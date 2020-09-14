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https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577171414.html
США готовятся воевать с Турцией за греков
Проблемы в отношениях Турции с Грецией и Кипром достигли такой остроты, что госсекретарю США пришлось в субботу лететь в Никосию для обсуждения с руководством... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:00
2020-09-14T16:45
кипр
майк помпео
дональд трамп
с-400 «триумф»
нато
мид турции
северный кипр
греция
турция
вашингтон (город)
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Проблемы в отношениях <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> с <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> достигли такой остроты, что госсекретарю США <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200913/1577163192.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришлось</a> в субботу лететь в <a href="http://ria.ru/location_Nikosija/" target="_blank" data-auto="true">Никосию</a> для обсуждения с руководством острова ситуации, сложившейся в Восточном Средиземноморье.Внеочередной визит <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> состоялся спустя две недели после телефонных разговоров <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с президентом Турции и премьер-министром Греции. Тогда грек нажаловался американскому лидеру на "дестабилизирующие действия Турции, угрожающие миру и стабильности в регионе, а также испытывающие сплоченность <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>", зато Эрдоган снял со своей страны всякую ответственность за происходящее, заверив, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> выступает за диалог для преодоления противоречий.Между тем конфронтация неуклонно <a href="https://ria.ru/20200608/1572596693.html" target="_blank">нарастает</a> действительно из-за напористых действий турок в регионе. Сейчас самый больной вопрос — геологоразведка, ведущаяся ими в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. В середине лета Анкара ненадолго приостанавливала разведочное бурение, но уже в августе Эрдоган объявил о возобновлении работ.После субботних переговоров в Никосии госсекретарь <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> заявил, что энергетические ресурсы в зоне вокруг острова "должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами". Это оказался единственный пункт его выступления, который можно рассматривать как относительно нейтральный — в остальном же <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> явно поддерживает греческую сторону.Майк Помпео выразил глубокую озабоченность "текущими операциями Турции, осуществляющей поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", а также заверил, что его страна поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.Кроме того, в ходе прошедшего визита США и Кипр подписали меморандум о создании на острове учебного центра сухопутной, морской и портовой безопасности (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security — CYCLOPS). Первоначальный транш на его создание и эксплуатацию американцы уже выделили. Поскольку Дональд Трамп известен своим стремлением перекладывать расходы на содержание структур НАТО на страны, где те размещены, это очень выразительный символический жест в поддержку киприотов.Также прямо сейчас проходят кипрско-американские военные учения.А неделю назад Соединенные Штаты сняли с Кипра 33-летнее оружейное эмбарго, правда, это касается только нелетальных вооружений, к которым относятся средства связи и разведки, индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и тому подобное. Пока ограничения отменены на год, но с возможностью продления. Анкара отреагировала ожидаемо. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> раскритиковал снятие эмбарго, заявив, что это "отравляет надежды на мир в Восточном Средиземноморье и несовместимо с духом союзничества между Турцией и США".Обычно действия, подобные предпринятым Штатами, рассматриваются как формальный ритуал, обозначение позиции без серьезного изменения сложившихся военно-политических раскладов. Однако нынешнюю историю стоит расценивать как исключение из правила.Судя по всему, в Вашингтоне допускают, что геополитические амбиции турецкого президента на самом деле могут подтолкнуть его к военному решению накапливающихся противоречий с Грецией и Кипром.В конце концов, подобный прецедент уже есть в анамнезе отношений этих государств, причем в период членства в НАТО. К тому же турецкая армия объективно сильнее и кипрской, и греческой, да и с опытом реальных боевых действий у нее все намного лучше. Так что почему бы не рискнуть и не повторить успешную авантюру 1974 года, когда на отторгнутых у Республики Кипр территориях была основана существующая и поныне, пусть и непризнанная Турецкая Республика <a href="http://ria.ru/location_The_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кипра</a>? А уж в нынешние времена большого мирового передела подобная идея может выглядеть особенно соблазнительно для Анкары.Вот только для Соединенных Штатов подобное развитие событий обещает стать катастрофой, что ставит перед ними задачу ни в коем случае не допустить этого.Все-таки в 1974-м турки воспользовались для вторжения на Кипр военным переворотом на острове, что дало возможность США и НАТО дистанцироваться от происходящего.В настоящее время у них такой возможности нет. Зато есть, с одной стороны, набравшая силу, амбиции и борзость Турция, которая явно не прочь проверить в деле накачанные военно-политические "мускулы"; с другой — Греция и Кипр, которые ждут реальной помощи и защиты США от все более жестко и агрессивно настроенной Анкары; а с третьей — весь остальной мир, с любопытством наблюдающий, сможет ли Вашингтон поставить на место открыто бросающего ему вызов Эрдогана. А многочисленные предыдущие истории — от подавления попытки военного переворота до покупки российских <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> — дают понять, что рычагов давления на турок у американцев особо-то и нет.Как промежуточный итог — Штаты обозначили усиление военного сотрудничества с Кипром в надежде удержать Эрдогана от прямого военного вызова соседям и пытаются таким способом защитить одного младшего военного партнера от другого. Вот только судя по многочисленным предыдущим событиям и свойственной турецкому президенту политике, далеко не факт, что это сработает.
https://ria.ru/20200912/erdogan-1577144677.html
https://ria.ru/20200729/1575094837.html
https://ria.ru/20200913/pompeo-1577154200.html
5
кипр
северный кипр
греция
турция
вашингтон (город)
сша
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Ирина Алкснис
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кипр, майк помпео, дональд трамп, с-400 «триумф», нато, мид турции, северный кипр, греция, турция, вашингтон (город), сша, мнение - авторы, в мире

США готовятся воевать с Турцией за греков

08:00 14.09.2020 (обновлено: 16:45 14.09.2020)
62019
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Robert S. PriceАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Ларнаки, Кипр
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Ларнаки, Кипр - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Robert S. Price
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Проблемы в отношениях Турции с Грецией и Кипром достигли такой остроты, что госсекретарю США пришлось в субботу лететь в Никосию для обсуждения с руководством острова ситуации, сложившейся в Восточном Средиземноморье.
