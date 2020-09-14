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"Распотрошил — а там..." С кем "воюют" жители хакасских сел
Грохот, взрывы, шум, пыль — малая часть того, что терпят жители Бейского и Алтайского районов Хакасии. Все из-за соседства с угольными предприятиями. Два года... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:00
2020-09-14T10:07
компания
чиновники
добыча
республика хакасия
природа
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Грохот, взрывы, шум, пыль — малая часть того, что терпят жители Бейского и Алтайского районов Хакасии. Все из-за соседства с угольными предприятиями. Два года назад одна из компаний получила очередную лицензию — значит, сельчане должны продать землю за бесценок и съехать. Только сами они категорически против и просят о помощи всевозможные инстанции. К угольщикам регулярно приходят с проверками. Нарушений множество, но штрафных санкций чиновники не применяют — объясняют, что "нет полномочий". "Пыль повсюду"У фермера Дениса Кангарова из села Аршаново Алтайского района — 74 гектара земли. "В 800 метрах — "Разрез Аршановский". В трех километрах — "Разрез Майрыхский". Мы держим овец и коров. Вымя, морда, шерсть — все у них черное. Мы и сами, когда в степь выходим, возвращаемся серые, — рассказывает он. — Недавно у меня овечка захворала, сдохла. Распотрошил — а там внутренности забиты угольной пылью".В последние годы, по словам собеседника, местные чаще страдают респираторными заболеваниями. "Одышка — уже норма. И онкобольных все больше. Пожилым просто на улицу тяжело выйти — задыхаются". Одна из серьезных проблем — взрывные работы. "Иной раз прогремит так, что падаешь на ровном месте. Будто землетрясение. В домах трещины, сыпется штукатурка, лопаются печи. Хотя бы по громкоговорителю предупреждали заранее. Клеят листовки у входа в магазин — но люди читают и забывают. А потом пугаются чуть не до инфаркта".Ситуация усугубилась в 2018-м: на участок "Майрыхский" завезли китайские FGX-48A — установки по сортировке сыпучих материалов, для сушки угля. Местные прозвали их "драконами" — пыль плотным черным шлейфом тянется по всему горизонту. "Большие выбросы в реку Абакан, вся загрязняется. В опасности не только ближние села, но и столица. Она от Аршаново в 60 километрах", — объясняет Денис."Социальный рай""Разрез Майрыхский" принадлежит частникам. На сайте компании говорится, что уголь отправляют на предприятия энергетического комплекса Хакасии, а также экспортируют за рубеж. Лицензию в Алтайском районе получили еще в 2014-м, добыли уже около десяти миллионов тонн сырья. А в 2018 году компании одобрили аренду еще одного участка — в Бейском районе. В райадминистрации сообщили, что разработку планируют вести "в ближайшие десятилетия": "Земли из категории сельскохозяйственных перешли в промышленные", — говорит специалист. И добавляет: местные жители не возражали, а решение принималось совместно на публичных слушаниях.Ближайшие деревни, по его словам, "не в зоне разреза — они на расстоянии нескольких километров". Поэтому в переселении нет необходимости. "Вопрос будет рассматриваться, если угледобыча негативно скажется на людях". В первую очередь — на жителях сел Аршаново, Шалгинов, Чаптыков, Куйбышево. "За неполные два года "Разрез Майрыхский" оказал району значительную помощь — выделили более 20 миллионов рублей", — уточняют в администрации.Фермер Кангаров жалуется: "Вот только непонятно, где эти деньги. Нам обещали "социальный рай". А у нас дороги, убитые большегрузами. Про остальное и говорить нечего. Газеты нам бесплатно выписывают. Уголь выдают — на двор по три тонны в год. Но на зиму нужно хотя бы шесть".Большинство — противМы поговорили и с другими сельчанами. Все в один голос твердят: чиновники "сделали по-своему". Мария Чебодаева рассказала, что на общественных слушаниях большинство как раз было против перевода земель в другую категорию. "Наплевали на наше мнение. В основном здесь живут хакасы — представители коренного народа. Люди держатся за счет сельского хозяйства"."Этим летом пришло уведомление — "просят" бросить земли и уехать. За 24 гектара предложили копейки — 300 тысяч рублей. У меня солидная ферма — 400 голов крупнорогатого скота. Куда девать животных? — возмущается Виталий Майнагашев из Шалгинова. — Бумага так и лежит, ничего подписывать не собираюсь".На участке Майнагашева — около сорока курганов: "Промышленников это не волнует. Об изъятии земель нас никак не уведомили. Узнали сами из местной газеты. Догадываюсь, чем это закончится. Мои знакомые из Аршаново попали когда-то в похожую ситуацию. "Разрез Аршановский" (предприятие работает с 2012 года. — Прим. ред.) перечислил им по 75 тысяч за гектар. Переехали вынужденно, заниматься хозяйством не рискуют. Многие — на стройке".