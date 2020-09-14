Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/ukraina-1577193718.html
В офисе Зеленского рассказали о ситуации с решением о местных выборах
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не брал на себя никаких... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:15
2020-09-14T09:15
андрей ермак
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
верховная рада украины
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1400x0_80_0_0_eb9ebdd17c40a7f4a7efb893cd66fae3.jpg
<strong>КИЕВ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> не брал на себя никаких обязательств по пересмотру постановления <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о местных выборах.Консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию прошли в пятницу в Берлине. С российской стороны в них принимал участие замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a>. По итогам встречи он отметил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта, но "прорывов нет". Он добавил, что новой даты встречи политсоветников "нормандского формата" также пока нет."Никаких обязательств с украинской стороны по пересмотру постановления Верховной рады (о местных выборах – ред.) не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал Ермак в интервью телеканала "Украина 24".Он сообщил, что Украина только проинформировала других участников встречи, что депутат Рады от партии "Слуга народа" еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. "Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - сказал Ермак.Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.
https://ria.ru/20191206/1562036410.html
https://ria.ru/20200729/1575116895.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1400x0_80_0_0_3e5c6c784707cb7dbdf308fd7525577f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, киев, в мире

В офисе Зеленского рассказали о ситуации с решением о местных выборах

09:15 14.09.2020
1389
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не брал на себя никаких обязательств по пересмотру постановления Верховной рады о местных выборах.
Консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию прошли в пятницу в Берлине. С российской стороны в них принимал участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По итогам встречи он отметил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта, но "прорывов нет". Он добавил, что новой даты встречи политсоветников "нормандского формата" также пока нет.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 06.12.2019
6 декабря 2019, 06:23
Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
"Никаких обязательств с украинской стороны по пересмотру постановления Верховной рады (о местных выборах – ред.) не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал Ермак в интервью телеканала "Украина 24".
Он сообщил, что Украина только проинформировала других участников встречи, что депутат Рады от партии "Слуга народа" еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. "Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - сказал Ермак.
Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 16:03Распространение нового коронавируса
Зеленский рассказал, как пройдут местные выборы на Украине
1500410
Обсудить 0
Андрей ЕрмакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныКиевВ мире
Рекомендуем
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ
На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову
Михаил Саакашвили
Юристы объяснили, почему Саакашвили не может стать премьером Грузии
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
"Золотая жила" Украины может стать для нее смертным приговором
Участники Марша защитников Украины
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Крым
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Самолет Лукашенко отправляется в Россию
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Мужчина голосует в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
Муниципальными депутатами в Москве избрали самовыдвиженцев
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Выборге задержали подозреваемого в мошенничестве чиновника
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния