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"Мог не вмешиваться": подросток погиб в драке, защищая девушку
Словесная перепалка и внезапный удар ножом точно под сердце — в Челябинске передали в суд резонансное уголовное дело об убийстве 17-летнего Даниила Фасеева. По... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:00
2020-09-14T08:00
скр
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
челябинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Словесная перепалка и внезапный удар ножом точно под сердце — в Челябинске передали в суд резонансное уголовное дело об убийстве 17-летнего Даниила Фасеева. По версии СК, подросток вступился за девушку, к которой на улице приставала пьяная компания. В драке также тяжело ранили его друга. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Буйный прохожийВечером 21 февраля Даниил с другом и двумя девушками отдыхали в местном кафе. Ближе к полуночи молодые люди предложили подругам проводить их до дома или хотя бы вызвать такси, но те отказались — из-за ссоры, вспыхнувшей незадолго до этого. "Буквально через несколько минут одна из девчонок позвонила Даниилу и попросила его срочно подойти к тубдиспансеру, который совсем рядом, — рассказывает РИА Новости знакомый Даниила Сергей Самошин. — Объяснила, что к ним пристала пьяная компания. Разумеется, ребята бросились на помощь". Дальнейшие события попали на камеры видеонаблюдения, установленные перед входом в тубдиспансер. Видно, как девушки о чем-то спорят с несколькими мужчинами, один из которых — в темной одежде — активно жестикулирует левой рукой, а правую держит в кармане куртки. Внезапно он что-то резко выхватывает оттуда и наносит подбежавшему молодому человеку серию ударов. Затем переключается на его друга.Приятели пытались его остановить, однако он вырвался и продолжил преследовать раненых подростков. Даниил перелез через забор, выбежал на проезжую часть и упал. Пьяная компания убежала, а к месту драки вскоре прибыли несколько реанимобилей и нарядов полиции. Врачи аккуратно перенесли Даниила в машину, но до больницы не довезли — по дороге он скончался от большой кровопотери. Вскрытие показало, что удары ножом пришлись в область сердца. Другу повезло — хотя лезвие задело легкое, молодого человека прооперировали и после месяца на ИВЛ он пошел на поправку.Криминальное прошлоеОперативники по камерам отследили весь путь нападавшего, и в тот же вечер он дал признательные показания. Двадцатишестилетний челябинец Роман Бакланов заявил, что убивать никого не собирался, а за нож схватился в порыве гнева. Оправдывался тем, что был пьяный, хотя это как раз отягчающее обстоятельство. "Я достал нож-бабочку и хотел только напугать подростков, — объяснял следователям Бакланов. — Ударил наотмашь, но не рассчитал расстояние и попал в область груди". Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", расследование на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщили в Челябинской областной прокуратуре, Бакланов давно был не в ладах с законом: судим за грабежи, наркотики и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Всего шесть приговоров, три погашены. Трижды побывал в колонии и освободился ровно за год до драки — в феврале 2019-го. Бакланов находился под административным надзором и права покидать дом вечером не имел. Все это учли в Центральном районном суде Челябинска."Конечно, в этой ситуации он был неправ, — написала в местном паблике его знакомая Регина Акинфеева. — Но я давно знаю Рому и могу сказать, что просто так за нож он бы никогда не схватился. Возможно, малолетки сами его спровоцировали". Так считает не только она. По мнению некоторых участников паблика, драка началась именно из-за вызывающего поведения подростков. Друзья Фасеева возлагают вину и на девушек. "Одна из них действительно очень дерзкая и могла первой ввязаться в конфликт, — говорит Сергей. — Но это нисколько не умаляет поступок Дани и его друга. Ведь неизвестно, чем бы все закончилось, если бы они не вмешались". Дерзкая провокацияДеньги на похороны Даниила собирали, что называется, всем миром — у него остались лишь пожилые бабушка с дедушкой и лишенная родительских прав мать — инвалид-колясочник. Пообещали помочь и местные власти, однако, по словам родственников, необходимую сумму удалось собрать лишь благодаря друзьям и неравнодушным горожанам, узнавшим о трагедии из новостей. Администрация оплатила лишь место на кладбище и услуги морга. На месте трагедии соорудили самодельный мемориал: друзья повесили на забор венок, положили цветы, зажгли свечи. Спустя пару дней неизвестные все сломали, а на забор прикрепили листок с надписью А.У.Е.*"Мы пытались выяснить, кто это сделал, но так и не смогли, — признается друг погибшего Андрей. — Скорее всего, это была какая-то провокация, возможно, со стороны знакомых обвиняемого. Сам Даня приверженцем тюремной идеологии никогда не был. Напротив, увлекался спортом: футболом, единоборствами, хотел стать юристом".Найти вандалов поручил сотрудникам и председатель СКР Александр Бастрыкин. Бакланову грозит до 15 лет лишения свободы. Он по-прежнему настаивает на том, что убивать никого не хотел. <em>*Экстремистская организация, запрещенная в России. </em>
https://ria.ru/20190608/1555386771.html
https://ria.ru/20171222/1511551471.html
Еще одно подтверждение тому что после 2-3 тяжких насильственных преступлений надо изолировать от общества на всегда, такие уже не исправляются. А ему опять светит до 15 лет с выходом по УДО лет через 7. И это за убийство после 6-ти судимостей! Сколько человек он еще искалечили убьет в своей жизни?
224
А нож он носил с собой чтобы в зубах ковырять? Не хотел бы не убил. Ага, наотмашь он бил, в область сердца, сказочник.
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скр, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, челябинск, происшествия