Сейчас Виталий судится с угольщиками. В первой инстанции уже проиграл, но "сдаваться не собирается". Его односельчанин Александр Чаптыков добавляет: "Собираем документы на кассацию в Москву. В Шалгиново иски подали около 15 человек. Остальные, видимо, махнули рукой — не ввязываются".НарушенияЖители сел обращались в местные и федеральные инстанции с требованием провести у добытчиков проверки. Подозревали, что там не все в порядке. Некоторые опасения подтвердились.В январе этого года Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило: китайские установки два года использовались без положительного заключения государственной экологической экспертизы (документ есть в распоряжении редакции). Люди надеялись, что хотя бы на то время, пока будут устранять нарушения, оборудование конфискуют. Но его не убрали. Жители снова постучались к чиновникам — уже к федеральным. В июле из департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России пришел ответ: проверка проектной документации пока не закончена. "Драконы" по-прежнему на месте. Помимо прочего, на участке "Майрыхский" — проблемы с очистными сооружениями. Здесь не раз фиксировали большие выбросы в атмосферу и превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) в сточных водах.На защиту местных жителей встал региональный штаб ОНФ. В сентябре "фронтовики" обратились к главе республики, в Генпрокуратуру, в Госдуму и Совет Федерации (у РИА Новости есть полный текст документа). Они требуют отозвать лицензию у компании и взыскать с угольщиков в полном объеме за весь нанесенный ущерб. По мнению экспертов, оснований достаточно. Члены штаба отмечают: контролирующие органы выполняют свои функции "формально" — выявляют нарушения, выдают предписания об устранении и постоянно продлевают сроки. Бизнесмены же не спешат что-то исправлять. "Меры воздействия — приостановка работ, штрафные санкции — не применяются, — сказано в обращении ОНФ. — Исполнительные власти Хакасии в этом вопросе заняли пассивную позицию".Сами жители, признается Денис Кангаров, "и не мечтают", что лицензию отзовут. "Процесс не остановить. Главное — не допустить расширения. И земли, которые пошли под разработку, обязаны рекультивировать, а не просто бросить".Диалог с населениемРИА Новости обратилось в правительство Хакасии, чтобы выяснить, почему не принимаются меры. Пресс-служба сослалась на то, что у республиканской администрации "недостаточно полномочий": все вопросы — к федеральным инстанциям.Однако рычагов для урегулирования достаточно. Например, в положении Минприроды Хакасии черным по белому написано: чиновники могут через суд потребовать ограничить работу (или вовсе запретить) предприятия, которое допускает систематические нарушения. А также предъявить иск о возмещении вреда окружающей среде.Есть примеры из других регионов. Больше года жители поселка Черемза Кемеровской области воевали с промышленниками: выступали против строительства углепогрузочной станции с железнодорожными путями для разреза "Кузнецкий Южный". Настаивали, что работы ведутся с нарушениями, а запуск объекта негативно скажется на экологии близлежащих деревень. Лицензию на добычу 240 миллионов тонн угля предприятие получило еще в 2019 году. Комплекс планировали запустить в 2021-м. Конфликт обострился в середине августа этого года. Сельчане разбили палаточный лагерь рядом с предприятием и потребовали прекратить работы. Чиновники встали на сторону протестующих: правительство Кузбасса отозвало разрешение на строительство. "Компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением, — написал в соцсетях губернатор региона Сергей Цивилев. — Эта ситуация — пример того, что мнение людей нужно слышать". И подчеркнул: такие решения должны приниматься сообща.АльтернативаКузбасс и Хакасию называют угольными столицами России. Люди живут по соседству с предприятиями, и найти компромисс достаточно сложно. Какие экономические альтернативы угольной промышленности существуют сегодня — с этим вопросом мы обратились к руководителю программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексею Книжникову.По его словам, "в силу чисто экономических предпочтений" уголь добывают, как правило, открытым способом. А это губительно сказывается на качестве жизни. "Важно понять, есть ли возможность предусмотреть другой способ добычи, и минимизировать негативные последствия. К тому же сплошь и рядом — экономия на рекультивации. Мы должны работать над тем, чтобы компании придерживались международных стандартов — в обязательном порядке проводили экологические экспертизы и устраняли недостатки".Книжников призвал чиновников не закрывать глаза на нарушения и прислушаться к людям, которые ежедневно дышат угольной пылью и видят отвалы из окон домов.
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компания, чиновники, добыча, республика хакасия, природа, общество

