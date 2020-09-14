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https://ria.ru/20200914/udar-1577232079.html
США в разы сократили время удара по России
Американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и Китаем. Об этом сообщает... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T19:11
2020-09-14T21:50
россия
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>. Об этом сообщает <a href="https://breakingdefense.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Breaking Defense</a>. По данным портала, спутники и беспилотники позволяют оперативно вычислить координаты целей и передать их артиллерийским системам. Так, в ходе недавних учений на полигоне Юма время между обнаружением и передачей координат составило менее 20 секунд. Как заявил генерал Майк Мюррей, в случае боевых действий против <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> "нормально, что от идентификации цели до наведения на нее проходит десять минут". Если речь идет о равных <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> противниках, как Россия и Китай, то десять минут — это слишком много. По информации портала, уже осенью для определения местоположения целей начнут использовать коммерческие спутники с низкой околоземной орбиты, беспилотники MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики, данные от которых с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будут обрабатываться на Объединенной базе Льюис — Маккорд в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWashington/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a>. В качестве артиллерийской установки испытают самоходную гаубицу M109, MQ-1C Grey Eagle или какую-либо наземную платформу. Под функцию спутников-наводчиков подходит проект <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a> Starlink, который должен обеспечить широкополосным интернет-соединением всю <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a>. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников — вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> оценивала затраты на реализацию проекта в десять миллиардов долларов.
https://ria.ru/20200913/velikobritaniya-1577172695.html
Это не поможет амерам. Пусть сокращают мышцы от нашей ответки))
102
А секта маскофилов нам доказывала , что это чистый бизнес. Давно ясно, чт Маск работает и на НАСА и на Пентагон. Сейчас ему проплатят, чтобы он запустил 12 тысяч спутников, которые станут новым GPS для Пентагона. Выход один- не давать зависать спутникам над территорией России и сбивать их.
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россия
китай
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, китай, сша, в мире

США в разы сократили время удара по России

19:11 14.09.2020 (обновлено: 21:50 14.09.2020)
16363
© Фото : Public domainГаубица XM2001 Crusader
Гаубица XM2001 Crusader - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Public domain
Гаубица XM2001 Crusader. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и Китаем. Об этом сообщает Breaking Defense.
По данным портала, спутники и беспилотники позволяют оперативно вычислить координаты целей и передать их артиллерийским системам. Так, в ходе недавних учений на полигоне Юма время между обнаружением и передачей координат составило менее 20 секунд.
Как заявил генерал Майк Мюррей, в случае боевых действий против Ирака "нормально, что от идентификации цели до наведения на нее проходит десять минут". Если речь идет о равных США противниках, как Россия и Китай, то десять минут — это слишком много.
По информации портала, уже осенью для определения местоположения целей начнут использовать коммерческие спутники с низкой околоземной орбиты, беспилотники MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики, данные от которых с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будут обрабатываться на Объединенной базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон. В качестве артиллерийской установки испытают самоходную гаубицу M109, MQ-1C Grey Eagle или какую-либо наземную платформу.
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Под функцию спутников-наводчиков подходит проект Илона Маска Starlink, который должен обеспечить широкополосным интернет-соединением всю Землю. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников — вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в десять миллиардов долларов.
2717313863294
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РоссияКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Это не поможет амерам. Пусть сокращают мышцы от нашей ответки))
14 сентября, 19:17
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
7430019
А секта маскофилов нам доказывала , что это чистый бизнес. Давно ясно, чт Маск работает и на НАСА и на Пентагон. Сейчас ему проплатят, чтобы он запустил 12 тысяч спутников, которые станут новым GPS для Пентагона. Выход один- не давать зависать спутникам над территорией России и сбивать их.
14 сентября, 19:26
Александр СербскийАлександр Сербский
9051005
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