсоветников "нормандского формата" также пока нет."Никаких обязательств с украинской стороны по пересмотру постановления Верховной рады (о местных выборах – ред.) не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал Ермак в интервью телеканала "Украина 24".Он сообщил, что Украина только проинформировала других участников встречи, что депутат Рады от партии "Слуга народа" еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. "Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - сказал Ермак.Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.

https://ria.ru/20191206/1562036410.html

https://ria.ru/20200729/1575116895.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, киев, в мире