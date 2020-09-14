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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях
Президент России Владимир Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:34
2020-09-14T22:39
общество
россия
национальный центр управления в кризисных ситуациях мчс рф
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях, соответствующий указ <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140036" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России станет структурным подразделением центрального аппарата ведомства.Отмечалось, что это позволит усилить реагирующие подразделения и осуществить внутреннее перераспределение, а также повысит эффективность выполнения задач ведомства."Признать утратившим силу указ президента РФ от 23 октября 2008 года № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях", — говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.Указ президента России № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" вступил в силу с 23 октября 2008 года, сообщается на сайте Кремля."В целях развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны постановляю: правительству РФ обеспечить создание в установленном порядке федерального государственного учреждения "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" &lt;...&gt; находящегося в ведении министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в опубликованном на сайте тексте утратившего силу указа.
https://ria.ru/20200914/konstitutsiya-1577227350.html
Удалено лишнее "звено" управления. Давно пора. 😎
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россия
РИА Новости
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общество, россия, национальный центр управления в кризисных ситуациях мчс рф, владимир путин

Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

18:34 14.09.2020 (обновлено: 22:39 14.09.2020)
17027
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России станет структурным подразделением центрального аппарата ведомства.
Отмечалось, что это позволит усилить реагирующие подразделения и осуществить внутреннее перераспределение, а также повысит эффективность выполнения задач ведомства.
"Признать утратившим силу указ президента РФ от 23 октября 2008 года № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях", — говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Указ президента России № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" вступил в силу с 23 октября 2008 года, сообщается на сайте Кремля.
"В целях развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны постановляю: правительству РФ обеспечить создание в установленном порядке федерального государственного учреждения "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" <...> находящегося в ведении министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в опубликованном на сайте тексте утратившего силу указа.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 17:43
Основную часть проектов по реализации поправок к Конституции внесет Путин
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ОбществоРоссияНациональный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФВладимир Путин
Популярные комментарии
Удалено лишнее "звено" управления. Давно пора. 😎
14 сентября, 18:44
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