Внеочередной визит Майка Помпео состоялся спустя две недели после телефонных разговоров Дональда Трампа с президентом Турции и премьер-министром Греции. Тогда грек нажаловался американскому лидеру на "дестабилизирующие действия Турции, угрожающие миру и стабильности в регионе, а также испытывающие сплоченность НАТО", зато Эрдоган снял со своей страны всякую ответственность за происходящее, заверив, что Анкара выступает за диалог для преодоления противоречий.
Между тем конфронтация неуклонно нарастает действительно из-за напористых действий турок в регионе. Сейчас самый больной вопрос — геологоразведка, ведущаяся ими в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. В середине лета Анкара ненадолго приостанавливала разведочное бурение, но уже в августе Эрдоган объявил о возобновлении работ.
После субботних переговоров в Никосии госсекретарь США заявил, что энергетические ресурсы в зоне вокруг острова "должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами". Это оказался единственный пункт его выступления, который можно рассматривать как относительно нейтральный — в остальном же Вашингтон явно поддерживает греческую сторону.
© REUTERS / Murad SezerТурецкое буровое судно Yavuz в сопровождении сторожевого корабля ВМС Турции у берегов Кипра
Турецкое буровое судно Yavuz в сопровождении сторожевого корабля ВМС Турции у берегов Кипра - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© REUTERS / Murad Sezer
Турецкое буровое судно Yavuz в сопровождении сторожевого корабля ВМС Турции у берегов Кипра
Майк Помпео выразил глубокую озабоченность "текущими операциями Турции, осуществляющей поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", а также заверил, что его страна поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.
Кроме того, в ходе прошедшего визита США и Кипр подписали меморандум о создании на острове учебного центра сухопутной, морской и портовой безопасности (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security — CYCLOPS). Первоначальный транш на его создание и эксплуатацию американцы уже выделили. Поскольку Дональд Трамп известен своим стремлением перекладывать расходы на содержание структур НАТО на страны, где те размещены, это очень выразительный символический жест в поддержку киприотов.
Также прямо сейчас проходят кипрско-американские военные учения.
А неделю назад Соединенные Штаты сняли с Кипра 33-летнее оружейное эмбарго, правда, это касается только нелетальных вооружений, к которым относятся средства связи и разведки, индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и тому подобное. Пока ограничения отменены на год, но с возможностью продления.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 18:07
Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"
Анкара отреагировала ожидаемо. МИД Турции раскритиковал снятие эмбарго, заявив, что это "отравляет надежды на мир в Восточном Средиземноморье и несовместимо с духом союзничества между Турцией и США".
Обычно действия, подобные предпринятым Штатами, рассматриваются как формальный ритуал, обозначение позиции без серьезного изменения сложившихся военно-политических раскладов. Однако нынешнюю историю стоит расценивать как исключение из правила.
Судя по всему, в Вашингтоне допускают, что геополитические амбиции турецкого президента на самом деле могут подтолкнуть его к военному решению накапливающихся противоречий с Грецией и Кипром.
В конце концов, подобный прецедент уже есть в анамнезе отношений этих государств, причем в период членства в НАТО. К тому же турецкая армия объективно сильнее и кипрской, и греческой, да и с опытом реальных боевых действий у нее все намного лучше. Так что почему бы не рискнуть и не повторить успешную авантюру 1974 года, когда на отторгнутых у Республики Кипр территориях была основана существующая и поныне, пусть и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра? А уж в нынешние времена большого мирового передела подобная идея может выглядеть особенно соблазнительно для Анкары.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 11:50
Минобороны Турции ответило на обеспокоенность США из-за С-400
Вот только для Соединенных Штатов подобное развитие событий обещает стать катастрофой, что ставит перед ними задачу ни в коем случае не допустить этого.
Все-таки в 1974-м турки воспользовались для вторжения на Кипр военным переворотом на острове, что дало возможность США и НАТО дистанцироваться от происходящего.
В настоящее время у них такой возможности нет. Зато есть, с одной стороны, набравшая силу, амбиции и борзость Турция, которая явно не прочь проверить в деле накачанные военно-политические "мускулы"; с другой — Греция и Кипр, которые ждут реальной помощи и защиты США от все более жестко и агрессивно настроенной Анкары; а с третьей — весь остальной мир, с любопытством наблюдающий, сможет ли Вашингтон поставить на место открыто бросающего ему вызов Эрдогана. А многочисленные предыдущие истории — от подавления попытки военного переворота до покупки российских С-400 — дают понять, что рычагов давления на турок у американцев особо-то и нет.
Как промежуточный итог — Штаты обозначили усиление военного сотрудничества с Кипром в надежде удержать Эрдогана от прямого военного вызова соседям и пытаются таким способом защитить одного младшего военного партнера от другого. Вот только судя по многочисленным предыдущим событиям и свойственной турецкому президенту политике, далеко не факт, что это сработает.
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 03:22
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
2326096723
Обсудить 5
КипрМайк ПомпеоДональд ТрампС-400 «Триумф»НАТОМИД ТурцииСеверный КипрГрецияТурцияВашингтон (город)СШАМнение - АвторыВ мире
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