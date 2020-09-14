https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577171414.html
США готовятся воевать с Турцией за греков
Проблемы в отношениях Турции с Грецией и Кипром достигли такой остроты, что госсекретарю США пришлось в субботу лететь в Никосию для обсуждения с руководством... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:00
2020-09-14T08:00
2020-09-14T16:45
кипр
майк помпео
дональд трамп
с-400 «триумф»
нато
мид турции
северный кипр
греция
турция
вашингтон (город)
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577172183_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_eaa15152a06a0d425f73a9c5254c8f11.jpg
Проблемы в отношениях <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> с <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> достигли такой остроты, что госсекретарю США <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200913/1577163192.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришлось</a> в субботу лететь в <a href="http://ria.ru/location_Nikosija/" target="_blank" data-auto="true">Никосию</a> для обсуждения с руководством острова ситуации, сложившейся в Восточном Средиземноморье.Внеочередной визит <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> состоялся спустя две недели после телефонных разговоров <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с президентом Турции и премьер-министром Греции. Тогда грек нажаловался американскому лидеру на "дестабилизирующие действия Турции, угрожающие миру и стабильности в регионе, а также испытывающие сплоченность <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>", зато Эрдоган снял со своей страны всякую ответственность за происходящее, заверив, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> выступает за диалог для преодоления противоречий.Между тем конфронтация неуклонно <a href="https://ria.ru/20200608/1572596693.html" target="_blank">нарастает</a> действительно из-за напористых действий турок в регионе. Сейчас самый больной вопрос — геологоразведка, ведущаяся ими в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. В середине лета Анкара ненадолго приостанавливала разведочное бурение, но уже в августе Эрдоган объявил о возобновлении работ.После субботних переговоров в Никосии госсекретарь <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> заявил, что энергетические ресурсы в зоне вокруг острова "должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами". Это оказался единственный пункт его выступления, который можно рассматривать как относительно нейтральный — в остальном же <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> явно поддерживает греческую сторону.Майк Помпео выразил глубокую озабоченность "текущими операциями Турции, осуществляющей поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", а также заверил, что его страна поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.Кроме того, в ходе прошедшего визита США и Кипр подписали меморандум о создании на острове учебного центра сухопутной, морской и портовой безопасности (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security — CYCLOPS). Первоначальный транш на его создание и эксплуатацию американцы уже выделили. Поскольку Дональд Трамп известен своим стремлением перекладывать расходы на содержание структур НАТО на страны, где те размещены, это очень выразительный символический жест в поддержку киприотов.Также прямо сейчас проходят кипрско-американские военные учения.А неделю назад Соединенные Штаты сняли с Кипра 33-летнее оружейное эмбарго, правда, это касается только нелетальных вооружений, к которым относятся средства связи и разведки, индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и тому подобное. Пока ограничения отменены на год, но с возможностью продления. Анкара отреагировала ожидаемо. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> раскритиковал снятие эмбарго, заявив, что это "отравляет надежды на мир в Восточном Средиземноморье и несовместимо с духом союзничества между Турцией и США".Обычно действия, подобные предпринятым Штатами, рассматриваются как формальный ритуал, обозначение позиции без серьезного изменения сложившихся военно-политических раскладов. Однако нынешнюю историю стоит расценивать как исключение из правила.Судя по всему, в Вашингтоне допускают, что геополитические амбиции турецкого президента на самом деле могут подтолкнуть его к военному решению накапливающихся противоречий с Грецией и Кипром.В конце концов, подобный прецедент уже есть в анамнезе отношений этих государств, причем в период членства в НАТО. К тому же турецкая армия объективно сильнее и кипрской, и греческой, да и с опытом реальных боевых действий у нее все намного лучше. Так что почему бы не рискнуть и не повторить успешную авантюру 1974 года, когда на отторгнутых у Республики Кипр территориях была основана существующая и поныне, пусть и непризнанная Турецкая Республика <a href="http://ria.ru/location_The_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кипра</a>? А уж в нынешние времена большого мирового передела подобная идея может выглядеть особенно соблазнительно для Анкары.Вот только для Соединенных Штатов подобное развитие событий обещает стать катастрофой, что ставит перед ними задачу ни в коем случае не допустить этого.Все-таки в 1974-м турки воспользовались для вторжения на Кипр военным переворотом на острове, что дало возможность США и НАТО дистанцироваться от происходящего.В настоящее время у них такой возможности нет. Зато есть, с одной стороны, набравшая силу, амбиции и борзость Турция, которая явно не прочь проверить в деле накачанные военно-политические "мускулы"; с другой — Греция и Кипр, которые ждут реальной помощи и защиты США от все более жестко и агрессивно настроенной Анкары; а с третьей — весь остальной мир, с любопытством наблюдающий, сможет ли Вашингтон поставить на место открыто бросающего ему вызов Эрдогана. А многочисленные предыдущие истории — от подавления попытки военного переворота до покупки российских <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> — дают понять, что рычагов давления на турок у американцев особо-то и нет.Как промежуточный итог — Штаты обозначили усиление военного сотрудничества с Кипром в надежде удержать Эрдогана от прямого военного вызова соседям и пытаются таким способом защитить одного младшего военного партнера от другого. Вот только судя по многочисленным предыдущим событиям и свойственной турецкому президенту политике, далеко не факт, что это сработает.