"Распотрошил — а там..." С кем "воюют" жители хакасских сел

08:00 14.09.2020 (обновлено: 10:07 14.09.2020)
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© Фото : Евгения ПруссВид на угольные отвалы из детской площадки
Вид на угольные отвалы из детской площадки - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Евгения Прусс
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Грохот, взрывы, шум, пыль — малая часть того, что терпят жители Бейского и Алтайского районов Хакасии. Все из-за соседства с угольными предприятиями. Два года назад одна из компаний получила очередную лицензию — значит, сельчане должны продать землю за бесценок и съехать. Только сами они категорически против и просят о помощи всевозможные инстанции. К угольщикам регулярно приходят с проверками. Нарушений множество, но штрафных санкций чиновники не применяют — объясняют, что "нет полномочий".

"Пыль повсюду"

У фермера Дениса Кангарова из села Аршаново Алтайского района — 74 гектара земли. "В 800 метрах — "Разрез Аршановский". В трех километрах — "Разрез Майрыхский". Мы держим овец и коров. Вымя, морда, шерсть — все у них черное. Мы и сами, когда в степь выходим, возвращаемся серые, — рассказывает он. — Недавно у меня овечка захворала, сдохла. Распотрошил — а там внутренности забиты угольной пылью".
В последние годы, по словам собеседника, местные чаще страдают респираторными заболеваниями. "Одышка — уже норма. И онкобольных все больше. Пожилым просто на улицу тяжело выйти — задыхаются".
© Фото : Евгения ПруссОвцы
Овцы - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Евгения Прусс
Овцы
Одна из серьезных проблем — взрывные работы. "Иной раз прогремит так, что падаешь на ровном месте. Будто землетрясение. В домах трещины, сыпется штукатурка, лопаются печи. Хотя бы по громкоговорителю предупреждали заранее. Клеят листовки у входа в магазин — но люди читают и забывают. А потом пугаются чуть не до инфаркта".
Ситуация усугубилась в 2018-м: на участок "Майрыхский" завезли китайские FGX-48A — установки по сортировке сыпучих материалов, для сушки угля. Местные прозвали их "драконами" — пыль плотным черным шлейфом тянется по всему горизонту. "Большие выбросы в реку Абакан, вся загрязняется. В опасности не только ближние села, но и столица. Она от Аршаново в 60 километрах", — объясняет Денис.

"Социальный рай"