"Мог не вмешиваться": подросток погиб в драке, защищая девушку

08:00 14.09.2020
24583
© Фото : со страницы в ВК погибшего Даниила ФасееваДаниил Фасеев
Даниил Фасеев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : со страницы в ВК погибшего Даниила Фасеева
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Словесная перепалка и внезапный удар ножом точно под сердце — в Челябинске передали в суд резонансное уголовное дело об убийстве 17-летнего Даниила Фасеева. По версии СК, подросток вступился за девушку, к которой на улице приставала пьяная компания. В драке также тяжело ранили его друга. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Буйный прохожий

Вечером 21 февраля Даниил с другом и двумя девушками отдыхали в местном кафе. Ближе к полуночи молодые люди предложили подругам проводить их до дома или хотя бы вызвать такси, но те отказались — из-за ссоры, вспыхнувшей незадолго до этого.
"Буквально через несколько минут одна из девчонок позвонила Даниилу и попросила его срочно подойти к тубдиспансеру, который совсем рядом, — рассказывает РИА Новости знакомый Даниила Сергей Самошин. — Объяснила, что к ним пристала пьяная компания. Разумеется, ребята бросились на помощь".
© Фото : со страницы в ВК погибшего Даниила ФасееваЗдание тубдиспансера, возле которого произошла драка
Здание тубдиспансера, возле которого произошла драка - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : со страницы в ВК погибшего Даниила Фасеева
Здание тубдиспансера, возле которого произошла драка
Дальнейшие события попали на камеры видеонаблюдения, установленные перед входом в тубдиспансер. Видно, как девушки о чем-то спорят с несколькими мужчинами, один из которых — в темной одежде — активно жестикулирует левой рукой, а правую держит в кармане куртки. Внезапно он что-то резко выхватывает оттуда и наносит подбежавшему молодому человеку серию ударов. Затем переключается на его друга.
Приятели пытались его остановить, однако он вырвался и продолжил преследовать раненых подростков. Даниил перелез через забор, выбежал на проезжую часть и упал. Пьяная компания убежала, а к месту драки вскоре прибыли несколько реанимобилей и нарядов полиции.
Врачи аккуратно перенесли Даниила в машину, но до больницы не довезли — по дороге он скончался от большой кровопотери. Вскрытие показало, что удары ножом пришлись в область сердца. Другу повезло — хотя лезвие задело легкое, молодого человека прооперировали и после месяца на ИВЛ он пошел на поправку.