https://ria.ru/20200912/erdogan-1577144677.html
https://ria.ru/20200729/1575094837.html
https://ria.ru/20200913/pompeo-1577154200.html
5
кипр
северный кипр
греция
турция
вашингтон (город)
сша
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Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
кипр, майк помпео, дональд трамп, с-400 «триумф», нато, мид турции, северный кипр, греция, турция, вашингтон (город), сша, мнение - авторы, в мире
Проблемы в отношениях Турции
с Грецией
и Кипром
достигли такой остроты, что госсекретарю США пришлось
в субботу лететь в Никосию
для обсуждения с руководством острова ситуации, сложившейся в Восточном Средиземноморье.
Внеочередной визит Майка Помпео
состоялся спустя две недели после телефонных разговоров Дональда Трампа
с президентом Турции и премьер-министром Греции. Тогда грек нажаловался американскому лидеру на "дестабилизирующие действия Турции, угрожающие миру и стабильности в регионе, а также испытывающие сплоченность НАТО
", зато Эрдоган снял со своей страны всякую ответственность за происходящее, заверив, что Анкара
выступает за диалог для преодоления противоречий.
Между тем конфронтация неуклонно нарастает
действительно из-за напористых действий турок в регионе. Сейчас самый больной вопрос — геологоразведка, ведущаяся ими в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. В середине лета Анкара ненадолго приостанавливала разведочное бурение, но уже в августе Эрдоган объявил о возобновлении работ.
После субботних переговоров в Никосии госсекретарь США
заявил, что энергетические ресурсы в зоне вокруг острова "должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами". Это оказался единственный пункт его выступления, который можно рассматривать как относительно нейтральный — в остальном же Вашингтон
явно поддерживает греческую сторону.
Майк Помпео выразил глубокую озабоченность "текущими операциями Турции, осуществляющей поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", а также заверил, что его страна поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.
Кроме того, в ходе прошедшего визита США и Кипр подписали меморандум о создании на острове учебного центра сухопутной, морской и портовой безопасности (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security — CYCLOPS). Первоначальный транш на его создание и эксплуатацию американцы уже выделили. Поскольку Дональд Трамп известен своим стремлением перекладывать расходы на содержание структур НАТО на страны, где те размещены, это очень выразительный символический жест в поддержку киприотов.
Также прямо сейчас проходят кипрско-американские военные учения.
А неделю назад Соединенные Штаты сняли с Кипра 33-летнее оружейное эмбарго, правда, это касается только нелетальных вооружений, к которым относятся средства связи и разведки, индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и тому подобное. Пока ограничения отменены на год, но с возможностью продления.
Анкара отреагировала ожидаемо. МИД Турции
раскритиковал снятие эмбарго, заявив, что это "отравляет надежды на мир в Восточном Средиземноморье и несовместимо с духом союзничества между Турцией и США".
Обычно действия, подобные предпринятым Штатами, рассматриваются как формальный ритуал, обозначение позиции без серьезного изменения сложившихся военно-политических раскладов. Однако нынешнюю историю стоит расценивать как исключение из правила.
Судя по всему, в Вашингтоне допускают, что геополитические амбиции турецкого президента на самом деле могут подтолкнуть его к военному решению накапливающихся противоречий с Грецией и Кипром.
В конце концов, подобный прецедент уже есть в анамнезе отношений этих государств, причем в период членства в НАТО. К тому же турецкая армия объективно сильнее и кипрской, и греческой, да и с опытом реальных боевых действий у нее все намного лучше. Так что почему бы не рискнуть и не повторить успешную авантюру 1974 года, когда на отторгнутых у Республики Кипр территориях была основана существующая и поныне, пусть и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра
? А уж в нынешние времена большого мирового передела подобная идея может выглядеть особенно соблазнительно для Анкары.
Вот только для Соединенных Штатов подобное развитие событий обещает стать катастрофой, что ставит перед ними задачу ни в коем случае не допустить этого.
Все-таки в 1974-м турки воспользовались для вторжения на Кипр военным переворотом на острове, что дало возможность США и НАТО дистанцироваться от происходящего.
В настоящее время у них такой возможности нет. Зато есть, с одной стороны, набравшая силу, амбиции и борзость Турция, которая явно не прочь проверить в деле накачанные военно-политические "мускулы"; с другой — Греция и Кипр, которые ждут реальной помощи и защиты США от все более жестко и агрессивно настроенной Анкары; а с третьей — весь остальной мир, с любопытством наблюдающий, сможет ли Вашингтон поставить на место открыто бросающего ему вызов Эрдогана. А многочисленные предыдущие истории — от подавления попытки военного переворота до покупки российских С-400
— дают понять, что рычагов давления на турок у американцев особо-то и нет.
Как промежуточный итог — Штаты обозначили усиление военного сотрудничества с Кипром в надежде удержать Эрдогана от прямого военного вызова соседям и пытаются таким способом защитить одного младшего военного партнера от другого. Вот только судя по многочисленным предыдущим событиям и свойственной турецкому президенту политике, далеко не факт, что это сработает.