"Разрез Майрыхский" принадлежит частникам. На сайте компании говорится, что уголь отправляют на предприятия энергетического комплекса Хакасии, а также экспортируют за рубеж. Лицензию в Алтайском районе получили еще в 2014-м, добыли уже около десяти миллионов тонн сырья. А в 2018 году компании одобрили аренду еще одного участка — в Бейском районе. В райадминистрации сообщили, что разработку планируют вести "в ближайшие десятилетия": "Земли из категории сельскохозяйственных перешли в промышленные", — говорит специалист. И добавляет: местные жители не возражали, а решение принималось совместно на публичных слушаниях.
© Аккаунт Марии Чебодаевой в социальной сети "ВКонтакте"Денис Кангаров задает вопрос на общественных слушаниях
Денис Кангаров задает вопрос на общественных слушаниях - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Аккаунт Марии Чебодаевой в социальной сети "ВКонтакте"
Денис Кангаров задает вопрос на общественных слушаниях
Ближайшие деревни, по его словам, "не в зоне разреза — они на расстоянии нескольких километров". Поэтому в переселении нет необходимости. "Вопрос будет рассматриваться, если угледобыча негативно скажется на людях". В первую очередь — на жителях сел Аршаново, Шалгинов, Чаптыков, Куйбышево. "За неполные два года "Разрез Майрыхский" оказал району значительную помощь — выделили более 20 миллионов рублей", — уточняют в администрации.
Фермер Кангаров жалуется: "Вот только непонятно, где эти деньги. Нам обещали "социальный рай". А у нас дороги, убитые большегрузами. Про остальное и говорить нечего. Газеты нам бесплатно выписывают. Уголь выдают — на двор по три тонны в год. Но на зиму нужно хотя бы шесть".

Большинство — против

Мы поговорили и с другими сельчанами. Все в один голос твердят: чиновники "сделали по-своему". Мария Чебодаева рассказала, что на общественных слушаниях большинство как раз было против перевода земель в другую категорию. "Наплевали на наше мнение. В основном здесь живут хакасы — представители коренного народа. Люди держатся за счет сельского хозяйства".
"Этим летом пришло уведомление — "просят" бросить земли и уехать. За 24 гектара предложили копейки — 300 тысяч рублей. У меня солидная ферма — 400 голов крупнорогатого скота. Куда девать животных? — возмущается Виталий Майнагашев из Шалгинова. — Бумага так и лежит, ничего подписывать не собираюсь".
© Фото : предоставлено Марией ЧебодаевойРаботы на участке ''Разрез Майрыхский''
Работы на участке ''Разрез Майрыхский'' - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : предоставлено Марией Чебодаевой
Работы на участке ''Разрез Майрыхский''
На участке Майнагашева — около сорока курганов: "Промышленников это не волнует. Об изъятии земель нас никак не уведомили. Узнали сами из местной газеты. Догадываюсь, чем это закончится. Мои знакомые из Аршаново попали когда-то в похожую ситуацию. "Разрез Аршановский" (предприятие работает с 2012 года. — Прим. ред.) перечислил им по 75 тысяч за гектар. Переехали вынужденно, заниматься хозяйством не рискуют. Многие — на стройке".
Сейчас Виталий судится с угольщиками. В первой инстанции уже проиграл, но "сдаваться не собирается". Его односельчанин Александр Чаптыков добавляет: "Собираем документы на кассацию в Москву. В Шалгиново иски подали около 15 человек. Остальные, видимо, махнули рукой — не ввязываются".

Нарушения

Жители сел обращались в местные и федеральные инстанции с требованием провести у добытчиков проверки. Подозревали, что там не все в порядке. Некоторые опасения подтвердились.
В январе этого года Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило: китайские установки два года использовались без положительного заключения государственной экологической экспертизы (документ есть в распоряжении редакции). Люди надеялись, что хотя бы на то время, пока будут устранять нарушения, оборудование конфискуют. Но его не убрали. Жители снова постучались к чиновникам — уже к федеральным. В июле из департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России пришел ответ: проверка проектной документации пока не закончена. "Драконы" по-прежнему на месте.
© Фото : предоставлено Марией ЧебодаевойДраконы на участке ''Разрез Майрыхский''
Драконы на участке ''Разрез Майрыхский'' - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : предоставлено Марией Чебодаевой
Драконы на участке ''Разрез Майрыхский''
Помимо прочего, на участке "Майрыхский" — проблемы с очистными сооружениями. Здесь не раз фиксировали большие выбросы в атмосферу и превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) в сточных водах.
На защиту местных жителей встал региональный штаб ОНФ. В сентябре "фронтовики" обратились к главе республики, в Генпрокуратуру, в Госдуму и Совет Федерации (у РИА Новости есть полный текст документа). Они требуют отозвать лицензию у компании и взыскать с угольщиков в полном объеме за весь нанесенный ущерб. По мнению экспертов, оснований достаточно.
Члены штаба отмечают: контролирующие органы выполняют свои функции "формально" — выявляют нарушения, выдают предписания об устранении и постоянно продлевают сроки. Бизнесмены же не спешат что-то исправлять. "Меры воздействия — приостановка работ, штрафные санкции — не применяются, — сказано в обращении ОНФ. — Исполнительные власти Хакасии в этом вопросе заняли пассивную позицию".
Сами жители, признается Денис Кангаров, "и не мечтают", что лицензию отзовут. "Процесс не остановить. Главное — не допустить расширения. И земли, которые пошли под разработку, обязаны рекультивировать, а не просто бросить".
© Фото : предоставлено Марией ЧебодаевойАршановский разрез
Аршановский разрез - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : предоставлено Марией Чебодаевой
Аршановский разрез

