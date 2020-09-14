https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577171414.html

США готовятся воевать с Турцией за греков

Проблемы в отношениях Турции с Грецией и Кипром достигли такой остроты, что госсекретарю США пришлось в субботу лететь в Никосию для обсуждения с руководством... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:00

2020-09-14T08:00

2020-09-14T16:45

кипр

майк помпео

дональд трамп

с-400 «триумф»

нато

мид турции

северный кипр

греция

турция

вашингтон (город)

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Проблемы в отношениях <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> с <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> достигли такой остроты, что госсекретарю США <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200913/1577163192.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришлось</a> в субботу лететь в <a href="http://ria.ru/location_Nikosija/" target="_blank" data-auto="true">Никосию</a> для обсуждения с руководством острова ситуации, сложившейся в Восточном Средиземноморье.Внеочередной визит <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> состоялся спустя две недели после телефонных разговоров <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с президентом Турции и премьер-министром Греции. Тогда грек нажаловался американскому лидеру на "дестабилизирующие действия Турции, угрожающие миру и стабильности в регионе, а также испытывающие сплоченность <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>", зато Эрдоган снял со своей страны всякую ответственность за происходящее, заверив, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> выступает за диалог для преодоления противоречий.Между тем конфронтация неуклонно <a href="https://ria.ru/20200608/1572596693.html" target="_blank">нарастает</a> действительно из-за напористых действий турок в регионе. Сейчас самый больной вопрос — геологоразведка, ведущаяся ими в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. В середине лета Анкара ненадолго приостанавливала разведочное бурение, но уже в августе Эрдоган объявил о возобновлении работ.После субботних переговоров в Никосии госсекретарь <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> заявил, что энергетические ресурсы в зоне вокруг острова "должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами". Это оказался единственный пункт его выступления, который можно рассматривать как относительно нейтральный — в остальном же <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> явно поддерживает греческую сторону.Майк Помпео выразил глубокую озабоченность "текущими операциями Турции, осуществляющей поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", а также заверил, что его страна поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.Кроме того, в ходе прошедшего визита США и Кипр подписали меморандум о создании на острове учебного центра сухопутной, морской и портовой безопасности (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security — CYCLOPS). Первоначальный транш на его создание и эксплуатацию американцы уже выделили. Поскольку Дональд Трамп известен своим стремлением перекладывать расходы на содержание структур НАТО на страны, где те размещены, это очень выразительный символический жест в поддержку киприотов.Также прямо сейчас проходят кипрско-американские военные учения.А неделю назад Соединенные Штаты сняли с Кипра 33-летнее оружейное эмбарго, правда, это касается только нелетальных вооружений, к которым относятся средства связи и разведки, индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и тому подобное. Пока ограничения отменены на год, но с возможностью продления. Анкара отреагировала ожидаемо. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> раскритиковал снятие эмбарго, заявив, что это "отравляет надежды на мир в Восточном Средиземноморье и несовместимо с духом союзничества между Турцией и США".Обычно действия, подобные предпринятым Штатами, рассматриваются как формальный ритуал, обозначение позиции без серьезного изменения сложившихся военно-политических раскладов. Однако нынешнюю историю стоит расценивать как исключение из правила.Судя по всему, в Вашингтоне допускают, что геополитические амбиции турецкого президента на самом деле могут подтолкнуть его к военному решению накапливающихся противоречий с Грецией и Кипром.В конце концов, подобный прецедент уже есть в анамнезе отношений этих государств, причем в период членства в НАТО. К тому же турецкая армия объективно сильнее и кипрской, и греческой, да и с опытом реальных боевых действий у нее все намного лучше. Так что почему бы не рискнуть и не повторить успешную авантюру 1974 года, когда на отторгнутых у Республики Кипр территориях была основана существующая и поныне, пусть и непризнанная Турецкая Республика <a href="http://ria.ru/location_The_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кипра</a>? А уж в нынешние времена большого мирового передела подобная идея может выглядеть особенно соблазнительно для Анкары.Вот только для Соединенных Штатов подобное развитие событий обещает стать катастрофой, что ставит перед ними задачу ни в коем случае не допустить этого.Все-таки в 1974-м турки воспользовались для вторжения на Кипр военным переворотом на острове, что дало возможность США и НАТО дистанцироваться от происходящего.В настоящее время у них такой возможности нет. Зато есть, с одной стороны, набравшая силу, амбиции и борзость Турция, которая явно не прочь проверить в деле накачанные военно-политические "мускулы"; с другой — Греция и Кипр, которые ждут реальной помощи и защиты США от все более жестко и агрессивно настроенной Анкары; а с третьей — весь остальной мир, с любопытством наблюдающий, сможет ли Вашингтон поставить на место открыто бросающего ему вызов Эрдогана. А многочисленные предыдущие истории — от подавления попытки военного переворота до покупки российских <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> — дают понять, что рычагов давления на турок у американцев особо-то и нет.Как промежуточный итог — Штаты обозначили усиление военного сотрудничества с Кипром в надежде удержать Эрдогана от прямого военного вызова соседям и пытаются таким способом защитить одного младшего военного партнера от другого. Вот только судя по многочисленным предыдущим событиям и свойственной турецкому президенту политике, далеко не факт, что это сработает.

https://ria.ru/20200912/erdogan-1577144677.html

https://ria.ru/20200729/1575094837.html

https://ria.ru/20200913/pompeo-1577154200.html

5

кипр

северный кипр

греция

турция

вашингтон (город)

сша

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