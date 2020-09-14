https://ria.ru/20200914/ukaz-1577230244.html

Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Президент России Владимир Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:34

2020-09-14T18:34

2020-09-14T22:39

общество

россия

национальный центр управления в кризисных ситуациях мчс рф

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях, соответствующий указ <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140036" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России станет структурным подразделением центрального аппарата ведомства.Отмечалось, что это позволит усилить реагирующие подразделения и осуществить внутреннее перераспределение, а также повысит эффективность выполнения задач ведомства."Признать утратившим силу указ президента РФ от 23 октября 2008 года № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях", — говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.Указ президента России № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" вступил в силу с 23 октября 2008 года, сообщается на сайте Кремля."В целях развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны постановляю: правительству РФ обеспечить создание в установленном порядке федерального государственного учреждения "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" <...> находящегося в ведении министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в опубликованном на сайте тексте утратившего силу указа.

https://ria.ru/20200914/konstitutsiya-1577227350.html

GlAV 407 Удалено лишнее "звено" управления. Давно пора. 😎 76

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, национальный центр управления в кризисных ситуациях мчс рф, владимир путин