Диалог с населением

РИА Новости обратилось в правительство Хакасии, чтобы выяснить, почему не принимаются меры. Пресс-служба сослалась на то, что у республиканской администрации "недостаточно полномочий": все вопросы — к федеральным инстанциям.
Однако рычагов для урегулирования достаточно. Например, в положении Минприроды Хакасии черным по белому написано: чиновники могут через суд потребовать ограничить работу (или вовсе запретить) предприятия, которое допускает систематические нарушения. А также предъявить иск о возмещении вреда окружающей среде.
Есть примеры из других регионов. Больше года жители поселка Черемза Кемеровской области воевали с промышленниками: выступали против строительства углепогрузочной станции с железнодорожными путями для разреза "Кузнецкий Южный". Настаивали, что работы ведутся с нарушениями, а запуск объекта негативно скажется на экологии близлежащих деревень. Лицензию на добычу 240 миллионов тонн угля предприятие получило еще в 2019 году. Комплекс планировали запустить в 2021-м.
Конфликт обострился в середине августа этого года. Сельчане разбили палаточный лагерь рядом с предприятием и потребовали прекратить работы. Чиновники встали на сторону протестующих: правительство Кузбасса отозвало разрешение на строительство. "Компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением, — написал в соцсетях губернатор региона Сергей Цивилев. — Эта ситуация — пример того, что мнение людей нужно слышать". И подчеркнул: такие решения должны приниматься сообща.

Альтернатива

Кузбасс и Хакасию называют угольными столицами России. Люди живут по соседству с предприятиями, и найти компромисс достаточно сложно. Какие экономические альтернативы угольной промышленности существуют сегодня — с этим вопросом мы обратились к руководителю программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексею Книжникову.

"У нас далеко не все верят в так называемый энергетический переход. А случится он в ближайшие десятилетия. Именно угольное топливо из-за негативного влияния на экологию первым делом начнут выводить из оборота. Хотят это признавать добытчики или нет, но у угля нет будущего", — считает Книжников. По его словам, на смену придут солнечная и ветровая энергетика, а также природный газ. Пример — магистральный газопровод "Сила Сибири — 2". Он объединит ГТС запада и востока России: это позволит газифицировать территории, где по-прежнему используют уголь. Проектированием занимается "Газпром". "Государство уже взяло курс на снижение зависимости от угля", — заверяет эксперт.

По его словам, "в силу чисто экономических предпочтений" уголь добывают, как правило, открытым способом. А это губительно сказывается на качестве жизни. "Важно понять, есть ли возможность предусмотреть другой способ добычи, и минимизировать негативные последствия. К тому же сплошь и рядом — экономия на рекультивации. Мы должны работать над тем, чтобы компании придерживались международных стандартов — в обязательном порядке проводили экологические экспертизы и устраняли недостатки".
Книжников призвал чиновников не закрывать глаза на нарушения и прислушаться к людям, которые ежедневно дышат угольной пылью и видят отвалы из окон домов.
© Фото : Евгения ПруссДетская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Евгения Прусс
Детская площадка
16108686
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КомпанияЧиновникидобычаРеспублика ХакасияприродаОбщество
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