Криминальное прошлое

Оперативники по камерам отследили весь путь нападавшего, и в тот же вечер он дал признательные показания. Двадцатишестилетний челябинец Роман Бакланов заявил, что убивать никого не собирался, а за нож схватился в порыве гнева. Оправдывался тем, что был пьяный, хотя это как раз отягчающее обстоятельство.
"Я достал нож-бабочку и хотел только напугать подростков, — объяснял следователям Бакланов. — Ударил наотмашь, но не рассчитал расстояние и попал в область груди".
Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", расследование на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.
Как сообщили в Челябинской областной прокуратуре, Бакланов давно был не в ладах с законом: судим за грабежи, наркотики и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Всего шесть приговоров, три погашены. Трижды побывал в колонии и освободился ровно за год до драки — в феврале 2019-го.
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Бакланов находился под административным надзором и права покидать дом вечером не имел. Все это учли в Центральном районном суде Челябинска.
"Конечно, в этой ситуации он был неправ, — написала в местном паблике его знакомая Регина Акинфеева. — Но я давно знаю Рому и могу сказать, что просто так за нож он бы никогда не схватился. Возможно, малолетки сами его спровоцировали".
Так считает не только она. По мнению некоторых участников паблика, драка началась именно из-за вызывающего поведения подростков. Друзья Фасеева возлагают вину и на девушек.
"Одна из них действительно очень дерзкая и могла первой ввязаться в конфликт, — говорит Сергей. — Но это нисколько не умаляет поступок Дани и его друга. Ведь неизвестно, чем бы все закончилось, если бы они не вмешались".
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Дерзкая провокация

Деньги на похороны Даниила собирали, что называется, всем миром — у него остались лишь пожилые бабушка с дедушкой и лишенная родительских прав мать — инвалид-колясочник.
Пообещали помочь и местные власти, однако, по словам родственников, необходимую сумму удалось собрать лишь благодаря друзьям и неравнодушным горожанам, узнавшим о трагедии из новостей. Администрация оплатила лишь место на кладбище и услуги морга.
На месте трагедии соорудили самодельный мемориал: друзья повесили на забор венок, положили цветы, зажгли свечи. Спустя пару дней неизвестные все сломали, а на забор прикрепили листок с надписью А.У.Е.*
© Фото : со страницы в ВК погибшего Даниила ФасееваМесто убийства
Место убийства - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : со страницы в ВК погибшего Даниила Фасеева
Место убийства
"Мы пытались выяснить, кто это сделал, но так и не смогли, — признается друг погибшего Андрей. — Скорее всего, это была какая-то провокация, возможно, со стороны знакомых обвиняемого. Сам Даня приверженцем тюремной идеологии никогда не был. Напротив, увлекался спортом: футболом, единоборствами, хотел стать юристом".
Найти вандалов поручил сотрудникам и председатель СКР Александр Бастрыкин.
Бакланову грозит до 15 лет лишения свободы. Он по-прежнему настаивает на том, что убивать никого не хотел.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
12544643141
Обсудить 27
СКРСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Еще одно подтверждение тому что после 2-3 тяжких насильственных преступлений надо изолировать от общества на всегда, такие уже не исправляются. А ему опять светит до 15 лет с выходом по УДО лет через 7. И это за убийство после 6-ти судимостей! Сколько человек он еще искалечили убьет в своей жизни?
14 сентября, 08:52
Виктор ЧирковВиктор Чирков
22300001
А нож он носил с собой чтобы в зубах ковырять? Не хотел бы не убил. Ага, наотмашь он бил, в область сердца, сказочник.
14 сентября, 08:46
Комментатор ТВКомментатор ТВ
17010201
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